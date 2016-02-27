Квартиры для сирот: ключи от студии в «Плеханово»

Ранее представители этой категории населения не могли получить квартиру, если за ними решением суда было закреплено жилье. При этом не учитывались даже такие ситуации, как закрепленный за сиротой квадратный метр в квартире отчима с новой женой и толпой ее ребятишек. Само собой, что неродному отцу до сироты не было дела, зато по закону ребенок был обеспечен жильем, а значит на получение новой квартиры претендовать не мог.
С 1 января 2013 года понятие «закрепленное жилое помещение» было утрачено. «Меня как раз коснулась эта ситуация, — рассказывает тюменка Елена. — Мы со старшей сестрой остались без матери в 1997 году, а передавший нас на попечение бабушки отец был лишен родительских прав. После окончания института сестра не раз пыталась встать в очередь на жилье, но ей было отказано из-за того, что за нами осталась закрепленная в общежитии комната. Ее когда-то получил отец, работая на заводе, в собственности она не находится и принадлежит государству. Более того, ее площадь не соответствует нормам, положенным на одного человека — у нас менее 9-ти квадратов на одного вместо нужных 15-ти».
В 2013 году Елене исполнилось 18 лет. Согласно новому законодательству, квартиры сиротам должны предоставляться по достижению этого возраста, а не по окончанию учебы, как раньше. На защиту прав девушки встала областная прокуратура. Она представляла интересы Елены в суде, и в 2014 году, благодаря ей, тюменка отстояла свое право на получение нового жилья.
«На самом деле во все это верилось с трудом. Прошел 2015 год, и мне казалось, что я нескоро чего-то дождусь. Но в январе 2016 года мне вдруг позвонили из городского департамента имущественных отношений и пригласили к себе для оформления договора. Примерно через месяц все бумаги были готовы и я получила ключи!» — говорит Елена.
Девушка ранее слышала, что сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляют однокомнатные квартиры, которые строит ТДСК, с ремонтом и сантехникой, и ее догадки подтвердились. Ключи ей достались от новенькой студии на Кремлевской, в ЖК «Плеханово».
Как и положено — жилая площадь в этой квартире составила 18 квадратных метров, а общая — 26,5. В квартире установлены унитаз, ванна и две раковины, сделан ремонт, есть даже кухонная плита. И, судя по количеству аналогичных, полностью выкупленных квартир в этом доме, вместе с Еленой на Кремлевскую переедут еще около 50 сирот.
«К слову, сестра тоже отсудила свое право на получение жилья. Правда ее судебные тяжбы продолжались дольше, поэтому в этом году квартиру она не получила. В департаменте ей сказали — ждите, дойдет и до вас», — добавила Елена.
Отметим, что в настоящее время в Тюменской области проживает более 1,8 тысяч детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем. Ежегодно ключи от новых квартир получают около 520 человек.
По информации правительства Тюменской области, на реализацию жилищных программ в 2015 году было направлено 5,917 млрд рублей, за счет которых жилищные условия улучшили 3147 семей из таких категорий граждан как работники бюджетной сферы, дети-сироты, молодые семьи, ветераны ВОВ. На реализацию жилищных программ в 2016 году предусматривается 4,541 млрд рублей, за счет которых улучшить жилищные условия смогут 2864 семьи.