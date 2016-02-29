Из чего и где делают Coca-Cola?

Если бы в мире существовал рейтинг самых «мифологизированных» продуктов, то первое место в нем, безусловно, заняла бы Coca-Cola. Об этом напитке существует столько городских легенд, что перечислить все, наверно, невозможно. О том, что в этой газировке растворяются и мясо, и гвозди, и что это лучшее средство для удаления ржавчины, слышали, конечно, все. Корреспондент портала NashGorod.ru побывал на заводе Coca-Cola Hellenic в Екатеринбурге и увидел, как же на самом деле производят самый известный в мире прохладительный напиток.

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