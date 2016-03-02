Реакция Манту: мифы и факты

Как рассказали врачи, в состав препарата, применяемого при постановке кожных проб детям, действительно присутствует фенол. Дело в том, что в основе туберкулина — белок, выделенный из туберкулезных микобактерий и непригодный для долгосрочного хранения. Для того чтобы препарат можно было хранить и применять в течение продолжительного периода с момента изготовления, необходимо добавить консервант. Вместе с тем, та доза фенола, которую ребенок получает при инъекции туберкулина, по определению неспособна навредить, так как она ничтожно мала — всего 0,25 миллиграммов. Для сравнения, в организме каждого человека с момента рождения естественным путем вырабатывается 250 миллиграммов этого вещества, то есть в одну тысячу раз больше. Кроме фенола туберкулин также содержит поверхностно-активное вещество Твин-80 (полисорбат), которое нетоксично и допущено к применению в детской косметике, т. е. ребенок сталкивается с ним ежедневно.