Маленькая победа: дальнобойщики отстояли сниженный тариф «Платона»

В Тюмени и других городах России завершилась десятидневная забастовка водителей дальнобойщиков. Очередной этап всероссийского протеста против платы за проезд по федеральным автодорогам хоть и не привел к отмене сборов, но принес немаловажные результаты, облегчившие положение грузоперевозчиков.
Наиболее заметным результатом забастовки стал отказ Правительства РФ от повышения тарифов «Платона». Еще 20 февраля, в самый первый день протеста, федеральные СМИ опубликовали заявление вице-премьера РФ Аркадия Дворковича о планах сохранить коэффициент 0,41 после 1 марта 2016 года. Вчера, 29 февраля, соответствующий документ появился на сайте кабинета министров. В соответствии с постановлением Правительства № 139 от 27 февраля 2016 года, тариф за проезд тяжелого грузового транспорта был сохранен на уровне 1,53 рубля за километр на неопределенный срок. Напомним, изначально в планах российских властей было установление с начала весны повышенного тарифа для грузоперевозчиков в размере 3 рубля 6 копеек за километр.
Также в первый день протеста появилась информация о возможном скором введении налогового вычета из транспортного налога для перевозчиков, зарегистрированных в системе «Платон». Данные сведения сообщила «Российская газета» со ссылкой на вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Были названы также и сроки введения новых послаблений — с третьего квартала 2016 года. Решить вопрос о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс теперь предстоит депутатам Государственной думы.
В определенной мере были учтены интересы магистральных перевозчиков и при принятии закона об увеличении акцизов на топливо. Как следует из текста нормативного акта, рост акцизов коснулся преимущественно автомобильного бензина, акцизная ставка выросла на 2600 рублей с тонны. Что касается дизельного топлива, используемого в грузовых перевозках, налоговые изменения коснулись его в меньшей мере. Рост акцизов на одну тонну «солярки» не превысил и 1200 рублей.
Как рассказал председатель тюменского союза дальнобойщиков Сергей Мишарин, данные уступки со стороны государства достигнуты во многом благодаря акциям протеста, проведенным в большинстве регионов России. Вместе с тем, останавливаться на достигнутом водители не планируют. Главным своим требованием грузоперевозчики называют полную отмену системы «Платон», законность которой работники транспорта ставят под сомнение. Во взимании платы за проезд тяжелого транспорта по автодорогам активисты видят нарушение 74 статьи Конституции, запрещающей установление пошлин, сборов и иных препятствий к перемещению товаров по территории страны.
В настоящий момент обочина окружной дороги опустела. После того, как протестующие шоферы подписали резолюцию акции, машины разъехались к местам постоянной стоянки, некоторые водители отправились в рейсы.
Активисты профсоюзного движения тем временем продолжили общественную работу. Как пояснил Сергей Мишарин, вчера, 29 февраля, в Минюст были переданы документы профсоюза в целях его государственной регистрации. Примерно через месяц союз дальнобойщиков Тюмени обретет права юридического лица, что откроет перед активистами новые возможности в защите интересов частных работников автотранспортной отрасли.