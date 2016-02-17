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Носки? Бритва? Что тюменки подарят мужчинам на 23 февраля

17 февраля 2016, 15:51
Что подарить мужу, папе, брату, коллеге (список любимых мужчин каждая девушка формирует самостоятельно) на 23 февраля? Очередной галстук, пену для бритья или, может быть, рыболовные снасти или игровую приставку? И хотя тюменские мужчины признаются, что вообще не отмечают День защитника Отечества, многие дамы в эти февральские дни все равно ломают головы над тем, как поздравить близких.
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Тюмень

Что подарить мужу, папе, брату, коллеге (список любимых мужчин каждая девушка формирует самостоятельно) на 23 февраля? Очередной галстук, пену для бритья или, может быть, рыболовные снасти или игровую приставку? И хотя тюменские мужчины признаются, что вообще не отмечают День защитника Отечества, многие дамы в эти февральские дни все равно ломают головы над тем, как поздравить близких.

Редакция интернет-портала Nashgorod.ru решила выяснить, что тюменки планируют дарить любимым мужчинам. Возможно, некоторые идеи вдохновят читательниц на собственные праздничные подвиги.

Руководитель пресс-службы тюменского драмтеатра Таисия Шевченко рассказала, что любит поздравлять с 23 февраля своего папу — заслуженного артиста России Сергея Кутьмина: «Мы с сыном идем в магазин и покупаем громадный запас семян различных садово-огородных растений: помидоры, огурцы, зелень всех типов видов, морковь, капуста и т.д. Плюс огромное количество семян цветов — это уже сын по картинкам выбирает: анютины глазки, петунии и еще куча всяких разновидностей. У нас просто это уже стало традицией. Конечно, папа/дед нас ругает, любя, но доволен, так как сам занимается дачей, и ему это нравится. Так люблю смотреть, с каким азартом он разбирает все эти пакетики! Да и процентов 70 от подаренных семян мы потом все-таки получаем в виде выращенных культур. Я уж не говорю о красоте цветочной — вся дача просто благоухает».

Технолог Елена предпочитает и получать, и дарить практичные подарки: «Отцу я подарю набор пивных кружек, потому что за последний год разбились две подобных, и футболку с надписью „Царь“, потому что футболки у него всегда быстро изнашиваются. Любимому — термос, потому что знаю о его необходимости, и „Нивею“ после бритья, потому что он ее очень любит, и она как раз кончилась. Вот и все».

С Еленой согласна и офисный работник Надежда. «Дарю подарки папе и двоюродному брату. Обычно ерунду какую-нибудь: еду, полезные в хозяйстве вещи. Просто потому что не знаю, что им дарить, то, что они хотят, стоит слишком дорого. А еще у меня у друга в этот день рождения, вот тут приходится больше напрягать фантазию», — рассказала она.

Художник Альфия всегда дарит подарки папе и дедушке. «Дедушке, потому что он военный. Обычно что-то символическое вроде набора для бритья или хорошего алкоголя. Своему мужчине я еще не думала, что дарить, хотелось бы что-то запоминающееся, вроде чехла с личным логотипом», — отметила она.

Секретарь Ксения считает, что на хороший подарок не нужно много денег. «Я работаю в коллективе, где много мужчин. Чтобы не покупать подарок каждому, мы обычно заказываем еду в офис и готовим пару дурацких сценок. Это и скучно, и весело одновременно. При этом малозатратно, что в нынешнее время тоже важно».

«Мне проще: перед 23 февраля не нужно ломать голову над подарками, так как в моей семье этот праздник как-то особо не отмечается. Муж День защитника Отечества не празднует и не считает, что должен в этот день получать подарки. А папу мы обычно поздравляем вместе с мамой и заранее согласовываем, что купить, с самим папой», — отметила редактор Анна.

Менеджер по рекламе Элла тоже не тратит много времени на покупку подарков к 23 февраля. «Кризис особо не повлиял на стоимость подарков, так как особо дорогих сюрпризов в этот день я никогда и не делала. Если бы рядом со мной были мужчины и женщины в погонах, пребывающие в запасе или в отставке — тогда другое дело. Ведь праздник называется — День защитника Отечества! А из него сделали милый день „дорогих мужчин“ и называют коротко — 23 февраля. Но я не стану, конечно, противиться многолетним русским традициям и подарю дискошар, которому будут рады все близкие. Он стоит в праздничных магазинах ориентировочно 1000–1300 рублей. Если не найду — соберу традиционный набор: лосьон после бритья, пену для бритья, красивое синее банное полотенце и все упакую в красивый бумажный пакет».

Крайне ответственно подходит к выбору подарков пресс-секретарь одного из тюмеснких департаментов Евгения. «Я всегда стараюсь делать подарки не на „отвяжись“, а подходить к этому делу с креативом. например, на работе мы каждый подарок обыгрывали стихами и частушками, из вручения устраивали целое театрализованное представление. Друзьям на 23 февраля я дарю тоже индивидуальные подарки. Один из них не так давно переехал в Тюмень и еще не обжился в новой квартире, поэтому ему я подарю сертификат в магазин, где можно купить все для дома. Другому другу я делаю подарок своими руками: это будет коробка-квест, в которой спрятано много заданий. Выполнив их, парень узнает, где спрятан настоящий подарок — торт в виде футбольного мяча, потому что друг занимается футболом. Еще одному другу я решила купить годовой запас носков в чемоданчике. Еще сейчас на главпочтамте можно купить открытки и конверты с печатями к 23 февраля, можно такие сувениры купить коллегам», — делится идеями Евгения.

Заботу о близких проявляет и Марина: «На 23 февраля я традиционно поздравляю только самых близких мужчин — отца и мужа, которые служили в армии, да и вообще каждый день совершают подвиги, защищая, оберегая свою семью, заботясь о ее благополучии. А вообще считаю, что поздравлять всех подряд представителей сильной половины человечества неуместно, как и женщин 8 марта. Просто сам признак пола еще ни о чем не говорит, на мой взгляд. Думаю, и женщиной, и мужчиной в социальном плане все-таки становятся. И с этим пунктом мои мужчины, я думаю, справляются. На грядущий праздник подарю вещи самые практичные: папе — домашние тапочки со специальными стельками, чтобы ему было удобно передвигаться по дому (он живет в частном, где бывает иногда холодновато), мама говорила, что ему они как раз необходимы, т. к. старые уже не выполняют полноценно свои функции. Мне кажется, что такой подарок он оценит: любит полезные вещи, рассчитанные на его комфорт. А мужа порадую визитницей из кожи и планингом. О первом он давно мечтал, а второе — приятный бонус, связанный с его планами на скорые карьерные перспективы».

Как показывает опрос, проведенный в группе Новости Тюмени | NashGorod.ru в социальной сети «ВКонтакте», многие девушки в принципе не собираются поздравлять мужчин с 23 февраля или планируют ограничиться устным поздравлением.

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