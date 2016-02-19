Пять вопросов о «Конструкторе»

«Конструктор» состоит из «кубиков», 5 из которых формируют базовый пакет услуг стоимостью 600 рублей в месяц. Две опции — интернет на скорости до 20 Мбит/с и 29 телеканалов — включены в тариф изначально. Еще 3 «кубика» клиент выбирает самостоятельно из 18 мини-пакетов для настройки индивидуального списка телеканалов и 2 скоростных опций, каждая из которых «разгонит» интернет на 20 Мбит/с. Подключенные мини-пакеты и скоростные опции можно менять ежедневно в Личном кабинете на сайте domru.ru. Если пользователь выбирает больше 5 кубиков, то за каждый дополнительно платит 50 рублей в месяц.