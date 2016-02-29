Как защитить деньги от мошенников: 7 советов от финансистов

Следующий мошеннический метод действует при продаже товаров через интернет. Вы можете продавать товар на одном из сайтов, например, «Авито», мошенники будут звонить вам и предлагать совершить пробную операцию, сообщить пароль, проверить, вам ли принадлежит карта — таким образом попытаются получить данные вашей карты. Ни в коем случае не нужно сообщать их, тем более, если вы продавец. Для того, чтобы была совершена операция, достаточно сообщить номер карты — ни в коем случае не нужно озвучивать CVV, срок действия и имя на карте.