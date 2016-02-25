На автомобиль тюменца рухнул снег с надземного перехода

Вместе с тем, администрация города Тюмени обращает внимание всех владельцев зданий на обязанность контроля состояния крыш. В случае, если на кровле скопилась наледь, необходимо немедленно оградить придомовую территорию и в кратчайшие сроки провести очистку. Если такие мероприятия не выполняются, собственник или управляющая компания могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей.