Точки роста загородного рынка: девелоперы подумывают строить вскладчину

«За два года подход к девелоперскому продукту полностью изменился. Если мы говорим о получении прибыли, нужно показывать клиенту, что он стабилен и подходит как объект для инвестирования. Когда проталкивается вот это тема с демпингом — это конъюнктура чистой воды. Все ведь это понимают? Продукт надо делать максимально адекватным и показывать покупателю, что ты стабилен и растешь в цене, — уверен Михаил Емцов. — В „Зубарево Хиллс“ мы поняли одну вещь, что никогда нельзя падать в цене перед клиентом, значит, ты сам себя размазал и не готов вообще ни о чем вести разговор».