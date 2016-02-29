Что нужно взять с собой в роддом

Итак, акушеры-гинекологи и преподаватели курсов для будущих мам все как один твердят, что сумки следует держать наготове с 37-й недели. Предлагаемые роддомами и консультантами списки выглядят примерно одинаково, но всегда есть вероятность, что чего-то вам не хватит, а что-то и вовсе окажется лишним.
Первое, что вам необходимо собрать и всегда держать под рукой — пакет документов. В него входят ваш паспорт, полис, СНИЛС, обменная карта и родовой сертификат. Почему-то на сайте роддома № 3 еще указана копия больничного листа, полученного при выходе в отпуск по беременности и родам, но лично я поехала в роддом без нее, и никто у меня эту копию не спросил.
Если у вас запланированы партнерские роды, обязательно привезите с собой флюорографию и результаты теста на ВИЧ супруга. Если в медучреждениях Тюмени объявлен карантин, будьте готовы к тому, что вашего мужа в родильный дом могут не пустить. Если он будет присутствовать на родах, его обязательно попросят переодеться в чистую одежду и сменную обувь — не забывайте ее дома.
Помимо папки с документами у вас должны быть собраны три сумки: для мамы, для ребенка и пакет вещей на выписку. Последний в роддом с вами не поедет, его привезет папа, когда будет забирать вас и малыша.
Сумка для мамы должна включать в себя не только средства личной гигиены: мыло (обязательно жидкое и с дозатором — за кусковое сотрудники роддомов ругают), шампунь, зубную пасту и щетку, расческу и прочее. Консультанты советуют брать с собой специальные прокладки для рожениц, крем для профилактики трещин на груди, одноразовое белье, которое гораздо удобнее обычного в использовании, не менее пяти одноразовых подкладных пеленок размером 60 на 90 сантиметров. Из одежды у мамы должна быть сорочка с широким вырезом — можно взять несколько, а можно брать сменные в роддоме; халат, он должен быть длиннее сорочки — его вы будете надевать, выходя из палаты, в палате в нем находиться запрещено; сменная моющаяся обувь, в которой можно принимать душ (предварительно вымытая в мыльном растворе с горячей водой и до родильного дома не надевавшаяся). Для удобства обзаведитесь парочкой бюстгальтеров для кормления, купленных обязательно на пару размеров больше, вкладышами в них и бандажом, чтобы надевать его между кормлениями. Захватите из дома полотенце для душа и, по желанию, постельное белье. Во всех роддомах разрешается пользоваться мобильными телефонами, не будет лишней и большая бутылка с питьевой водой, немного денег на всякий случай.
Для тех, кому не очень хочется искать по специальным магазинам средства женской гигиены, придуманы готовые наборы с пеленками, трусиками, салфетками и так далее. Однако оказалось, что у них существует ряд минусов. Во-первых, в продаже их не так-то просто найти. Во-вторых, они содержат много лишнего, например, одноразовые сорочки для кормления, которые не нужны при наличии выдаваемых сменных в роддоме. В-третьих, сумка, в которой все это продается, слишком мала, чтобы стать полноценной «сумкой для мамы». Мне пришлось свои вещи перекладывать в огромный пакет, а в эту сумку я собрала все для малыша.
Сумка для ребенка выглядит гораздо скромнее. В роддом советуют взять пару шапочек, теплые и обычные носочки, распашонки, ползунки. Из косметических средств — салфетки, детское жидкое мыло с дозатором, детский крем и ватные диски. Захватите с собой упаковку подгузников, но учтите, что ими не везде разрешают пользоваться. К примеру, в перинатальном центре никто вам и слова не скажет, а в третьем роддоме предпочтение отдают пеленкам, которые медсестры пачками разносят в палаты.
Следует помнить, что нельзя приносить в роддом обычные сумки. Из них медперсонал требует все перекладывать в пакеты. Однако если у вас есть пакет размером с приготовленную сумку, просто положите ее в него — это тоже считается.
На выписку отложите пару подгузников (по факту нужен один, а второй — просто так, мало ли что), одежду для малыша: костюмчик, шапочку, носочки. Возьмите для него конверт или комбинезон. Сейчас в магазинах имеется большой выбор разнообразных комплектов на выписку, но подобрать вещи можно и самому. При этом следует помнить, что не всегда костюмчики подойдут вашему ребенку — он может родиться меньшего или большего размера, чем подготовленные распашонки и ползунки.
Легких вам родов и здоровых малышей!
Алина Авдеева