Гонки на Алебашево: полицейские машины выехали на лед

Соревнования проводились по турнирному принципу. Автомобили проходили трек парами с разных стартовых позиций. В первых сериях заездов определились 16 участников 1/8 финала в классе «передний привод», а затем — ¼-финалисты на полноприводных внедорожниках УАЗ. Помимо умения грамотно управлять транспортным средством на скорости и в заносах, водителям требовалось продемонстрировать навыки точного вождения: пройти «змейку» и остановиться в выделенном коридоре. Эти умения в реальных боевых условиях имеют важное прикладное значение — они применяются полицейскими при погонях и задержании нарушителей.