Частные инвесторы начали интересоваться реставрацией памятников архитектуры

Подобные льготные послабления уже позволили добиться определенно результата, отметил Гультяев в ходе пресс-конференции. «Если честно, в прошлом году мы рассчитывали привлечь порядка 30 миллионов рублей внебюджетных средств на реставрацию. Однако инвесторы, отчитываясь о результатах года, предоставили данные о вложении 78 миллионов, — отметил он. — В целом мы сейчас стараемся плотнее работать с ними, составлен подробный перечень зданий, который мог бы их заинтересовать. За счет их средств закончен полный цикл ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия „Жилой дом с культурными лавками“ ул. Республики, 31. В целом в прошлом году реставрация силами частных инвесторов проводилась на 12 объектах, в нынешнем году мы планируем привлечь их к ремонту еще восьми исторических зданий. Семь из них находятся в Тюмени и еще одно — в Тобольске. Тем не менее мы продолжим реставрацию и за счет средств областного бюджета. В 2016 году на эти цели выделено 242 миллиона рублей, реставрация планируется на 17 объектах».