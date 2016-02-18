Точки роста загородного рынка: девелоперы подумывают строить вскладчину

По мнению генерального директора АН «Новый город» Ирины Яременко, тема обмена квартиры в Тюмени на загородный дом стала более актуальной за последний год. Однако на практике такие обмены между владельцами квартир и частного дома не всегда удается осуществить.
По этой причине большой потенциал имеют девелоперы, которые будут развивать загородное жилье самостоятельно и предлагать его потребителю вместе с участком. В то же время, отметил руководитель Центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков,
на загородном рынке Тюмени не так много готовых проектов, которые можно было бы предложить, но наиболее востребованными будут варианты-аналоги двух и трехкомнатных квартир стоимостью от 3 до 5 миллионов.
«Хуже всего всегда продавались большие объекты стоимостью от 10 миллионов и выше. Это буквально единичные случаи сделок. Точно такая же тенденция наблюдалась и в прошлом году, но тогда потолок ограничивался 6 миллионами, — отметил Сауков. — Также по моему прогнозу спросом будут пользоваться земельные участки стоимостью от 500 до 700 тысяч, также как это было в прошлом году».
Застройщики загородной недвижимости, участвовавшие в дискуссии, же согласились, что выгоднее предоставлять именно готовое жилье, однако, не совсем поняли, в чем их интерес при сделках обмена, кроме возможности побыстрее продать продукт.
Подобный подход поможет привлекать и наиболее денежных клиентов из северных округов Тюменской области, которые бы хотели иметь коттедж в пригороде Тюмени, но по большей части строиться на расстоянии не имеют возможности.
При этом застройщики категорически не согласны с теми участниками рынка, которые весь последний год снижали цену на землю и готовые дома. Постоянный демпинг со стороны отдельных застройщиков мешает долгосрочному развитию и созданию качественных объектов.
«За два года подход к девелоперскому продукту полностью изменился. Если мы говорим о получении прибыли, нужно показывать клиенту, что он стабилен и подходит как объект для инвестирования. Когда проталкивается вот это тема с демпингом — это конъюнктура чистой воды. Все ведь это понимают? Продукт надо делать максимально адекватным и показывать покупателю, что ты стабилен и растешь в цене, — уверен Михаил Емцов. — В „Зубарево Хиллс“ мы поняли одну вещь, что никогда нельзя падать в цене перед клиентом, значит, ты сам себя размазал и не готов вообще ни о чем вести разговор».
Еще одна проблема, которую обозначили участники рынка, это стремление тюменцев строиться самостоятельно, экономя как на проекте, так и на подрядчиках. Часть рынка отдана на откуп шабашникам, которые строят как попало и из чего попало. Бороться с этой тенденцией можно только разъяснительной работой с клиентами, а также популяризацией доступных проектов на рынке. К слову, именно с этой целью в настоящее время проводится конкурс проектов и объектов загородной недвижимости «Тюмень загородная».
Тем не менее, отметил руководитель коттеджного поселка «Перелада Club» Дмитрий Лунгин, в последнее время эта тенденция меняется в другую сторону. «Да, тюменцы ищут себе недорогие земельные участки и пытаются строиться самостоятельно. Но очень много разочарования при таком строительстве, — отметил он. — На мой взгляд одна из возможностей для цивилизованных строителей — вытеснять с рынка вот таких кустарей-одиночек, как это было с „черными риэлторами“, например. В этом случае мы сразу увеличим клиентскую базу процентов на 30, а то и больше».
В целом участники «круглого стола» не обозначили сколь бы то ни было существенных точек роста в отрасли, а также в очередной раз подняли тему кооперации между адекватными застройщиками. По мнению застройщиков, объединение порядочных девелоперов и других участников рынка должно стать показателем качества для клиента. «Я полагаю, у 90 процентов объектов загородной недвижимости будут проблемы в этом году. Поэтому предлагаю строить вскладчину, — отметил Дмитрий Лунгин. — Говорим про клуб девелоперов, значит, нужно создавать готовый продукт. Собрались все вместе умные, честные, создали фонд и построили улицу на пустом месте, где продаются участки. Пять-шесть домов на одном месте — это уже на 20% увеличения стоимости земли и привлекательности к проекту. Идея вполне реальная».