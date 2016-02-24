Голосуй за лучший загородный дом

6.Компания ООО «ЭлитСтройКомплект» показывает на фотографиях этапы возведения дома в 3 этажа площадью 950 квадратных метров. Этот огромный коттедж предназначен для большой семьи, которая сегодня уже проживает в нем. Это надежное здание из пеноблока, керамзитоблока и керамического кирпича с мягкой кровлей. Современность и стиль строению придает решение фасадов — это мокрый фасад с утеплением, а также искусственный камень, который украшает первый этаж дома.