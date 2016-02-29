Как защитить деньги от мошенников: 7 советов от финансистов

«Зачастую мы очень доверчивы, — отмечает управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. — нужно Мы можем по телефону раскрыть всю информацию какому-то незнакомому человеку, который представился каким-то должностным лицом. Мошенники часто пользуются этим».
Это направление можно назвать социальной инженерией в работе, добавляет заместитель управляющего Александр Исаев. Если раньше звонили и говорили: «Мама, я попал в беду», то сейчас представляются сотрудниками банка, говорят, что произошел сбой, объясняют, что клиенту придет sms, нужно будет назвать данные из нее.
«Мы всегда рекомендуем в таких случаях звонить по номеру, который указан на обратной стороне банковской карты либо лично прийти в то отделение, где была выдана карта. Банк первый никогда звонить не будет, максимум — проведет соцопрос», — отмечает Александр Николаевич.
Следующий вид финансовых мошенничеств — вирусы, которые разрабатываются компьютерными гениями. Сейчас у всех телефоны с выходом в интернет, и люди ими активно пользуются. При этом можно «подцепить» вирусы, которые при совершении определенных действий, будут передавать ваши данные мошенникам.
Сбербанк был сильно озабочен этой проблемой, поэтому последняя версия приложения «Сбербанк. Онлайн» для системы Андроид вышла со встроенным антивирусом.
Еще один способ получить ваши финансовые данные посторонним лицам — обзавестись чеком с паролями от карты. Такая ситуация может возникнуть, если вы получите в банкомате пароли, выкинете чек или оставить его на банкомате. Нужно быть внимательным и аккуратным, не распространять информацию нигде.
Следующий мошеннический метод действует при продаже товаров через интернет. Вы можете продавать товар на одном из сайтов, например, «Авито», мошенники будут звонить вам и предлагать совершить пробную операцию, сообщить пароль, проверить, вам ли принадлежит карта — таким образом попытаются получить данные вашей карты. Ни в коем случае не нужно сообщать их, тем более, если вы продавец. Для того, чтобы была совершена операция, достаточно сообщить номер карты — ни в коем случае не нужно озвучивать CVV, срок действия и имя на карте.
Также при совершении покупок в интернете можно попасть на фишинговые сайты, которые дублируют настоящие страницы по содержанию. Специалисты Сбербанка рекомендуют обзавестись анитивирусом, не посещать сомнительные сайты и пользоваться одноразовыми паролями.
Уходят в прошлое мошенничества с использованием скиммингового оборудовния — но бдительность терять не стоит. Был случай, когда обнаружили нештатное оборудование на банкомате — но это сделал сотрудник службы безопасности банка. Информация, которая была накоплена сканером, никуда не ушла. Злоумышленники были задержаны, все они были не местными.
Заключительной рекомендацией менеджеров Сбербанка было завести отдельную карту для покупок в интернете, куда переводится только та сумма, которая нужна для совершения покупки. Таким образом вы обезопасите свои деньги от покушений мошенников.