Пять вопросов о «Конструкторе»

Этой зимой жители 56 городов, включая Тюмень, получили уникальную возможность — подключить тариф «Конструктор», который позволяет каждому самостоятельно (!) определять удобную скорость интернета, набор телеканалов и размер абонентской платы, причем часть настроек можно менять ежедневно.
Специалисты телеком-оператора «Дом.ru», запустившего такое предложение первыми в России, ответили на 5 вопросов о «Конструкторе».
1. Чем «Конструктор» отличается от предложений других операторов?
Новый тариф предполагает подключение к привычным услугам — интернету и цифровому ТВ (а если нужно, и домашнему телефону), но совершенно непривычным способом. Последние 5 лет операторы продавали свои услуги в пакете с зафиксированными характеристиками. «Дом.ru» предложил клиентам сформировать свой собственный индивидуальный тариф.
«Конструктор» состоит из «кубиков», 5 из которых формируют базовый пакет услуг стоимостью 600 рублей в месяц. Две опции — интернет на скорости до 20 Мбит/с и 29 телеканалов — включены в тариф изначально. Еще 3 «кубика» клиент выбирает самостоятельно из 18 мини-пакетов для настройки индивидуального списка телеканалов и 2 скоростных опций, каждая из которых «разгонит» интернет на 20 Мбит/с. Подключенные мини-пакеты и скоростные опции можно менять ежедневно в Личном кабинете на сайте domru.ru. Если пользователь выбирает больше 5 кубиков, то за каждый дополнительно платит 50 рублей в месяц.
2.Какие преимущества дает новый тариф?
Ключевое преимущество — свобода выбора. Вам больше не придется переплачивать за «суперскорость» интернета и десятки телеканалов, которые вы не смотрите. Формируя тариф, вы учитываете только собственные интересы и предпочтения членов семьи.
У вас подрастают дети? Подключите мини-пакет с детскими каналами. Не можете жить без спортивных трансляций? К вашим услугам 2 спортивных мини-пакета. Обожаете кино и сериалы? Выберите один из 2 пакетов «Кино» или подключите пакет «Сериалы». Свои мини-пакеты есть для любителей путешествий, музыки, новостных, развлекательных и образовательных программ.
Более того, вы можете менять набор подключенных мини-пакетов хоть каждый день! В преддверии премьеры нового сезона любимого сериала подключаем один пакет, а накануне важного матча спортивного турнира — другой.
3.На каких условиях предоставляется оборудование?
Аренда ТВ-приставки является бесплатной. Установка Wi-Fi роутера обойдется в 500 рублей, ежемесячная абонентская плата за пользование — 10 рублей. Таким образом, «Дом.ru» по-прежнему берет на себя значительную часть затрат на оборудование, предоставляя его клиентам на выгодных условиях. Несмотря на то, что стоимость оборудования растет из-за роста курса валют, для клиентов компании ничего не меняется.
4.Кто может подключить «Конструктор»?
Новый тариф может выбрать любой новый клиент «Дом.ru» при условии, что его дом подключен к сети оператора. Для действующих пользователей компании возможности «Конструктора» станут доступны уже в ближайшее время.
5. Где узнать подробную информацию и как подключить «Конструктор»?
Узнать подробности можно в любое удобное время на сайте «Дом.ru» или по телефону (3452) 51-30-30. Изучив информацию обо всех возможностях тарифа, вы можете оставить заявку на подключение.