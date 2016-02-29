Из чего и где делают Coca-Cola?

Все напитки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, а также «Фруктайм» и BonAqua, продающиеся в Тюмени в пластиковых бутылках, делают именно здесь. Основа напитка, привозится в канистрах из Франции. Екатеринбургский завод Coca-Cola Hellenic обеспечивает напитками Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области, Пермский край, республику Удмуртию, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий Автономные округа.
Примечательно, что основой распространенные по всему миру предприятия-ботлеры обеспечивают всего три завода. Кстати, никакой «тайной формулы» Coca-Cola не существует — в секрете держится только соотношение компонентов и условия их приготовления, температура и давление.
Здесь очень строгие требования к чистоте — в производственные помещения нельзя войти без халата, бахил и шапочки.
На заводе Coca-Cola Hellenic в Екатеринбурге две производственные линии. Максимальная мощность первой 12 000 литровых бутылок в час. Вторая является более современной. За один час, в зависимости от объема тары производит до 38 тысяч бутылок.
Когда включено оборудование, в цехе становится очень шумно. Чтобы услышать, что рассказывает экскурсовод, начальник производства Василий Черкасов, приходится надеть подключенные к специальному радиопередатчику наушники.
После процесса очистки вода идет в купажное отделение. Здесь варится сахарный сироп. Потом в него добавляют ключевой элемент — основу напитка Coca-Cola. Затем напиток разливается по бутылкам и упаковывается. Достаточно увлекательное зрелище для того, кто ни разу не был на таком предприятии. На этом же предприятии из преформ делают знакомые каждому пластиковые бутылки.
Питьевая вода BonAqua, которую также выпускает The Coca-Cola Company, проходит еще и дополнительную фильтрацию по технологии обратного осмоса. Только после этого ее минерализуют, то есть, добавляют соли. Их количество высчитывается из суточной потребности человеческого организма.
Про один из самых популярных мифов про очищающие свойства Coca-Cola Василий Черкасов говорит, что в этом плане Coca-Cola ничем не отличается от любой другой газировки: «Основной компонент, вступающий в реакцию с железом, углекислота, это те самые пузырьки. А она содержится во всех газированных напитках».
Весь процесс изготовления газировок контролирует лаборатория. На каждом этапе берутся пробы сырья, воды и сахара, проводится микробиологическая экспертиза. При малейшем отклонении от стандарта всю партию бракуют.
Более двух с половиной тысяч бутылок Coca-Cola Zero за 15 с небольшим минут разлиты, упакованы и готовы отправиться по магазинам.
На заводе открыт и собственный музей Coca-Cola. Здесь собраны редчайшие коллекционные бутылки, банки, а также сувениры со всего света. В музее регулярно проходят бесплатные экскурсии, особенно они популярны у школьников.
Кстати, на одной из стен комнаты в музее изображено здание аптеки в городе Атланта конца 19 века. Именно там 130 лет назад и началась история напитка. Его придумал фармацевт Джон Смит Пембертон и запатентовал напиток, тогда еще негазированный, как средство от нервных расстройств.