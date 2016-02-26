Мужчины и женщины за рулем: проблемы или предрассудки

Изучение представлений автомобилистов студенты начали с опроса водителей в межрайонном регистрационном отделе на Московском тракте. Помощь молодым психологам оказывали представители ГИБДД и научный руководитель, кандидат психологических наук Инна Васильева, доцент кафедры общей и социальной психологии института психологии и педагогики ТюмГУ.
Студенты применяли методику «неоконченное предложение», то есть респонденты отвечали на вопросы анкеты в свободной форме. Всего в ходе исследования планировалось опросить не менее 50 водителей-мужчин и столько же автомобилистов женского пола чтобы сделать выводы касательно их представлений друг о друге.
По словам научного руководителя, изучение данной темы позволит выявить как конфликтные представления, так и предпосылки сотрудничества между участниками дорожного движения. «Я считаю, что это окажет влияние на формирование толерантного отношения водителей друг к другу», — пояснила Инна Васильева.
Психологи рассказали, что самый распространенный из существующих предрассудков — это миф о неадекватном поведении женщин за рулем. Что касается водителей мужского пола, им нередко приписывается более агрессивный стиль вождения автомобиля. Оба этих суждения являются социальными стереотипами, и исследования в этой области могут помочь если не разрушить эти догмы, то показать их вариации, оценить их распространенность в водительском сообществе и сформулировать рекомендации для преподавателей автошкол и сотрудников ГИБДД.
Сама Инна Васильева не считает, что между полом водителя и его способностью к управлению транспортом есть какая-то жесткая связь. «Вождение автомобиля — это навык. Если человек учится, совершенствуется, то независимо от пола и возраста он будет хорошо водить. Это зависит в первую очередь от того, как много усилий мы прилагаем к освоению этого дела», — пояснила она.
В целом по результатам опроса тюменские автомобилисты сошлись во мнениях, что женщинам-водителям часто не хватает навыков и решительности, а мужчинам — уступчивости и вежливости. Встречались в ответах респондентов и откровенно шовинистические фразы. Некоторые водители высказывали пожелания, чтобы женщины ездили только по крайней правой полосе, а кое-кто вообще предлагал дамам отказаться от управления автотранспортом и ездить только в качестве пассажиров.
Окончание анкетирования, обработка результатов и формулирование выводов ожидается в течение месяца. Результатов работы молодых психологов ждут как их научные руководители, так и автоинспекторы.
Как рассказа начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД, предрассудки могут влиять на взаимопонимание водителей, и, следовательно, на аварийность.
«С начала февраля по вине мужчин произошло 82 ДТП, по вине женщин — 27. Больше чем каждое третье ДТП у нас совершают женщины. Три года назад этот показатель был меньше, женщины провоцировали не более 1/7 части всех аварий», — пояснила Анжела Борисова. По словам автоинспекторов, эта тенденция частично связана с продолжающейся автомобилизацией представительниц слабого пола: большинство выпускников автошкол — девушки. В таких условиях изучение психологии автомобилистов и совершенствование профилактической работы приобретают все большую актуальность.
Сотрудники ГИБДД еще раз обратились к тюменцам с призывом к законопослушности и соблюдению правил дорожного движения вне зависимости от пола и возраста.