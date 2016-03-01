Фермеры объединились, чтобы на столах тюменцев были свежие яйца и птица

Объединение фермеров в Тюменском районе возникло на базе подсобных хозяйств Игоря Холманских и Динара Галиева. Под свое крыло они взяли еще несколько производителей. Сейчас на рынке «Михайловский» в Тюмени работают три торговые точки, объединенные под брендом «Агрофраншиза Тюменского района». Купить можно тушки курицы, гуся, индейки, перепелки, а также яйца — как куриные, так и перепелиные. По словам продавцов, вся продукция свежайшая и на прилавках не залеживается. Правда, тот же ассортимент товара те же производители поставляли на «Михайловский» и раньше, до открытия агрофраншизы.