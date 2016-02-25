Частные инвесторы начали интересоваться реставрацией памятников архитектуры

Отметим, что в прошлом году в федеральный закон Об объектах культурного наследия были внесены поправки, которые сделали аренду исторических зданий более привлекательными для частных инвесторов. Соответствующие изменения были внесены и в региональные законы.
До вступления новых правил в силу срок аренды составлял всего три года. Более того, собственник объекта культурного наследия имел право устанавливать любой срок аренды, что было крайне невыгодно представителям бизнеса.
Согласно новым правилам историческое здание, признанное памятником архитектуры, в неудовлетворительном состоянии может быть сдано частному лицу в аренду сроком на 49 лет. Необходимым условием является реставрация здания в течение семи лет. На этот период арендатору устанавливается льготная арендная ставка — 1 рубль за квадратный метр.
По истечении срока ремонта арендатор должен обратиться к собственнику здания (им может быть федеральный, региональный или муниципальный орган власти) с заявлением, и ему должна быть предоставлена льгота по арендной плате — в десять раз меньше от установленной по закону. Также арендатор имеет право претендовать на возмещение затрат на реставрацию, которые будут зачислены в счет арендной платы.
Помимо этого частный инвестор имеет право и вовсе выкупить здание у государства за один рубль. Условие здесь то же самое: реставрация объекта культурного наследия в течение семи лет. Только после этого с ним будет оформлен переход права собственности.
Подобные льготные послабления уже позволили добиться определенно результата, отметил Гультяев в ходе пресс-конференции. «Если честно, в прошлом году мы рассчитывали привлечь порядка 30 миллионов рублей внебюджетных средств на реставрацию. Однако инвесторы, отчитываясь о результатах года, предоставили данные о вложении 78 миллионов, — отметил он. — В целом мы сейчас стараемся плотнее работать с ними, составлен подробный перечень зданий, который мог бы их заинтересовать. За счет их средств закончен полный цикл ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия „Жилой дом с культурными лавками“ ул. Республики, 31. В целом в прошлом году реставрация силами частных инвесторов проводилась на 12 объектах, в нынешнем году мы планируем привлечь их к ремонту еще восьми исторических зданий. Семь из них находятся в Тюмени и еще одно — в Тобольске. Тем не менее мы продолжим реставрацию и за счет средств областного бюджета. В 2016 году на эти цели выделено 242 миллиона рублей, реставрация планируется на 17 объектах».
Для каких целей обычно берут частники памятники в аренду: как правило, под офисные помещения, заведения общественного питания, в отдельных случаях используют как жилье, либо проводят музеефикацию здания.
В настоящее время в регионе насчитывается свыше 1866 объектов культурного наследия. 64% из них находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, используется в хозяйственных целях 88%. К 2020 году областные власти рассчитывают довести эту долю до 90%, а также повысить процент отреставрированных объектов до 72.
Кто является инвесторами, Гультяев ответил, не вдаваясь в особые подробности: жители Тюменской области, представители различного бизнеса, в основном строительного.
Впрочем, как показала практика, далеко не всегда новые арендаторы справляются со своими обязанностями.
В прошлом году комитет инициировал два судебных процесса по изъятию у них исторических зданий по улице Семакова, 1 и Кирова, 10. Арендаторы не выполнили требования по их содержанию, теперь они будут изъяты по решению суда и вновь выставлены на торги.
Существует и еще одна сложность: частные инвесторы предпочитают не связываться с памятниками в федеральной собственности, опасаясь неожиданных изменений в законодательство. Для них больший интерес представляют муниципальные и областные объекты, тем более что они получают полное инвестиционное сопровождение областных властей.