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Гонки на Алебашево: полицейские машины выехали на лед

22 февраля 2016, 18:02
Сегодня, 22 февраля, на автодроме «Культ льда» в городе Тюмени состоялись соревнования сотрудников полиции в мастерстве управления автомобилем. Гонки на озере Алебашево были приурочены к 80-летию службы ГИБДД в Тюменской области.
Сюжет
УМВД

В районе перекрестка улицы Дружбы и Алебашевской сегодня было непривычно многолюдно. Жители города собрались на льду озера, чтобы стать свидетелями необычного спортивного мероприятия — в двенадцать часов дня здесь стартовали автогонки, причем в качестве болидов использовались патрульные и служебные автомобили подразделений УМВД по Тюменской области.

Мероприятие началось с торжественного построения участников, организаторы гонок — автодром «Культ льда» и Российская Дрифт Серия (RDS) объявили состав команд. Среди состязавшихся полицейских присутствовали как представители различных ведомств города Тюмени, так и делегаты из районов области. Старт соревнованиям дала юная певица Василиса Матвеева, исполнившая песню «Россия с тобой», после которой на трассу вышла сборная области по автогонкам в классе Д2-2500 на автомобилях «Волга». Как только завершилось показательное выступление профессиональных автогонщиков, машины сотрудников полиции выехали на трек.

Соревнования проводились по турнирному принципу. Автомобили проходили трек парами с разных стартовых позиций. В первых сериях заездов определились 16 участников 1/8 финала в классе «передний привод», а затем — ¼-финалисты на полноприводных внедорожниках УАЗ. Помимо умения грамотно управлять транспортным средством на скорости и в заносах, водителям требовалось продемонстрировать навыки точного вождения: пройти «змейку» и остановиться в выделенном коридоре. Эти умения в реальных боевых условиях имеют важное прикладное значение — они применяются полицейскими при погонях и задержании нарушителей.

Как рассказали сотрудники ГИБДД Тюменской области, гонки на патрульных автомобилях проходят в города Тюмени второй раз, но в этом году соревнования привлекли внимание большего числа тюменцев. «В предверии праздников, я хотела бы поздравить всех мужчин нашего города с днём защитника отечества и пожелать им оставаться законопослушными участниками дорожного движения», — обратилась к горожанам начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Анжела Борисова.

Финальные заезды показали, что лучше всего с управлением полноприводными автомобилями справляются сотрудники Тюменского института повышения квалификации УМВД, а ассами вождения переднеприводных машин можно по праву назвать служащих полка ДПС. Самым быстрым и умелым водителем УАЗа стал старший прапорщик Владимир Коваленко, а в соревнованиях на машинах Ford Focus и Lada Priora победил майор полиции Алексей Егоров.

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