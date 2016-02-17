Носки? Бритва? Что тюменки подарят мужчинам на 23 февраля

Что подарить мужу, папе, брату, коллеге (список любимых мужчин каждая девушка формирует самостоятельно) на 23 февраля? Очередной галстук, пену для бритья или, может быть, рыболовные снасти или игровую приставку? И хотя тюменские мужчины признаются, что вообще не отмечают День защитника Отечества, многие дамы в эти февральские дни все равно ломают головы над тем, как поздравить близких.
Редакция интернет-портала Nashgorod.ru решила выяснить, что тюменки планируют дарить любимым мужчинам. Возможно, некоторые идеи вдохновят читательниц на собственные праздничные подвиги.
Руководитель пресс-службы тюменского драмтеатра Таисия Шевченко рассказала, что любит поздравлять с 23 февраля своего папу — заслуженного артиста России Сергея Кутьмина: «Мы с сыном идем в магазин и покупаем громадный запас семян различных садово-огородных растений: помидоры, огурцы, зелень всех типов видов, морковь, капуста и т.д. Плюс огромное количество семян цветов — это уже сын по картинкам выбирает: анютины глазки, петунии и еще куча всяких разновидностей. У нас просто это уже стало традицией. Конечно, папа/дед нас ругает, любя, но доволен, так как сам занимается дачей, и ему это нравится. Так люблю смотреть, с каким азартом он разбирает все эти пакетики! Да и процентов 70 от подаренных семян мы потом все-таки получаем в виде выращенных культур. Я уж не говорю о красоте цветочной — вся дача просто благоухает».
Технолог Елена предпочитает и получать, и дарить практичные подарки: «Отцу я подарю набор пивных кружек, потому что за последний год разбились две подобных, и футболку с надписью „Царь“, потому что футболки у него всегда быстро изнашиваются. Любимому — термос, потому что знаю о его необходимости, и „Нивею“ после бритья, потому что он ее очень любит, и она как раз кончилась. Вот и все».
С Еленой согласна и офисный работник Надежда. «Дарю подарки папе и двоюродному брату. Обычно ерунду какую-нибудь: еду, полезные в хозяйстве вещи. Просто потому что не знаю, что им дарить, то, что они хотят, стоит слишком дорого. А еще у меня у друга в этот день рождения, вот тут приходится больше напрягать фантазию», — рассказала она.
Художник Альфия всегда дарит подарки папе и дедушке. «Дедушке, потому что он военный. Обычно что-то символическое вроде набора для бритья или хорошего алкоголя. Своему мужчине я еще не думала, что дарить, хотелось бы что-то запоминающееся, вроде чехла с личным логотипом», — отметила она.
Секретарь Ксения считает, что на хороший подарок не нужно много денег. «Я работаю в коллективе, где много мужчин. Чтобы не покупать подарок каждому, мы обычно заказываем еду в офис и готовим пару дурацких сценок. Это и скучно, и весело одновременно. При этом малозатратно, что в нынешнее время тоже важно».
«Мне проще: перед 23 февраля не нужно ломать голову над подарками, так как в моей семье этот праздник как-то особо не отмечается. Муж День защитника Отечества не празднует и не считает, что должен в этот день получать подарки. А папу мы обычно поздравляем вместе с мамой и заранее согласовываем, что купить, с самим папой», — отметила редактор Анна.
Менеджер по рекламе Элла тоже не тратит много времени на покупку подарков к 23 февраля. «Кризис особо не повлиял на стоимость подарков, так как особо дорогих сюрпризов в этот день я никогда и не делала. Если бы рядом со мной были мужчины и женщины в погонах, пребывающие в запасе или в отставке — тогда другое дело. Ведь праздник называется — День защитника Отечества! А из него сделали милый день „дорогих мужчин“ и называют коротко — 23 февраля. Но я не стану, конечно, противиться многолетним русским традициям и подарю дискошар, которому будут рады все близкие. Он стоит в праздничных магазинах ориентировочно 1000–1300 рублей. Если не найду — соберу традиционный набор: лосьон после бритья, пену для бритья, красивое синее банное полотенце и все упакую в красивый бумажный пакет».
Крайне ответственно подходит к выбору подарков пресс-секретарь одного из тюмеснких департаментов Евгения. «Я всегда стараюсь делать подарки не на „отвяжись“, а подходить к этому делу с креативом. например, на работе мы каждый подарок обыгрывали стихами и частушками, из вручения устраивали целое театрализованное представление. Друзьям на 23 февраля я дарю тоже индивидуальные подарки. Один из них не так давно переехал в Тюмень и еще не обжился в новой квартире, поэтому ему я подарю сертификат в магазин, где можно купить все для дома. Другому другу я делаю подарок своими руками: это будет коробка-квест, в которой спрятано много заданий. Выполнив их, парень узнает, где спрятан настоящий подарок — торт в виде футбольного мяча, потому что друг занимается футболом. Еще одному другу я решила купить годовой запас носков в чемоданчике. Еще сейчас на главпочтамте можно купить открытки и конверты с печатями к 23 февраля, можно такие сувениры купить коллегам», — делится идеями Евгения.
Заботу о близких проявляет и Марина: «На 23 февраля я традиционно поздравляю только самых близких мужчин — отца и мужа, которые служили в армии, да и вообще каждый день совершают подвиги, защищая, оберегая свою семью, заботясь о ее благополучии. А вообще считаю, что поздравлять всех подряд представителей сильной половины человечества неуместно, как и женщин 8 марта. Просто сам признак пола еще ни о чем не говорит, на мой взгляд. Думаю, и женщиной, и мужчиной в социальном плане все-таки становятся. И с этим пунктом мои мужчины, я думаю, справляются. На грядущий праздник подарю вещи самые практичные: папе — домашние тапочки со специальными стельками, чтобы ему было удобно передвигаться по дому (он живет в частном, где бывает иногда холодновато), мама говорила, что ему они как раз необходимы, т. к. старые уже не выполняют полноценно свои функции. Мне кажется, что такой подарок он оценит: любит полезные вещи, рассчитанные на его комфорт. А мужа порадую визитницей из кожи и планингом. О первом он давно мечтал, а второе — приятный бонус, связанный с его планами на скорые карьерные перспективы».
Как показывает опрос, проведенный в группе Новости Тюмени | NashGorod.ru в социальной сети «ВКонтакте», многие девушки в принципе не собираются поздравлять мужчин с 23 февраля или планируют ограничиться устным поздравлением.