О спорт, ты — мир, или Ни дня без тренировки

Ну, о пользе хождения по лестнице уже много сказано и написано. Верьте, это действительно хорошая кардионагрузка, также это упражнение повышает тонус мышц бедер, ягодиц, икр. Только ходить нужно правильно — с ровной спиной и не в темпе вальса. Здесь пригодится размеренность и стабильность, нежели рывки, скачки и, как следствие, учащение пульса и дыхания. Кстати, если научиться ходить по лестнице не задыхаясь до самого верха 16-этажки (а их сейчас в Тюмени построено немало), то, при отключении лифта ваш организм не заметит проблемы, а значит, настроение не ухудшится.