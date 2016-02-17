Носки? Бритва? Что тюменки подарят мужчинам на 23 февраля

Заботу о близких проявляет и Марина: «На 23 февраля я традиционно поздравляю только самых близких мужчин — отца и мужа, которые служили в армии, да и вообще каждый день совершают подвиги, защищая, оберегая свою семью, заботясь о ее благополучии. А вообще считаю, что поздравлять всех подряд представителей сильной половины человечества неуместно, как и женщин 8 марта. Просто сам признак пола еще ни о чем не говорит, на мой взгляд. Думаю, и женщиной, и мужчиной в социальном плане все-таки становятся. И с этим пунктом мои мужчины, я думаю, справляются. На грядущий праздник подарю вещи самые практичные: папе — домашние тапочки со специальными стельками, чтобы ему было удобно передвигаться по дому (он живет в частном, где бывает иногда холодновато), мама говорила, что ему они как раз необходимы, т. к. старые уже не выполняют полноценно свои функции. Мне кажется, что такой подарок он оценит: любит полезные вещи, рассчитанные на его комфорт. А мужа порадую визитницей из кожи и планингом. О первом он давно мечтал, а второе — приятный бонус, связанный с его планами на скорые карьерные перспективы».