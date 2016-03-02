Реакция Манту: мифы и факты

Как рассказали медики, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Тюменской области остается неблагополучной. В 2015 году на юге Тюменской области было диагностировано 1154 случая заболевания. Активная форма туберкулеза была подтверждена у 41 ребенка. Следует отметить, что туберкулез — чрезвычайно коварное заболевание. В тканях легких отсутствуют нервные окончания, и человек обычно не в состоянии самостоятельно ощутить какие-либо изменения в своем организме. Это приводит к позднему обращению за медицинской помощью и тяжелым последствиям для здоровья. Единственным методом выявить болезнь на ранней стадии является периодическое обследование населения — флюорография органов грудной клетки у взрослых и туберкулиновые кожные пробы у детей, вокруг которых в сети интернет в последние годы активно распространяются слухи и мифы.
Туберкулез давно перестал быть болезнью социальных низов. Сегодня случаи этого заболевания встречаются у совершенно разных общественных групп вне зависимости от дохода и уровня жизни. Заболевают как взрослые, так и дети, причем мер защиты со 100% эффективностью на сегодняшний день не существует.
Миф № 2 «Мой ребенок вакцинирован в роддоме. Он не может заболеть»
Вакцина от туберкулеза, так называемая БЦЖ (бацилла Кальметта-Геррена) действительно существует, однако она не гарантирует абсолютной защиты. Прививка позволяет лишь снизить риск развития болезни и дать дополнительные шансы на выздоровление. Также, благодаря вакцинации удалось практически полностью победить такое страшное заболевание как туберкулезный менингит — туберкулез мозга. Как рассказала главный врач областного противотуберкулезного диспансера Наталья Пирогова, в последние годы не было зарегистрировано ни одного случая данной формы болезни. До распространения БЦЖ-вакцинации от туберкулезного менингита ежегодно умирали десятки детей.
Миф № 3 «Манту — это прививка»
Это распространенное заблуждение. Реакция Манту, названная так по фамилии французского врача Шарля Манту — это диагностическая проба. При ее проведении в кожу на внутренней стороне предплечья вводится специальное вещество — туберкулин. Через 72 часа после постановки пробы медицинский работник осматривает место укола. По степени раздражения (покраснение кожи, припухлость) определяется состояние иммунитета к возбудителю туберкулеза и в определенных случаях делается предположение, что человек заболел.
Миф № 4 «Проба Манту вредна для ребенка»
Данный миф является одним из самых опасных и невежественных представлений, против которого активно борются медики. Как пояснили представители Роспотребнадзора, туберкулин — абсолютно безопасный препарат, прошедший государственную регистрацию, досконально изученный и неспособный навредить пациенту при грамотном применении. Опыт применения данного вещества в медицине более 100 лет. Как пояснили фтизиатры, в Тюменской области за 2015 год не зарегистрировано ни одного случая осложнений в результате проведения проб.
Миф № 5 «В туберкулине содержится опасное вещество фенол»
Как рассказали врачи, в состав препарата, применяемого при постановке кожных проб детям, действительно присутствует фенол. Дело в том, что в основе туберкулина — белок, выделенный из туберкулезных микобактерий и непригодный для долгосрочного хранения. Для того чтобы препарат можно было хранить и применять в течение продолжительного периода с момента изготовления, необходимо добавить консервант. Вместе с тем, та доза фенола, которую ребенок получает при инъекции туберкулина, по определению неспособна навредить, так как она ничтожно мала — всего 0,25 миллиграммов. Для сравнения, в организме каждого человека с момента рождения естественным путем вырабатывается 250 миллиграммов этого вещества, то есть в одну тысячу раз больше. Кроме фенола туберкулин также содержит поверхностно-активное вещество Твин-80 (полисорбат), которое нетоксично и допущено к применению в детской косметике, т. е. ребенок сталкивается с ним ежедневно.
Миф № 6 «Перед постановкой реакции Манту ребенку следует давать таблетки от аллергии»
Как прокомментировала детский фтизиатр Нелли Белобородова, необходимости в такой подготовке ребенка нет, хотя, антигистаминные (противоаллергические) средства и не влияют на точность пробы Манту. А вот гипоаллергенная диета за несколько дней до пробы действительно не помешает.
Миф № 7 «Реакция Манту неточная»
Данное утверждение верно лишь отчасти. Положительная реакция Манту действительно не может однозначно свидетельствовать о том, что ребенок заболел туберкулезом, однако она способна в ряде случаев указать врачу на какие-либо тревожные изменения в организме малыша и стать основанием для направления на более тщательное обследование. В настоящий момент фтизиатрами наряду с туберкулином для кожных проб применяется современный препарат под названием diaskin-тест, позволяющий получать более достоверные результаты.
Миф № 8 «Если отказаться от реакции Манту, ребенка не допустят в детский сад»
Частично это так. Как рассказали представители Роспотребнадзора, на данный момент по этому основанию в Тюменской области в детские сады не допущено 28 таких детей. Дело в том, что при отказе родителей от обследования, права ребенка на дошкольное образование вступают в конфликт с правами других детей на безопасность, ведь необследованный воспитанник детсада может быть опасен для сверстников. Вместе с тем, специалисты департамента образования обращают внимание на то, что конечным основанием недопуска ребенка является не отказ от реакции Манту, а отсутствие заключения от фтизиатра о состоянии здоровья. В случае, если постановка туберкулиновой пробы невозможна, родителям может быть предложена альтернатива — постановка diaskin-теста или анализ крови ребенка (квантифероновый тест). Как рассказали медики, в городе Тюмени проведением анализа такого рода занимается центр молекулярной генетики на улице Малыгина. Данное исследование проводится на коммерческой основе за счет собственных средств родителей.
Миф № 9 «Место постановки реакции Манту нельзя мочить»
Пожалуй, это заблуждение является самым популярным мифом, связанным с туберкулинодиагностикой. Каждый еще со времен ученической скамьи помнит слова школьных медсестер: «не мочить». Сегодня эта точка зрения признана устаревшей. Убеждение, что место укола следует оберегать от воды, появилось во времена реакции Пирке, когда туберкулин не вводился в кожу шприцом, а наносился на нее каплями, после чего кожа процарапывалась маленьким лезвием — скарификатором. В эпоху этого метода попадание воды на царапины могло смыть туберкулин с кожи. Переход к современным методам позволил решить эту проблему. После постановки пробы можно смело принимать душ и даже ванну, однако при этом желательно не тереть кожу в месте укола мочалкой и не находиться в горячей воде слишком долго, так как это может исказить результаты.
Миф № 10 «Обследоваться в противотуберкулезном диспансере опасно»
Как рассказали фтизиатры, данный страх не имеет никаких оснований. В противотуберкулезном диспансере Тюменской области дети и взрослые принимаются врачами раздельно, а детское поликлиническое отделение оборудовано отдельным входом в левом крыле здания. Кроме того, в поликлинике постоянно проводится уборка с применением антисептиков, а воздух и поверхности обрабатываются ультрафиолетом. Риск контакта маленьких пациентов с заразными больными в диспансере значительно ниже чем в общественном транспорте.
Врачи еще раз призвали всех жителей города проявлять заботу о своем здоровье, не отказываться от диагностических процедур, а при наличии поводов для беспокойства своевременно обращаться за помощью.