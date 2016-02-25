На автомобиль тюменца рухнул снег с надземного перехода

В редакцию обратился житель города Павел. Тюменец рассказал, что вчера, около 14 часов он ехал на автомобиле в районе ТЦ «А-мега». Дорожные условия были нормальными, ничего не предвещало беды. Автомобиль въехал под свод надземного пешеходного перехода, когда внезапно раздался звук удара, а лобовое стекло покрылось паутиной трещин. Как выяснилось несколькими секундами позже, на машину Павла упал огромный ком подтаявшего снега.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оформили документы о произошедшем ДТП. Теперь автомобиль тюменца нуждается в дорогостоящем ремонте с заменой остекления, а его владелец готовится к тяжбам с организациями, допустившими происшествие.
Случай, произошедший с Павлом, не единичный. В сообществе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня появилась видеозапись, на которой изображен сильно поврежденный автомобиль Hyundai. Еще один корейский автомобиль был вчера поврежден сошедшей с крыши дома лавиной на улице Челюскинцев, иномарка получила повреждения заднего ветрового стекла и крыши.
Фото: Даша Прилуцкая, vk.com (кадр из видео)
Вместе с тем, администрация города Тюмени обращает внимание всех владельцев зданий на обязанность контроля состояния крыш. В случае, если на кровле скопилась наледь, необходимо немедленно оградить придомовую территорию и в кратчайшие сроки провести очистку. Если такие мероприятия не выполняются, собственник или управляющая компания могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей.