Мы против «Платона»: дальнобойщики Тюмени объявили забастовку

О планируемой акции протеста было объявлено заранее. С начала месяца в социальных сетях и на профессиональных форумах появлялись объявления: «20 февраля — день, когда фуры не поедут». Водители готовились к очередной забастовке против «Платона» — системы взимания платы за проезд.
Около часа дня автопоезда и одиночные грузовики прибыли в район аэропорта Плеханово и запарковались на обочине, на внешней стороне окружной дороги. Вереница стоящих машин растянулась почти на километр. Дальнобойщики планируют стоять минимум до начала марта, настаивая на своих требованиях — отменить необоснованные поборы, взимаемые с магистрального грузового транспорта.
Организатором забастовки в регионе выступил союз дальнобойщиков Тюмени. Один из общественных активистов союза Владимир Ардашов рассказал, что на данный момент водителями России уже достигнуты некоторые положительные результаты протеста. Правительство решило отказаться от планов двоекратного повышения сбора за пользование автодорогами и сохранило его на прежнем уровне. Эту информацию подтверждает РИА «Новости», опубликовавшее сегодня соответствующее заявление вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. «Председателем правительства согласовано принципиальное решение, сейчас находится уже на подписи, об отмене повышения оплаты с 1 марта», — сообщил вице-премьер журналистам. Вместе с тем, дальнобойщики планируют и дальше настаивать на полной отмене сборов данного рода. «Сегодня у нас забастовка, ультиматум правительству. Мы будем протестовать до тех пор, пока система РТ-инвест (собственник системы „Платон“ — прим. ред.) от нас не удалится», — рассказал активист.
Возле припаркованных автомобилей то и дело возникали оживленные дискуссии. Находились водители, которые критиковали предпринимаемые меры и вносили свои предложения. Кто-то в шутку предлагал ехать с вилами на Кремль, другие уточняли, что уместнее протестовать не против «Платона», а против «многослойных поборов». Напомним, сегодня помимо платы за пользование автодорогами собственники большегрузов уплачивают акцизы и НДС в составе цены на топливо, экологические сборы, а также транспортный налог. Звучавшие ранее слова членов Правительства об отмене транспортного налога остались пустыми обещаниями.
Напомним, официальным поводом к созданию системы «Платон» стал вред, наносимый тяжелым транспортом дорожному покрытию. В прессе широко распространились заявления высокопоставленных лиц о том, что груженый автопоезд изнашивает полотно дороги равносильно нескольким тысячам легковых машин. Данный аргумент продолжает высмеиваться и критиковаться многими работниками отрасли автоперевозок. «Это бред, чушь! Мы писали в Минтранс и Путину, чтобы нам ответили, кто это подсчитал?», — пояснил Владимир Ардашов. В социальной сети «ВКонтакте» несколько дней назад было опубликовано заключение эксперта, также ставящее под сомнение довод чиновников о степени вреда, причиняемого большегрузами.
В данный момент забастовка продолжается. На обочине окружной дороги стоит более двадцати грузовых машин. Новые участники протеста прибывают практически ежечасно. Редакция NashGorod.ru следит за развитием событий.