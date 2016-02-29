Что нужно взять с собой в роддом

Сумка для мамы должна включать в себя не только средства личной гигиены: мыло (обязательно жидкое и с дозатором — за кусковое сотрудники роддомов ругают), шампунь, зубную пасту и щетку, расческу и прочее. Консультанты советуют брать с собой специальные прокладки для рожениц, крем для профилактики трещин на груди, одноразовое белье, которое гораздо удобнее обычного в использовании, не менее пяти одноразовых подкладных пеленок размером 60 на 90 сантиметров. Из одежды у мамы должна быть сорочка с широким вырезом — можно взять несколько, а можно брать сменные в роддоме; халат, он должен быть длиннее сорочки — его вы будете надевать, выходя из палаты, в палате в нем находиться запрещено; сменная моющаяся обувь, в которой можно принимать душ (предварительно вымытая в мыльном растворе с горячей водой и до родильного дома не надевавшаяся). Для удобства обзаведитесь парочкой бюстгальтеров для кормления, купленных обязательно на пару размеров больше, вкладышами в них и бандажом, чтобы надевать его между кормлениями. Захватите из дома полотенце для душа и, по желанию, постельное белье. Во всех роддомах разрешается пользоваться мобильными телефонами, не будет лишней и большая бутылка с питьевой водой, немного денег на всякий случай.