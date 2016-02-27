Квартиры для сирот: ключи от студии в «Плеханово»

С 1 января 2013 года понятие «закрепленное жилое помещение» было утрачено. «Меня как раз коснулась эта ситуация, — рассказывает тюменка Елена. — Мы со старшей сестрой остались без матери в 1997 году, а передавший нас на попечение бабушки отец был лишен родительских прав. После окончания института сестра не раз пыталась встать в очередь на жилье, но ей было отказано из-за того, что за нами осталась закрепленная в общежитии комната. Ее когда-то получил отец, работая на заводе, в собственности она не находится и принадлежит государству. Более того, ее площадь не соответствует нормам, положенным на одного человека — у нас менее 9-ти квадратов на одного вместо нужных 15-ти».