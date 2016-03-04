«Макдоналдс» локализует производства в России

Одним из главных приоритетов компании на протяжении 26 лет деятельности в России являлось создание и развитие локальной сети поставщиков пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции, отвечающей мировым стандартам. На сегодняшний день более 85% продукции компания закупает у 160 российских производителей. Сегодня в «Макдоналдс» локализованы все поставки основной категории продуктов, кроме картофеля фри. Все ингредиенты символа и знака качества «Макдоналдс» — сандвича Биг Мак — компания получает от отечественных поставщиков, — так же, как и большинства сандвичей программы «МакЗавтрак». Совместно с партнерами «Макдоналдс» продолжает внедрять лучшие российские и международные стандарты качества на всех этапах прохождения продукции: от поля до прилавка. Более 100 000 рабочих мест создано на предприятиях поставщиков для обслуживания «Макдоналдс» в России.