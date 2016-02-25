Голосуй за лучший проект дома

4. Архитектурная мастерская «А-Project | А-Проект»: При проектировании объекта в Патрушево архитекторы столкнулись с непростой задачей: на участке уже находился дом из бруса, который необходимо было увеличить и добавить отдельное крыло spa-комплекса. Общая площадь дома выросла более чем в три раза. Сохранены стилевые особенности, присущие деревянному дому, но при этом в архитектурное решение внесены современные черты: нетипичные отделочные материалы, масштабное остекление и нестандартное решение декоративных элементов. На фасаде присутствует лазерная резка по металлу, в виде элементов ограждения и фасадного декора. Металл удачно контрастирует с основными отделочными материалами: фасадная доска и камень. Архитектурная подсветка подчеркивает композиционную структуру здания и дополняет общее благоустройство территории в целом.