Мужчины и женщины за рулем: проблемы или предрассудки

Сама Инна Васильева не считает, что между полом водителя и его способностью к управлению транспортом есть какая-то жесткая связь. «Вождение автомобиля — это навык. Если человек учится, совершенствуется, то независимо от пола и возраста он будет хорошо водить. Это зависит в первую очередь от того, как много усилий мы прилагаем к освоению этого дела», — пояснила она.