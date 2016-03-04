«Макдоналдс» локализует производства в России

Предприятия «Макдоналдс» в России ежедневно обслуживают более 1,1 миллиона человек, а число посетителей, обслуженных в российских ресторанах компании за 26 лет работы «Макдоналдс» в нашей стране, превысило 4 миллиарда. Бизнес «Макдоналдс» в России глубоко интегрирован в российскую экономику, компания является одним из крупнейших в России налогоплательщиков и работодателей.
«В планах компании на 2016 год — создание новых рабочих мест, интенсивная подготовка руководителей нового поколения, создание и развитие талантов, которые необходимы для роста бизнеса, открытие новых ресторанов, и конечно — продолжение локализации поставщиков, которые производят продукцию для «Макдоналдс», — отметил Х. Х. Хасбулатов, президент «Макдоналдс» в России на пресс-конференции, состоявшейся в новом Центре развития и обучения компании в Москве.
В 2015 году компания «Макдоналдс» открыла 59 новых предприятий. География новых открытий обширна: первые рестораны «Макдоналдс» появились в таких новых для компании городах, как Кстово, Новомосковск, Елабуга, Великие Луки, Новокузнецк, Нижневартовск, Малаховка, Яхрома. Планы компании по обновлению ресторанов носят стратегический и долгосрочный характер. В планах 2016 года — полная модернизация 5 ресторанов и замена интерьеров в 20 предприятиях.
Вновь открытые и модернизированные рестораны компании объединяет сразу несколько стратегически важных бизнес-приоритетов «Макдоналдс»: создание комфортной атмосферы для родителей и детей, внедрение инновационных технологий — как на кухне, так и в дизайне интерьеров, а также продвижение активного образа жизни и сбалансированного питания.
Сегодня 88% предприятий компании уже успешно работают с новыми системам обслуживания и производства, а Россия стала лидирующим рынком «Макдоналдс» в Европе по внедрению инноваций. В 2015 году плановое переоснащение прошли 84 предприятия «Макдоналдс» в России. В планах 2016 года — переоснащение 67 предприятий.
Одним из главных приоритетов компании на протяжении 26 лет деятельности в России являлось создание и развитие локальной сети поставщиков пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции, отвечающей мировым стандартам. На сегодняшний день более 85% продукции компания закупает у 160 российских производителей. Сегодня в «Макдоналдс» локализованы все поставки основной категории продуктов, кроме картофеля фри. Все ингредиенты символа и знака качества «Макдоналдс» — сандвича Биг Мак — компания получает от отечественных поставщиков, — так же, как и большинства сандвичей программы «МакЗавтрак». Совместно с партнерами «Макдоналдс» продолжает внедрять лучшие российские и международные стандарты качества на всех этапах прохождения продукции: от поля до прилавка. Более 100 000 рабочих мест создано на предприятиях поставщиков для обслуживания «Макдоналдс» в России.
Компания объясняет секрет своего успеха просто: самым ценным капиталом «Макдоналдс» в России является команда из более 43 000 сотрудников, которая обладает уникальным опытом и знаниями, и разделяет ценности популярного во всем мире бренда. За 26 лет работы компании в России ни один сотрудник не был уволен по сокращению штатов в связи с временными экономическими сложностями. Кадровая политика компании основывается на долгосрочных инвестициях в обучение сотрудников и развитие талантов.
В среднем годовой объем инвестиций «Макдоналдс» в России в обучение и развитие персонала составляет более 165 миллионов рублей. Из них примерно четверть (около 42 миллионов рублей) — ежегодные капиталовложения в разработку и адаптацию новых технологий и систем обучения, на основе современных мировых тенденций в образовании.
С 2015 года международные управленческие программы «Макдоналдс» — «Практика управления бизнесом», «Программа развития для новых руководителей» — доступны сотрудникам компании в новом Центре обучения и развития «Макдоналдс» в России. Общая сумма инвестиций в Центр обучения и развития «Макдоналдс» в России составила порядка 200 миллионов рублей.
В Тюмени «Макдоналдс» успешно обслуживает своих гостей уже более 8 лет, в сентябре 2015 года были внедрены новые платформы производства и обслуживания гостей!
«Макдоналдс» приглашает с 1 марта попробовать новинку в меню — Грик Мак!
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