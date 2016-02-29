Голосуй за лучший дизайн-проект дома

7. Дизайн-студия MARIA-ART: Двухэтажный жилой дом общей площадью 190 квадратных метров располагается в одном из коттеджных поселков и предназначается для семьи из трех человек. Интерьер дома в классическом стиле привлекает своей изысканностью, даже роскошью, но, в то же время, некой строгостью и традиционностью. Стиль, в котором выполнен интерьер дома, — это тонкая грань между классическим стилем и современным, была поставлена непростая задача — показать соприкосновение этих двух стилей и двух эпох. Цветовая гамма преимущественно тёплая с использование белых и бежевых оттенков. В каждом помещении есть яркие цветовые акценты, и это придаёт интерьеру особое звучание. В интерьере все цвета достаточно благородные и уместно сочетаются друг с другом. Освещению в данном интерьере дома также уделяется много внимания. Отдается предпочтение как новейшим технологиям в сфере освещения, так и классическим хрустальным итальянским люстрам и светильникам.