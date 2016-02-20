Мы против «Платона»: дальнобойщики Тюмени объявили забастовку

Организатором забастовки в регионе выступил союз дальнобойщиков Тюмени. Один из общественных активистов союза Владимир Ардашов рассказал, что на данный момент водителями России уже достигнуты некоторые положительные результаты протеста. Правительство решило отказаться от планов двоекратного повышения сбора за пользование автодорогами и сохранило его на прежнем уровне. Эту информацию подтверждает РИА «Новости», опубликовавшее сегодня соответствующее заявление вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. «Председателем правительства согласовано принципиальное решение, сейчас находится уже на подписи, об отмене повышения оплаты с 1 марта», — сообщил вице-премьер журналистам. Вместе с тем, дальнобойщики планируют и дальше настаивать на полной отмене сборов данного рода. «Сегодня у нас забастовка, ультиматум правительству. Мы будем протестовать до тех пор, пока система РТ-инвест (собственник системы „Платон“ — прим. ред.) от нас не удалится», — рассказал активист.