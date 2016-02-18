Курорт «Озеро Карачи». Путёвка с лечением от 2 450 рублей в сутки

К Вашему приезду мы подготовились. За последние годы проделана большая работа по модернизации курорта и возвращению ему былого величия. Удалось сохранить все значимые объекты и архитектурный облик санатория и добавить все, что необходимо для современного отдыха и лечения. Улучшена лечебная база, проведена реконструкция питьевой галереи и водогрязелечебницы, все лечебные кабинеты оснащены современным высококачественным оборудованием. Обновлен номерной фонд. Открыт теплый переход между жилыми корпусами. Проведена реконструкция главного корпуса. Для удобства людей, с ограниченными возможностями, лестницы снабжены современными наклонными подъемниками. Открыт большой концертный зал, где каждый вечер проводятся развлекательные программы с музыкальными и танцевальными номерами, конкурсы и игры, приезжают артисты из Новосибирска: Театра оперы и балета, Государственной филармонии, Театра музыкальной комедии.