Тюменская богадельня — дом для «ненужных» людей

Сейчас в неприметном двухэтажном здании на улице Чекистов стационар на 20 человек. Оно было восстановлено и обустроено с помощью благотворителей. Многим попадающим сюда приходится восстанавливать все документы, в том числе и полисы медицинские, а ведь пациентам надо сдавать анализы, обследоваться. Галина Паршуткина надеется на помощь депутатов и чиновников в диалоге с поликлиниками.