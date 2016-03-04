Неженская работа: о сильных представительницах слабого пола

«Студенткой я попала в аварию и чуть ли не впервые в жизни оказалась в больнице, до этого с медициной я практически не сталкивалась. Там я поняла, что хочу быть именно врачом — хирургом или травматологом, чтобы помогать людям. В итоге определилась с хирургией. В обморок от вида крови никогда не падала, но это действительно тяжелая работа для женщины — и физически, и эмоционально. Хотя, надо сказать, на самом деле женщины более выносливы, чем мужчины, более милосердны, у них больше развито чувство сострадания. Однако нужно быть готовой к тому, что придется поставить крест на личной жизни. Невозможно создать семью и при этом быть хорошим хирургом: ты на работе с семи утра до позднего вечера, и при этом и дома продолжаешь думать о пациентах.