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На автомобиль тюменца рухнул снег с надземного перехода

25 февраля 2016, 18:04
В Тюмени участились случаи повреждения машин тающим снегом. Вчера, 24 февраля, крупная снежная глыба упала с крыши надземного пешеходного перехода на улице Федюнинского и повредила легковой автомобиль Toyota.

В редакцию обратился житель города Павел. Тюменец рассказал, что вчера, около 14 часов он ехал на автомобиле в районе ТЦ «А-мега». Дорожные условия были нормальными, ничего не предвещало беды. Автомобиль въехал под свод надземного пешеходного перехода, когда внезапно раздался звук удара, а лобовое стекло покрылось паутиной трещин. Как выяснилось несколькими секундами позже, на машину Павла упал огромный ком подтаявшего снега.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оформили документы о произошедшем ДТП. Теперь автомобиль тюменца нуждается в дорогостоящем ремонте с заменой остекления, а его владелец готовится к тяжбам с организациями, допустившими происшествие.

Случай, произошедший с Павлом, не единичный. В сообществе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня появилась видеозапись, на которой изображен сильно поврежденный автомобиль Hyundai. Еще один корейский автомобиль был вчера поврежден сошедшей с крыши дома лавиной на улице Челюскинцев, иномарка получила повреждения заднего ветрового стекла и крыши.

Фото: Даша Прилуцкая, vk.com (кадр из видео)

Вместе с тем, администрация города Тюмени обращает внимание всех владельцев зданий на обязанность контроля состояния крыш. В случае, если на кровле скопилась наледь, необходимо немедленно оградить придомовую территорию и в кратчайшие сроки провести очистку. Если такие мероприятия не выполняются, собственник или управляющая компания могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей.

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