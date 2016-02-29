Инструктор Федора Конюхова хочет поставить рекорд в честь Тобольска

По признанию самого Меняйло, знакомство с Федором Конюховым всерьез увлекло его на участие в мировых достижениях. «Да, у меня был до этого достаточно широкий опыт воздухоплавания, но этот перелет был первым. Это достаточно интересный для меня вектор развития, попробую теперь реализоваться в нем, — отметил 30-летний спортсмен. — Вообще Федор Филиппович уникальный человек. Просто так тренироваться и готовиться к кругосветному перелету ему не интересно, ему надо преодолевать себя. Поэтому мы решили, что будем готовиться через установление каких-то промежуточных достижений. Так год назад мы поставили рекорд России по самому продолжительному полету, получили определенный опыт. Нынешней зимой обновили мировой рекорд. Параллельно Федор Филиппович еще летал на газовом шаре через Альпы, учился полетам в Италии. То есть это был такой непрерывный процесс».