Инструктор Федора Конюхова хочет поставить рекорд в честь Тобольска

В Тюмень инструктор Федора Конюхова Иван Меняйло прибыл проездом из Тобольска, где провел встречу с представителями городской администрации, а также местными инвесторами.
Сам великий путешественник, к сожалению, не смог посетить древнюю столицу Сибири и пообщаться с тюменцами. Сегодня он как раз проводит встречу в администрации президента по поддержке его ближайшей экспедиции — кругосветки на воздушном шаре по пути австралийца Стивена Фоссета. Ее знаменитый путешественник намерен совершить уже ближайшим летом.
Тем не менее, отметил воздухоплаватель, рекорд в Тобольске пока еще остается планами, хотя задача уже поставлена вполне четко: поставить рекорд высоты и одновременно первым преодолеть планку в 10 тысяч метров на тепловом шаре. Под эту цель будет построен специальный аппарат объемом около 6–7 тысяч кубометров, который впоследствии будет передан городу.
«На самом деле под каждый рекорд строится отдельное воздухоплавательное средство, но мы, вообще говоря, строим их не только для себя, чтобы потешить свое ущемленное самолюбие. Такие рекорды ставятся, чтобы привлечь внимание к городу, где он ставится, привлечь внимание к авиации вообще, — пояснил Иван Меняйло. — Если получится установить его в Тобольске, то шар будет пошит с гербом города, чтобы его было хорошо видно. В дальнейшем на нем можно будет катать туристов, или использовать в качестве матчасти для детей».
Тюменцев на встрече разумеется, интересовало недавнее достижение по самому продолжительному полету, которое Конюхов и Меняйло поставили месяц назад, перелетев из Тульской в Ивановскую область.
В итоге был установлен новый мировой рекорд: 32 часа непрерывного полета на шаре объемом не более 4 тысяч кубических метров. Все это время воздухоплаватели провели без сна, непрерывно меняя баллоны с отработанным газом и сбрасывая их вниз, боролись с обледенением шара и наблюдали за направлением полета.
Разумеется, летели они не в одиночку: по земле за ними следовала сервисная группа на внедорожниках и вездеходах. Ее задачей было искать отработанные баллоны и координировать действия с путешественникам. «Изначально у нас было несколько вариантов направления. То есть сначала хотели долететь до Мордовии или до Пензенской области, но потом решили, что незачем лететь на так далеко и в итоге отправились в направлении Рязани, — рассказал Меняйло. — По треку мы преодолели чуть более 400 километров».
Побить предыдущее достижение американца Уильяма Басси, которое продержалось 23 года, россиянам помогла морозная погода. Специально был выбран день похолоднее: чем выше разница температур между поверхностью шара и атмосферой, тем лучше подъемная сила аппарата. В пути температура колебалась в районе минус 20 градусов, опускаясь ночью до минус 32. Необходимо было еще лететь как можно ниже, дабы максимально сэкономить топливо.
Путешественникам приходилось все время внимательно наблюдать за препятствиями по курсу: верхушками деревьев, опорами и проводами ЛЭП. В темноте они даже едва не напоролись на неосвещенную вышку сотовой связи.
Тем не менее путешествие закончилось благополучно: рекорд был зафиксирован международным судьей, который следовал в наземной бригаде. Результат Конюхова и Меняйло стал первым среди тепловых шаров с ограничением объема и пятым по продолжительности в мире: абсолютный рекорд на настоящий момент составляет 50 часов. Его воздухоплаватели также намерены побить следующей зимой.
По признанию самого Меняйло, знакомство с Федором Конюховым всерьез увлекло его на участие в мировых достижениях. «Да, у меня был до этого достаточно широкий опыт воздухоплавания, но этот перелет был первым. Это достаточно интересный для меня вектор развития, попробую теперь реализоваться в нем, — отметил 30-летний спортсмен. — Вообще Федор Филиппович уникальный человек. Просто так тренироваться и готовиться к кругосветному перелету ему не интересно, ему надо преодолевать себя. Поэтому мы решили, что будем готовиться через установление каких-то промежуточных достижений. Так год назад мы поставили рекорд России по самому продолжительному полету, получили определенный опыт. Нынешней зимой обновили мировой рекорд. Параллельно Федор Филиппович еще летал на газовом шаре через Альпы, учился полетам в Италии. То есть это был такой непрерывный процесс».
В целом, пообещал Меняйло, нынешним рекордом все не ограничится. Впереди у путешественников первый в мире перелет с Северного полюса на континент: либо до Гренландии, либо до севера России, либо в Канаду. Кроме того, в планах полет на тепловом шаре через всю Россию — от Карелии до Камчатки.
В отдаленной перспективе путешественники намерены совершить перелет через Тихий океан. Однако Федор Конюхов сначала обогнет земной шар в одиночку. Этим летом, как уже было упомянуто, ему предстоит провести две недели на специально подготовленном аэростате на высоте 10–12 километров, пролетев по южным широтам из Австралии через Новую Зеландию, Тихий океан и Южную Америку обратно на континент.
Фото: http://konyukhov.ru/