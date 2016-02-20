Тюменская богадельня — дом для «ненужных» людей

Организовала проект общественная организация «Будущее начинается сейчас», ее основные направления деятельности — организация питания тюменских бездомных и медико-социальная помощь этой категории населения. Здесь квалифицированную медицинскую помощь получают те, кого называют «бомжи», бездомные люди, утратившие способность к самообслуживанию. «Сюда попадают люди, которые уже никому не нужны», — рассказывает руководитель богадельни Галина Паршуткина.
Накануне это уникальное для Тюмени заведение посетил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий . У сотрудников богадельни, а сейчас в штате 19 человек, есть повод гордиться. Видеофильм о работе богадельни стал лучшим в номинации «видеоролик» и получил «Гран-При».
Сейчас в неприметном двухэтажном здании на улице Чекистов стационар на 20 человек. Оно было восстановлено и обустроено с помощью благотворителей. Многим попадающим сюда приходится восстанавливать все документы, в том числе и полисы медицинские, а ведь пациентам надо сдавать анализы, обследоваться. Галина Паршуткина надеется на помощь депутатов и чиновников в диалоге с поликлиниками.
Галина Тимофеевна рассказывает, что у здания давно протекает крыша. Мягкая кровля трескается в морозы, а при потеплении приходится подставлять ведра. Можно построить двускатную крышу, но у руководителя более глобальная задумка — соорудить еще один, мансардный этаж. Смету на эту работу уже составили — потребуется 8 миллионов рублей. Но в итоге у богадельни появится еще 48 дополнительных мест.
Прилегающая территория пока что не приспособлена для пациентов, а большинство из них либо инвалиды-колясочники, либо передвигаются на костылях. Стеклянная мансарда сейчас завалена мусором, но если все привести в порядок, здесь может появиться зимний сад.
Каждая комната рассчитана на четырех человек, обитатели богадельни редко покидают свои палаты.
Богадельне постоянно нужны памперсы, препараты, перчатки, продукты питания. для хозяйственных нужд необходимы моющие средства, мусорные пакеты и одноразовые бахилы. Сотрудники обращаются к тюменцам по радио, в прессе, соцсетях и люди откликаются. Помочь богадельне и принести продукты можно по адресу улица Чекистов, 31 а/3. Телефон для связи: 8-909-737-50-50.