Маленькая победа: дальнобойщики отстояли сниженный тариф «Платона»

Наиболее заметным результатом забастовки стал отказ Правительства РФ от повышения тарифов «Платона». Еще 20 февраля, в самый первый день протеста, федеральные СМИ опубликовали заявление вице-премьера РФ Аркадия Дворковича о планах сохранить коэффициент 0,41 после 1 марта 2016 года. Вчера, 29 февраля, соответствующий документ появился на сайте кабинета министров. В соответствии с постановлением Правительства № 139 от 27 февраля 2016 года, тариф за проезд тяжелого грузового транспорта был сохранен на уровне 1,53 рубля за километр на неопределенный срок. Напомним, изначально в планах российских властей было установление с начала весны повышенного тарифа для грузоперевозчиков в размере 3 рубля 6 копеек за километр.