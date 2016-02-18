Курорт «Озеро Карачи». Путёвка с лечением от 2 450 рублей в сутки

Уникальность. Главное богатство и уникальность курорта — в его 5-ти природных лечебных факторах, собранных в одном месте: лечебная сульфидно-иловая грязь, рапа (Солевой раствор), лечебно-столовая минеральная вода «Карачинская», лечебная йодобромная минеральная вода, благоприятные ландшафтно-климатические условия.
Лечение. Отличительной особенностью курорта «Озеро Карачи» является высокая эффективность проводимого лечения и оздоровления. Наши врачи разработали для Вас программы лечения и оздоровления, целью которых является улучшение Вашего здоровья и избавление Вас от недугов. На сегодняшний день предлагается 84 вида лечебных и 25 видов диагностических процедур. В санатории проводится диагностика и эффективное лечение заболеваний женской и мужской половой сферы, бесплодия, проблем нервной и костно-мышечной системы, болезней кожи и органов пищеварения, заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Большая акция со скидкой 15%. Мы с нетерпением ждем встречи с Вами и, поэтому, приготовили для Вас специальное предложение! Вы можете приобрести путевку всего за 2 450 рублей в сутки.* В стоимость путёвки включено: проживание, четырехразовое питание, лечение и культурно-развлекательная программа.
К Вашему приезду мы подготовились. За последние годы проделана большая работа по модернизации курорта и возвращению ему былого величия. Удалось сохранить все значимые объекты и архитектурный облик санатория и добавить все, что необходимо для современного отдыха и лечения. Улучшена лечебная база, проведена реконструкция питьевой галереи и водогрязелечебницы, все лечебные кабинеты оснащены современным высококачественным оборудованием. Обновлен номерной фонд. Открыт теплый переход между жилыми корпусами. Проведена реконструкция главного корпуса. Для удобства людей, с ограниченными возможностями, лестницы снабжены современными наклонными подъемниками. Открыт большой концертный зал, где каждый вечер проводятся развлекательные программы с музыкальными и танцевальными номерами, конкурсы и игры, приезжают артисты из Новосибирска: Театра оперы и балета, Государственной филармонии, Театра музыкальной комедии.
Как добраться? Очень просто! На автомобиле по федеральной трассе «Байкал» (М-51) до поселка Озеро Карачи или поездом до железнодорожной станции Озеро Карачинское или Чаны. Для каждого гостя организован бесплатный трансфер от ж/д станций до санатория «Озеро Карачи».
Не упустите возможность посетить уникальный грязевой курорт «Озеро Карачи»! Наш современный лечебно-оздоровительный комплекс с уникальным сочетанием лечебных факторов, профессиональными Врачами, прекрасными условиями лечения и оздоровления, проживания, питания, организацией досуга и запоминающимся историческим архитектурным обликом ждет Вас! Приезжайте!
*Стоимость указана на одного человека в сутки за проживание в номере категории «эконом» с питанием и лечением. Акция действует до 5 июня.
Подробности по телефонам:
8-800-250-4996 (Звонок бесплатный по РФ),
8 (383) 266-01-15, 8 (383 67) 41–145, 8 (383 67) 41–644.
www.okarachi.ru