Сергей Копытов: Нужно быть, а не казаться

«Для меня СОБР имеет особо значение, — объясняет Сергей Николаевич. — Самое главное — это чувство локтя. В спецназе не спрячешься, не скроешь своей натуры. Первое же боестолкновение показывает, чего стоит человек, и можно ли на него рассчитывать. Эффективно выполнять поставленные задачи можно, только если доверяешь сослуживцу как себе. В преддверии 23 февраля хочу пожелать боевым товарищам и всем мужчинам крепкого здоровья, семейного благополучия и никогда не отступать перед трудностями».