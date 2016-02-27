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Квартиры для сирот: ключи от студии в «Плеханово»

27 февраля 2016, 14:48
В 2013 году в жилищном законодательстве Тюменской области произошли изменения, позволившие некоторым сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, улучшить свои жилищные условия.

Ранее представители этой категории населения не могли получить квартиру, если за ними решением суда было закреплено жилье. При этом не учитывались даже такие ситуации, как закрепленный за сиротой квадратный метр в квартире отчима с новой женой и толпой ее ребятишек. Само собой, что неродному отцу до сироты не было дела, зато по закону ребенок был обеспечен жильем, а значит на получение новой квартиры претендовать не мог.

С 1 января 2013 года понятие «закрепленное жилое помещение» было утрачено. «Меня как раз коснулась эта ситуация, — рассказывает тюменка Елена. — Мы со старшей сестрой остались без матери в 1997 году, а передавший нас на попечение бабушки отец был лишен родительских прав. После окончания института сестра не раз пыталась встать в очередь на жилье, но ей было отказано из-за того, что за нами осталась закрепленная в общежитии комната. Ее когда-то получил отец, работая на заводе, в собственности она не находится и принадлежит государству. Более того, ее площадь не соответствует нормам, положенным на одного человека — у нас менее 9-ти квадратов на одного вместо нужных 15-ти».

В 2013 году Елене исполнилось 18 лет. Согласно новому законодательству, квартиры сиротам должны предоставляться по достижению этого возраста, а не по окончанию учебы, как раньше. На защиту прав девушки встала областная прокуратура. Она представляла интересы Елены в суде, и в 2014 году, благодаря ей, тюменка отстояла свое право на получение нового жилья.

«На самом деле во все это верилось с трудом. Прошел 2015 год, и мне казалось, что я нескоро чего-то дождусь. Но в январе 2016 года мне вдруг позвонили из городского департамента имущественных отношений и пригласили к себе для оформления договора. Примерно через месяц все бумаги были готовы и я получила ключи!» — говорит Елена.

Девушка ранее слышала, что сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляют однокомнатные квартиры, которые строит ТДСК, с ремонтом и сантехникой, и ее догадки подтвердились. Ключи ей достались от новенькой студии на Кремлевской, в ЖК «Плеханово».

Как и положено — жилая площадь в этой квартире составила 18 квадратных метров, а общая — 26,5. В квартире установлены унитаз, ванна и две раковины, сделан ремонт, есть даже кухонная плита. И, судя по количеству аналогичных, полностью выкупленных квартир в этом доме, вместе с Еленой на Кремлевскую переедут еще около 50 сирот.

«К слову, сестра тоже отсудила свое право на получение жилья. Правда ее судебные тяжбы продолжались дольше, поэтому в этом году квартиру она не получила. В департаменте ей сказали — ждите, дойдет и до вас», — добавила Елена.

Отметим, что в настоящее время в Тюменской области проживает более 1,8 тысяч детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем. Ежегодно ключи от новых квартир получают около 520 человек.

По информации правительства Тюменской области, на реализацию жилищных программ в 2015 году было направлено 5,917 млрд рублей, за счет которых жилищные условия улучшили 3147 семей из таких категорий граждан как работники бюджетной сферы, дети-сироты, молодые семьи, ветераны ВОВ. На реализацию жилищных программ в 2016 году предусматривается 4,541 млрд рублей, за счет которых улучшить жилищные условия смогут 2864 семьи.

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