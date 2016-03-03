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О спорт, ты — мир, или Ни дня без тренировки

3 марта 2016, 15:06
Если девушка говорит вам, что ей совершенно некогда заняться спортом, просто не верьте. Время для спорта, конечно, не для профессионального, есть всегда. Оно есть даже тогда, когда мы просто только-только встаем с кровати. Потягивание

Если девушка говорит вам, что ей совершенно некогда заняться спортом, просто не верьте. Время для спорта, конечно, не для профессионального, есть всегда. Оно есть даже тогда, когда мы просто только-только встаем с кровати.

Потягивание

Начните день с потягивания. Лучше не откладывать будильник минут на 5–10, а заставить себя открыть глаза и несколько раз энергично потянуться, ощущая приятное напряжение по всем конечностям. Потягивание — это разминка для мышц, встряска для них, которая стимулирует центры удовольствия в голове, а, значит, улучшает настроение. А в хорошем настроении, как известно, даже самая серая тюменская погода, как, например, сегодня с утра, покажется вполне весенней.

Умывание

Обычное утреннее умывание можно совместить с фитнесом, для этого стоит приобрести коврик с массирующей поверхностью и топтаться на нем во время процедуры. Это приятно, и в то же время тонизирует массажные точки на стопах. Продвинутым «спортсменам» стоит купить неоднородный коврик, а такой, у которого часть поверхности более мягкая, а часть более твердая. Массаж получится разным. Здесь важно не увлечься и не забыть про мыло и зубную пасту во время процесса.

Вытирание

Лицо достаточно промокнуть полотенцем и двигаться дальше, но не торопитесь, ведь полотенце — тоже «спортивный снаряд». Берем его в руки, натягиваем и через верх заводим за спину как можно дальше. Пару раз достаточно — руки, таким образом, размяли.

Одевание

Одеваться можно по-разному: либо лениво натягивать брючины, одновременно зевая, либо резво надеть штаны и несколько раз попрыгать в них для пущего веселья. Это можно и в юбке делать. А лучше всего — перед зеркалом.

Лестница

Ну, о пользе хождения по лестнице уже много сказано и написано. Верьте, это действительно хорошая кардионагрузка, также это упражнение повышает тонус мышц бедер, ягодиц, икр. Только ходить нужно правильно — с ровной спиной и не в темпе вальса. Здесь пригодится размеренность и стабильность, нежели рывки, скачки и, как следствие, учащение пульса и дыхания. Кстати, если научиться ходить по лестнице не задыхаясь до самого верха 16-этажки (а их сейчас в Тюмени построено немало), то, при отключении лифта ваш организм не заметит проблемы, а значит, настроение не ухудшится.

Сидя за столом в офисе или даже в транспорте, не забывайте про ягодицы и пресс.

Чтобы держать в форме мышцы пресса, нужно выпрямить спину, напрячь мышцы ягодиц, сделать глубокий вдох и резко втянуть живот на выдохе. Дыхание задерживать не нужно. Важно ощущать, как работают мышцы пресса, а не диафрагма.

Для тренировки бедер и живота подойдет упражнение с приподниманием ног. Для этого нужно сесть на край стула, чтобы бедро на нем не лежало, и отрывать от пола ступню — чем выше, тем больше нагрузка. Однако, если ваш офисный стол ограничен фронтальной стенкой, это упражнение будет несколько модернизировано под условия, зато тот факт, что за вами кто-то будет наблюдать, сводится к нулю.

Можно просто держать ступни на весу — это также напрягает несколько групп мышц. Для пущей активности можно ими вращать. Только при всем этом не забыть бы про работу, иначе весь рабочий процесс превратится в подсчет подъемов.

Перед телевизором

Перед телевизором заниматься спортом — самое оно. Нужно только взять за правило во время любимого сериала крутить хулахуп от рекламы до рекламы, ну, или хотя бы раз 200. Второй удобный тренажер перед телевизором — гантели, а если таковых нет, подойдут две пластиковые бутылки с водой — качаем руки. А во время рекламы — поворачивать голову в стороны и вперед-назад.

Второе упражнение: встать и сгибать ногу в колене, рукой ухватиться за согнутую ногу и тянуть ее вверх. Подобным образом растягивать и руки. Покрутить кистями рук — тоже милое дело.

Если вы смотрите телевизор на диване, то можно лечь, выпрямить ноги и по очереди, а затем и вместе поднимать их и опускать. Это же упражнение можно делать в удобном кресле, опершись руками в подлокотники.

В ванне

А вы знаете, что заниматься спортом можно даже в ванне? Например, лечь в ванну, зажать ногами мочалку и поднимать ее из воды как можно выше, возвращая обратно под воду.

В душе сделайте себе массаж струями воды.

В общем, ловите каждый момент, где можно сделать «лишнее» движение и старайтесь все-таки регулярно ходить в фитнес-зал. Не забывайте о медицинских противопоказаниях.

Пусть ваша весна будет активной!

#Новости#Тренировка#Спорт#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Женя
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