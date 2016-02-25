Голосуй за лучший проект дома

Накануне тюменцы начали выбирать лучший дом, построенный в окрестностях Тюмени, сегодня мы продолжим активно голосовать в рамках конкурса «Тюмень загородная».
Перед нами проекты коттеджей. Архитекторы выбрали для конкурса самые впечатляющие работы. Мы просим оценить оригинальность архитектурного решения, удобство планировки, красоту внешней отделки. Какой проект выбрали бы вы?
1. Архитектурная мастерская «А-Project | А-Проект»: На территории участка в деревне Речкина находятся: жилой двухэтажный дом, гостевой дом с гаражом и баня. Для всех элементов застройки задано общее стилевое решение «шале». Основной объем первого этажа дома представляет собой общее открытое пространство холла, гостиной и кухни. Также на первом этаже расположены: жилая комната, кабинет и санузел. В отдельном крыле разместился остекленный павильон с гриль-зоной. Конструктивное решение дома нестандартное: первый этаж выполнен из арболита, второй — из клееного бруса. Перед входом в дом расположена открытая терраса.
Площадь: 223,8 м2
Стеновой материал: арболит, клееный брус
Фундамент: монолитный ростверк
Перекрытия: монолит
Отделочные материалы: штукатурка, фасадная доска, натуральный камень.
++ALBUM_30728++
2. Архитектурная мастерская «А-Project | А-Проект»: Проект в Березняках выполнялся в условиях реконструкции. Стояла задача полностью изменить архитектурно-художественный образ здания, сохраняя уже существующие конструкции первого и частично второго этажей. Дом выполнен в замковом стиле. На фасаде активно присутствует архитектурный декор. Общее цветовое решение дома нейтральное, в светло- бежевых тонах. В качестве кровельного покрытия была выбрана гибкая черепица ромбовидной формы светло-серого цвета. Архитектурная подсветка дополняет образ и общее решение по благоустройству прилегающей территории.
Площадь: 985,6 м2
Этажность: 4 (основной объем)
Стеновой материал: кирпич
Фундамент: монолитная плита, блоки ФБС
Перекрытия: монолит
Отделочные материалы: штукатурка, натуральный камень, декор из пенополистирола, гибкая черепица
++ALBUM_30729++
3. Архитектурная мастерская «А-Project | А-Проект»: Проект для участка в Московском дворике сложен по своему архитектурному решению. В его состав вошли строения разной этажности и конфигурации. Объем дома состоит из трех блоков: основного центрального двухэтажного объема, хозяйственного блока с гаражом и навесом, а также отдельного крыла банного комплекса с террасой. Заданием на проектирование была предусмотрена непосредственная связь между отдельными функциональными зонами. Эркер основного объема с панорамным остеклением создает внутри особое, наполненное светом и воздухом, пространство. На фасадах активно используется декор. Колонны, пилястры и балюстрады придали фасадам торжественность и некую монументальность. Их органично дополнили лепные наличники, обрамляющие окна и ромбовидные декоративные решетки. Проектом предусмотрено два варианта цветового решения экстерьера дома.
Площадь: 418,1 м2
Этажность: 2
Стеновой материал: керамзитобетонные блоки, монолит
Фундамент: монолитный ростверк
Перекрытия: монолит
Отделочные материалы: штукатурка, декор из пенополистирола, искусственный камень, гибкая черепица
++ALBUM_30730++
4. Архитектурная мастерская «А-Project | А-Проект»: При проектировании объекта в Патрушево архитекторы столкнулись с непростой задачей: на участке уже находился дом из бруса, который необходимо было увеличить и добавить отдельное крыло spa-комплекса. Общая площадь дома выросла более чем в три раза. Сохранены стилевые особенности, присущие деревянному дому, но при этом в архитектурное решение внесены современные черты: нетипичные отделочные материалы, масштабное остекление и нестандартное решение декоративных элементов. На фасаде присутствует лазерная резка по металлу, в виде элементов ограждения и фасадного декора. Металл удачно контрастирует с основными отделочными материалами: фасадная доска и камень. Архитектурная подсветка подчеркивает композиционную структуру здания и дополняет общее благоустройство территории в целом.
Площадь: 924,6 м2
Этажность: 3
Стеновой материал: клееный брус, керамзитобетонные блоки Фундамент: монолитная плита, блоки ФБС
Перекрытия: монолит, деревянное перекрытие
Отделочные материалы: натуральный камень, фасадная доска, лазерная резка по металлу, гибкая черепица.
++ALBUM_30731++
5. Stebelskiy Studio: Проект загородного дома с террасой. Общая площадь около 480 квадратных метров. Два полноценных этажа и чердак, гараж на 2 машины. Конструктив и перекрытия полностью монолитный железобетон, стены из пеноблока 400 мм, с утеплением минеральной ватой. Отделка фасада штукатурка Ceresit с декоративными вставками из искусственного камня и объемными архитектурными элементами.
++ALBUM_30689++
6. ООО «Вертикаль»: Дом в с/о «Москвичка». Площадь дома — 517 квадратных метров. Особенностями этого нестандартного проекта являются открытые террасы первого и второго этажа, бассейн и зона отдыха. В усадебный комплекс также входят баня, дом для персонала, гараж на 4 машиноместа. .
++ALBUM_30732++
7. ООО «Вертикаль»: Дом в с/о «Москвичка», Вариант 2. Общая площадь дома — 493 квадратных метра. Площадь первого этажа 315 кв.м., включает в себя помещения общего пользования, открытую террасу, бассейн и зону отдыха, котельную. Площадь помещений второго этажа — 177 квадратных метров. Включает в себя помещения общего пользования, зоны детской, мастер-спальни.
++ALBUM_30735++
8. Архитектор Гагин Николай Анатольевич: Общая площадь дома — 280 квадратных метров. Проект включает в себя 4 жилых комнаты, 2 ванных комнаты, общее пространство столовая-гостиная, кухня также сопряжена со столовой. Гараж на 2 машиноместа пристроен к дому, Конструкция стен — керамзитоблок, фасад-оштукатуренный по утеплителю, цоколь — керамогранит, кровля — фальцевая.
++ALBUM_30738++
9. Архитектор Гагин Николай Анатольевич: Общая площадь — 246 квадратных метров. Проект включает в себя 4 жилых комнаты, 2 ванных комнаты, общее пространство кухни-гостиной. Гараж на 1 машиноместо пристроен к дому. Конструкция — традиционный каркас, фасад-фиброцементная доска, цоколь — проф. лист, кровля — металлочерепица.
++ALBUM_30739++
10. ООО «Инженерно-технический центр Запсибгидропром»: Одноэтажный дом с цокольным этажом. Фасады выполнены в сочетании желтого и коричневого кирпича. Большой участок земли позволил гармонично вписать данный объём застройки.
++ALBUM_30740++
11. ООО «Инженерно-технический центр Запсибгидропром»: Площадь этого дома — 211 квадратных метров. В отделке использованы облицовочный силикатный кирпич двух цветов, натуральный камень. Кровельный материал — металлочерепица
++ALBUM_30746++
12. ООО «Инженерно-технический центр Запсибгидропром»: Инженерно-технический центр «Запсибгидропром» представляет двухэтажный дом с мансардным этажом. Фасад под декоративную штукатурку. Площадь первого этажа 185 квадратных метров. Площадь второго этажа 122 квадратных метра. Площадь мансардного этажа 124 квадратных метра.
++ALBUM_30742++
13. ООО «Инженерно-технический центр Запсибгидропром»: Проект двухэтажного индивидуального жилого дома, который будет расположен в лесном массиве. В отделке применена штукатурка, а также сочетание натурального камня и дерева. 329 кв.м. общая площадь, в том числе 114 квадратных метров подвального этажа.
++ALBUM_30745++
14. ООО «Инженерно-технический центр Запсибгидропром»: Проект выполнялся для молодой семьи с 3 детьми. Строение представляет собой двухэтажный кирпичный дом с цокольным этажом. Площадь первого этажа — 129 квадратных метров. (без террасы) Площадь второго этажа — 122 квадратных метра.(без балкона) Площадь цоколя — 155 квадратных метров.
++ALBUM_30743++
15. ООО «Производственная компания «Леском»: Проект дома в Посохова был вдохновлен фактически построенным домом, который одна семья обнаружила, когда выбирала себе загородное жилье. Был существенный недостаток в том предложении: расположение, которое никак не подходило клиенту. Архитекторы восстановили проект для строительства дома по фотографии, адаптировали его, несколько изменив планировку, добавили цокольный этаж.
++ALBUM_30744++
16. Дизайн-студия «Индиго»: Объект находится в ДНТ «Звенящие кедры Тюмени». Характеристики: материал стен — керамзитоблоки, утеплитель «Пеноплекс», керамический облицовочный кирпич; площадь — 400 кв.м.; этажность — 1 полноценный этаж + цокольный этаж; фундамент — ФБС блоки; перекрытия — ЖБИ плиты-перекрытия; кровля — мягкая черепица, облицовка цоколя — природный камень лемезит.
++ALBUM_30741++
Напомним, организуют конкурс информационный портал NashGorod.ru, Клуб загородных жителей и сайт «Затюмень». Поддерживают конкурс ведущие медиапорталы города: портал о недвижимости Vsemetri.com, городской портал Тюмени Tumix.ru, интернет-сайт «Квартирочка.ру», портал городских событий Events72.ru и «Афиша Бизнес Событий». В марте станет известно, чьи проекты понравились интернет-пользователям и компетентному жюри больше.
Голосование продлится до 13 марта 2016 года.