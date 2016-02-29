Голосуй за лучший дизайн-проект дома

До 13 марта продолжатся голосования по номинациям, а позже компетентное жюри вынесет свой вердикт и будут определены победители.
Итак, перед вами дизайн-проекты. Какой вам больше нравится?
1. Stebelskiy Studio: Общая площадь строения порядка 270 квадратных метров. Дом деревянный, построен из лафета, технология строительства достаточно редкая. Заказчики молодая семья, они пожелали видеть в доме стильное решение интерьера, побольше воздуха и светлых тонов. Концепция интерьера основана на сочетании натуральных фактур камня и древесных волокон на фоне светлых стен с аккуратными темными контрастными вставками. Зоны гостиной, кухни и столовой объединены в одно большое пространство, перетекающее одно в другое. На втором этаже центральным помещением стал большой холл, в котором вся семья может весело проводить время.
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2. Stebelskiy Studio: Интерьер небольшого дома общей площадью около 120 кв/м, предназначен для холостого молодого человека. Общее оформление интерьера основано на стиле Loft. Несмотря на брутальность некоторых фактур, в целом дом получился гармоничным и уютным.
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3. Stebelskiy Studio: Заказчиками этого проекта стала супружеская пара с двумя взрослыми детьми. Общая площадь строения около 450 квадратных метров. Стилевое предпочтение заказчиков — современный стиль, лаконичные формы, сдержанная цветовая гамма.
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4. Авторская студия дизайна «Индиго»: Коттедж общей площадью 1000 квадратных метров. Дом состоит из двух жилых этажей, цокольный этаж, мансардный этаж. Центральная постройка: назначение — жилые помещения; правое крыло — бассейн, хамам, баня; цокольный этаж — домашний кинотеатр, спортзал; мансардный этаж — бильярдная. Пожеланием клиента было видеть интерьер в классическом стиле с современными элементами декора и последними тенденциями в дизайне. Здесь удалось совместить пожелания клиента с канонами стиля, в итоге получилась симпатичная эклектика, которая пришлась по душе клиенту. В интерьере использованы современные декоративные отделочные материалы: декоративная штукатурка, фрески, бесшовные панно, панели Sibu, текстурные обои.
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5. Дизайн-студия MARIA-ART: Двухэтажный жилой дом с эксплуатируемой мансардой общей площадью 500 квадратных метров располагается в одном из коттеджных поселков нашего города. Дом имеет традиционную планировку: первый этаж занимают парадные помещения — большой холл с изящной лестницей, кухня, гостиная, каминная и столовая зона с выходящими на террасу окнами. На втором этаже расположены приватные апартаменты хозяев, снабженные двумя ванными комнатами и гардеробными. Несмотря на то, что интерьер решен в стиле современного ар-деко, он не ограничен рамками единого стиля. Неповторимость каждому помещению придала оригинальная цветовая гамма с использованием ярких, насыщенных цветов: синего, бирюзового, фиолетового.
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6. Дизайн-студия MARIA-ART: Двухэтажный жилой дом общей площадью 850 квадратных метров располагается в пригороде Тюмени. На первом этаже расположилась просторная прихожая с гостиной и кухней-столовой. На втором 2 спальни, 2 ванные, детская комната, гардеробная. В цокольном этаже бильярд, зал для приема гостей, домашний кинотеатр. Гармоничное сочетание строгой классики и функциональной современности наполнил этот дом тишиной, уютом и покоем. В дизайн-проекте дизайнеры виртуозно воплотили в жизнь все пожелания заказчика о светлом интерьере, который бы без излишней помпезности излучал роскошь и великолепие. В интерьере светлая гамма оттенков и натуральные благородные материалы образуют очень теплую природную атмосферу. Нарядные массивные люстры из хрусталя, неоновая подсветка, дополнительные потолочные встроенные светильники наполняют помещение яркими бликами. Резные узоры из мрамора нескольких пород изысканно подчеркивают зоны гостиной и кухни.
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7. Дизайн-студия MARIA-ART: Двухэтажный жилой дом общей площадью 190 квадратных метров располагается в одном из коттеджных поселков и предназначается для семьи из трех человек. Интерьер дома в классическом стиле привлекает своей изысканностью, даже роскошью, но, в то же время, некой строгостью и традиционностью. Стиль, в котором выполнен интерьер дома, — это тонкая грань между классическим стилем и современным, была поставлена непростая задача — показать соприкосновение этих двух стилей и двух эпох. Цветовая гамма преимущественно тёплая с использование белых и бежевых оттенков. В каждом помещении есть яркие цветовые акценты, и это придаёт интерьеру особое звучание. В интерьере все цвета достаточно благородные и уместно сочетаются друг с другом. Освещению в данном интерьере дома также уделяется много внимания. Отдается предпочтение как новейшим технологиям в сфере освещения, так и классическим хрустальным итальянским люстрам и светильникам.
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8. Дизайн-студия MARIA-ART: Проект действительно грандиозный — 850 квадратных метров, преобразованных в прекрасный замок с роскошным убранством и пышным декором. Архитектура дома выполнена в готическом стиле, это, безусловно, отразилось и в интерьере дома. Как и положено настоящему замку, в доме множество помещений, каждое из которых предназначено для определённого рода занятий — отдыха или встречи гостей. Элегантность, изысканность и удивительная гармоничность, несущая мощную внутреннюю энергию, — главные характеристики этого интерьера.
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9. Авторская студия дизайна «Индиго»: Дом планируется для постоянного проживания семьи. Был выбран классический стиль. Для отделки стен дизайнерами были выбраны такие материалы как: декоративная штукатурка, фрески, полиуретановая лепнина, бесшовные обои. На пол был подобран керамогранит под натуральный камень, пастельных оттенков с декорированием зон. Для дизайна потолка разработан вариант многоуровневых потолков со светодиодной подсветкой. В декорировании интерьера использовались ткани с легким классическим орнаментом. В результате всех проведенных работ получился изящный классический интерьер. Характеристики: Коттедж 500 квадратных метров в деревне Зубарева. Дом 2 этажа + цокольный этаж + мансардный этаж, выполнен в кирпиче. 1 этаж — гостевая зона, 2 этаж — жилая (спальни, кабинет, сан.узлы), мансардный этаж — спальня, цокольный этаж — хозяйственные помещения.
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10. Авторская студия дизайна «Индиго»: Дом планируется как загородная фазенда для большой и дружной семьи. Стиль «Прованс» был выбран не случайно — это отличный способ создать в загородном доме атмосферу средиземноморья. Уютный и теплый, словно согретый жарким солнцем, насыщенный терпким ароматом моря, пряных трав, лугов и виноградников. Этот стиль сегодня весьма актуален — прежде всего, благодаря моде на все натуральное. Приметы стиля и материалы: натуральная древесина и природный камень, тусклый блеск металла и теплая шершавость терракоты. Стиль Прованс важно подчеркнуть выразительной фактурой. Например, отделка стены в обеденной зоне выполнена необработанной древесиной с потертостями и шероховатостями. Также в интерьер удачно вписался кирпич, покрытый глазурью, запланировано облицевать фартук на кухне. Характеристики: Коттедж 275 м.кв. в деревне Речкино. Дом 2 этажа + цокольный этаж, выполнен в кирпиче. 1 этаж — гостевая зона, 2 этаж — жилая (спальни, кабинет, сан.узлы)
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11. Дизайн-студия MARIA-ART: Выбор стиля «Шале» отчасти обусловлен назначением дома — это гостевой дом именно для отдыха, не основной дом постоянного проживания. Поэтому здесь основной объем занимает гостиная с камином, а также предусмотрена большая зона спа с турецкой баней и бассейном. Ну и, конечно, гостевая спальня с интересным решением по цвету и отделочным материалам. За счет использования натуральных материалов, что типично для данного стиля, интерьер получился очень теплым и уютным, домашний и располагающий к отдыху.
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Напомним, организуют конкурс информационный портал NashGorod.ru, Клуб загородных жителей и сайт «Затюмень». Поддерживают конкурс ведущие медиапорталы города: портал о недвижимости Vsemetri.com, городской портал Тюмени Tumix.ru, интернет-сайт «Квартирочка.ру», портал городских событий Events72.ru и «Афиша Бизнес Событий». В марте станет известно, чьи проекты понравились интернет-пользователям и компетентному жюри больше.