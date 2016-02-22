Сергей Копытов: Нужно быть, а не казаться

Задачи, выполняемые подразделением, связаны с постоянным риском для жизни, поэтому и такие качества как сила духа, выдержка, хладнокровие не менее важны, чем физическая подготовка и умение метко стрелять. Случайные люди могут затесаться в СОБР, но быстро отсеиваются, а остаются только те, кто готов идти до конца в любой ситуации и рискнуть жизнью ради товарища. Такие, как подполковник полиции начальник отделения Специального отряда быстрого реагирования УМВД России по Тюменской области Сергей Копытов.
Постоянно двигаться вперед
Профессиональный путь Сергея Копытова в ОВД начался в 1991 году со спецроты ППС. Данное подразделение он выбрал не случайно.
«Здесь требовались высокий уровень физической и профессиональной подготовки. Кроме того, привлекло то, как построена система тренировок, была возможность постоянно изучать нечто новое, двигаться вперед», — вспоминает Сергей Николаевич.
Вскоре в Тюмень передислоцировали рижский ОМОН. Его объединили со спецротой, создав Тюменский отряд милиции особого назначения. Времена, как известно, были непростые, работы у омоновцев хватало. Преступники, почувствовав безнаказанность, действовали все более дерзко. Привычными методами их удавалось обуздать далеко не всегда, и поставить уголовников на место помогал милицейский спецназ.
«Днем тренировались, ночами работали», — вспоминает про те годы подполковник полиции.
Спустя несколько лет в областной столице создается СОБР. Сергей Копытов вместе с боевыми товарищами из своего отделения становится одним из первых его сотрудников. Старожилы отряда вспоминают, что период становления дался непросто, в первое время на всех даже не хватало автоматов и бронежилетов. Несмотря на все трудности, бойцы продолжили бороться с преступностью и совершенствовать свое ремесло. Помимо усиленной общефизической нагрузки, огневой и боевой подготовки сотрудников учили противостоять террористам. В числе прочего отрабатывали освобождение заложников на железнодорожном и воздушном транспорте.
Благодаря упорным тренировкам удалось за короткий срок достичь высоких результатов. В 1993 году в Самаре проходили курсы профессиональной подготовки, на которые пригласили представителей спецподразделений со всей страны. По окончании трехмесячного обучения желающие получили возможность сдать на «краповый берет». Все десять тюменцев успешно прошли это испытание.
Защита целостности Родины
1994 год вошел в историю как год начала войны в Чечне. В первую командировку на Северный Кавказ наш СОБР приехал в марте 1995 года.
«Точной информации о происходящих там событиях мы не владели, — вспоминает Сергей Николаевич. — Знали, что идут боевые действия, и все. Условия были тяжелые. Стреляли, без преувеличения, каждый день. Постоянно обстреливались места нашей дислокации. Не знали, откуда ждать вражеской пули».
Перед спецподразделением ставились самые разные задачи. Помимо постоянных боестолкновений с боевиками, бойцы разминировали неразорвавшиеся снаряды, убирали растяжки, сопровождали колонны. За первой командировкой последовала вторая, в ходе которой Сергей Копытов получил очень серьезное ранение.
После длительного лечения вернулся к исполнению служебных обязанностей, однако намного труднее стало переносить физические нагрузки. Офицер принимает непростое решение, и на несколько лет переходит в уголовный розыск. Когда здоровье окончательно восстановилось и окрепло, вернулся в родной отряд, где трудится по сей день.
В общей сложности за плечами подполковника полиции Копытова четыре длительных и большое число краткосрочных служебных командировок в горячие точки. Боевые заслуги отмечены двумя Орденами Мужества.
«Для меня СОБР имеет особо значение, — объясняет Сергей Николаевич. — Самое главное — это чувство локтя. В спецназе не спрячешься, не скроешь своей натуры. Первое же боестолкновение показывает, чего стоит человек, и можно ли на него рассчитывать. Эффективно выполнять поставленные задачи можно, только если доверяешь сослуживцу как себе. В преддверии 23 февраля хочу пожелать боевым товарищам и всем мужчинам крепкого здоровья, семейного благополучия и никогда не отступать перед трудностями».
Текст подготовлен пресс-службой УМВД России по Тюменской области