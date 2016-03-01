Фермеры объединились, чтобы на столах тюменцев были свежие яйца и птица

Что такое франчайзинг, известно многим, однако слово «агрофраншиза» поначалу вызывает недоумение.
«Не прошло и трех месяцев с последнего форума по франчайзингу, где как раз обсуждалась возможность появления в Тюменской области агрофраншизы. Она подразумевает под собой, что опытный профессионал своего дела — в данном случае, выращивания птицы — передает человеку, желающему заняться тем же, технологию, помогает с реализацией. Или энтузиасты объединяются и открывают новые точки реализации. Ничего сложного в агрофранчайзинге нет — это удобно, это работает во всем мире», — пояснил во время открытия первой в регионе агрофраншизы начальник управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области Андрей Пантелеев.
Заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов считает, что не за горами выход на рынок региона франшиз по разведению кроликов, молодняка крупного рогатого скота и рыбы.
«В регионе многое делается для развития агропромышленного комплекса. 52% продукции сейчас производится именно в личных подворьях. Наша задача состоит в том, чтобы распространить опыт агрофранчайзинга по территории области, чтобы тот, кто заинтересован в производстве фермерской продукции, мог поучиться у профессионалов в этой отрасли, избежав собственных ошибок. Я думаю, что сегодня был дан старт хорошему процессу, который в короткое время должен набрать обороты, ведь свежая, натуральная продукция подсобных хозяйств востребована как тюменцами, так и гостями региона»,- отметил Владимир Чейметов.
«Проблема личных подсобных хозяйств в чем? Продукция есть, и ее нужно быстро и удачно реализовать. Кооперативные схемы, действовавшие двадцать лет назад, мы утратили, поэтому сегодняшняя задача — наращивать на новом уровне связи между теми, кто производит, пусть даже в небольшом количестве, птицу, яйцо, мясо, и покупателями», — сказал депутат Тюменской областной Думы Александр Крупин.
Во время презентации проекта не раз говорилось о том, почему именно Тюменский район стал «первопроходцем» в агрофранчазинге. Там наиболее полно отработаны технологии содержания и выращивания птицы.
«На территории нашего района многие граждане имеют личные подсобные хозяйства. Когда возникла тема агрофранчайзинга, мы ее внимательно изучили, проанализировали ситуацию и предложили поработать. Люди откликнулись быстро. Есть предприниматели, которые выращивают птицу, другие делают клетки для ее содержания, третьи — хорошо продают. Мы предложили им объединиться, чтобы быстрее добиться успеха», — рассказала глава Тюменского района Светлана Иванова.
Объединение фермеров в Тюменском районе возникло на базе подсобных хозяйств Игоря Холманских и Динара Галиева. Под свое крыло они взяли еще несколько производителей. Сейчас на рынке «Михайловский» в Тюмени работают три торговые точки, объединенные под брендом «Агрофраншиза Тюменского района». Купить можно тушки курицы, гуся, индейки, перепелки, а также яйца — как куриные, так и перепелиные. По словам продавцов, вся продукция свежайшая и на прилавках не залеживается. Правда, тот же ассортимент товара те же производители поставляли на «Михайловский» и раньше, до открытия агрофраншизы.
«Продукция экологически чистая. Свои покупатели есть — кому на бульончик курица нужна, кому для жарки. Каждый день привозим все свежее. В день привозят десять бройлеров, десять бульонных кур, штук тридцать перепелок», — рассказала одна из продавщиц.
Один из фермеров, объединившихся с коллегами в рамках агрофраншизы, также сообщил, что торговля идет хорошо. «На „Михайловском“ уже два года торгуем. Люди покупают все, что есть на прилавках, — и кур, и уток, и цесарок, больше трех дней ничего не лежит. Что изменилось после открытия агрофраншизы? Пока ничего не могу сказать по этому поводу», — отметил индивидуальный предприниматель.
Отметим, что в рамках презентации проекта «Агрофраншиза Тюменского района» посетители рынка продегустировали продукцию фермеров и остались довольны.
Многие, в том числе и присутствовавшие на мероприятии чиновники, потянулись за кошельком и сделали покупки.