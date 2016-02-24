Голосуй за лучший загородный дом

А сегодня в рамках конкурса «Тюмень загородная» мы предлагаем вам оценить реализованные объекты строительных компаний.
Какой дом, по вашему мнению, выглядит наиболее интересно и привлекательно, какую планировку вы считаете максимально продуманной, в каком коттедже вы хотели бы жить?
1. Дом, построенный компанией ООО «Экодом-Тюмень» в 2014 году, — это чудесный небольшой одноэтажный коттедж с гаражом из клееного альфа-бруса сечением 115*160 (h) мм, общей площадью 124 квадратных метров. Дом, в котором есть все для удобного и комфортного проживания дружной семьи. Свайный фундамент на винтовых конусных многовитковых сваях обеспечивает устойчивость, деревянные клееные балки перекрытия придают целостность конструкции и неповторимый дизайн. Утепленная кровля, покрытая металлочерепицей, надежно защищает от всех осадков.
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2. Одноэтажный уютный дом из клееного бруса сечением 180*160 (h) мм и общей площадью 146 квадратных метров возведен ООО «Экодом-Тюмень» в коттеджном поселке Озерный . При строительстве использованы винтовые оцинкованные сваи российского производства, применены видимые клееные деревянные балки, которые придают экстерьеру скандинавский акцент. Утепленная кровля, покрытая металлочерепицей, обеспечивает защищенность от любых погодных невзгод.
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3. Двухэтажный жилой дом из клееного бруса, построенный в 2015 году компанией «КИРВУД» на озере Андреевском. Общая площадь постройки 228 квадратных метров. Просторная гостиная, терраса, обращенная к саду, два балкона, второй свет, камин делают этот дом воплощением мечты о комфортной загородной жизни и полноценном отдыхе.
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4. Просторный двухэтажный дом из оцилиндрованного бревна диаметром 300 мм, возвела в 2015 году компания «Злата горница». Это двухэтажный особняк, который носит имя «Герцог», его площадь составляет 230 квадратных метров. При строительстве применен ленточный фундамент на буронабивных сваях, кровельный материал — гибкая черепица. В распоряжении жильцов дома — три большие спальни и гостиная со вторым светом.
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5.Деревянный дом площадью почти 180 квадратных метров в поселке Новокаменском построило ООО «Злата горница». Это также дом из сосны в один этаж плюс мансарда. В качестве фундамента использована монолитная плита, на крыше — гибкая черепица. Особенность зданию придает ручная рубка бревна, у специалистов такой тип называется «канадская чаша».
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6.Компания ООО «ЭлитСтройКомплект» показывает на фотографиях этапы возведения дома в 3 этажа площадью 950 квадратных метров. Этот огромный коттедж предназначен для большой семьи, которая сегодня уже проживает в нем. Это надежное здание из пеноблока, керамзитоблока и керамического кирпича с мягкой кровлей. Современность и стиль строению придает решение фасадов — это мокрый фасад с утеплением, а также искусственный камень, который украшает первый этаж дома.
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7.ООО «Калинка Хаус» представляет свое строение 2015 года. Это дом в два этажа из клееного бруса (размер бруса 240*260 (h). Общая площадь дома — 238 квадратных метров, жилая — 184. Здесь есть, где развернуться большой семье. В качестве фундамента использована утепленная плита, перекрытия — деревянные, а кровля — мягкая. Изюминка дома — цоколь, выполненный под камень.
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8. Двухэтажный дом из керамзитоблока с кирпичным фасадом, возведенный в коттеджном поселке «Зеленые холмы», показывает нашим читателям ООО «Строительная компания «Новая Земля». Фундамент с использованием буронабивных свай надежно держит строение с крышей из металлочерепицы. В доме установлены пластиковые окна, входная металлическая дверь, автоматические гаражные ворота, забор. Из коммуникаций подведены газ, электричество, наружные сети водопровода, также размещен септик и обустроена скважина.
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9.Кирпичный дом в поселке Луговом также построила строительная компания «Новая Земля». Строение представляет собой ленточный фундамент на буронабивных сваях, стены из керамзитоблока и облицовочный силикатный кирпич. Интересное сочетание кирпича разного цвета дают четкие очертания окнам (коричневый кирпич) на фоне желтого кирпича здания. На крыше — традиционная металлочерепица. Площадь дома составляет 142 квадратных метра.
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10.В поселке «Подушкино» «Новая земля» также уже имеет свое строение — это двухэтажный дом из керамзитоблока с облицовочным кирпичом площадью 204 квадратных метра. Здесь сочетаются два вида кирпича — красный и светлый. Мягкая черепица на крыше и ленточный на буронабивных сваях фундамент.
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11.Также участвует в конкурсе дом-офис ООО «Злата горница», расположенный в поселке «Зеленые холмы». Это строение в один этаж и небольшой площадью — 64,4 квадратных метра, выполненное из сосны методом «русской чаши», возведенное на винтовых сваях. Крыша крыта камышом.
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12.ООО «Производственная компания «Леском» представляет одноэтажный дом с мансардой из оцилиндрованного бревна и баню, расположенную рядом. Площадь застройки дома 10,2×10,5 квадратных метров, бани — 6×14,5 метров. На фото можно видеть, насколько дом обжит и замечателен.
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13.Очень эффектный двухэтажный дом из керамзитоблока и бруса с каменной цокольной облицовкой создан ООО «Вертикаль» в поселке Молодежном. Строение в 200 квадратных метров отличает не только сочетание разных материалов, но и визуальный контраст. В основе дома — забивные сваи и ростверк, а мансардная кровля из композитной металлочерепицы.
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Напомним, организуют конкурс информационный портал NashGorod.ru, Клуб загородных жителей и сайт «Затюмень». Поддерживают конкурс ведущие медиапорталы города: портал о недвижимости Vsemetri.com, городской портал Тюмени Tumix.ru, интернет-сайт «Квартирочка.ру», портал городских событий Events72.ru и «Афиша Бизнес Событий». В марте станет известно, чьи проекты понравились интернет-пользователям и компетентному жюри больше.
Голосование продлится до 13 марта 2016 года.
Следующее голосование будет за лучший проект загородного дома. Не пропустите!