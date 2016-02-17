Депутаты предлагают приструнить «эвакуаторщиков» и строже наказывать лихачей

В ближайшее время в парламенте будут рассмотрены проекты законов, существенно ограничивающие полномочия ГИБДД и служб эвакуации. Депутаты предлагают запретить эвакуировать автомобили, припаркованные в зоне действия знаков, запрещающих остановку и стоянку. Как отметили законодатели в пояснительной записке, действия «эвакуаторщиков» все больше коммерциализируются и превращаются из добросовестного исполнения полномочий в действия по получению прибыли. Изменить ситуацию по мнению депутатов может только запрет эвакуации автомобиля, если он не создает препятствий и опасности для участников дорожного движения. Отметим, что речь не идет о машинах, брошенных на тротуарах, переходах и автобусных остановках — транспорт, припаркованный с такими нарушениями, можно будет эвакуировать как прежде.
Также депутаты планируют обязать спецстоянки возвращать эвакуированные автомобили до оплаты услуг по эвакуации и хранению. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Как считают парламентарии, эта мера поможет избежать споров между автовладельцами и собственниками стоянок, а также исключить ситуации, когда автомобиль становится «заложником», для возврата которого необходима уплата непрерывно растущего выкупа. Напомним, схожий случай недавно произошел с тюменским водителем Иваном Мамеевым — пока молодой человек искал деньги для оплаты услуг «эвакуаторщиков», сумма счета росла ежечасно более чем на 70 рублей.
Еще одной законодательной инициативой стало предложение увеличить штраф за тонировку. В настоящее время максимальное наказание, грозящее любителям темных стекол — штраф в размере 500 рублей. Данную меру в государственной думе считают неэффективной и нуждающейся в ужесточении. Соответствующим комитетом уже внесено предложение об увеличении штрафа до 1500 рублей за первое нарушение и до 5000 за повторные. Снятие номеров с наглухо тонированных автомобилей было отменено в 2014 году, речи о возвращении к этой практике пока не идет.
Также парламентарии предлагают в очередной раз ужесточить наказания для любителей езды «с ветерком». Соответствующий законопроект внесен в федеральное собрание вчера, 15 февраля. Как следует из пояснительной записки, смысл нововведения — усилить ответственность владельцев спорткаров и автомобилей премиум-класса с мощными, форсированными двигателями. Речь идет о водителях, рискующих водить свой автомобиль на 130 км/ч быстрее, чем это допускается скоростным режимом — со скоростью более 190 км/ч в городе и более 220 км/ч на междугородних трассах. Для любителей подобного экстрима депутаты предлагают ввести наказание в виде лишения права управления на срок один год, штрафа в 10000 рублей или обязательных работ на срок до 70 часов. Для сравнения, сейчас максимальной санкцией, применяемой к «гонщикам» является лишение права управления на срок полгода.
Окончательная судьба законопроектов будет решена в течение ближайших сессий парламента. Как возможные изменения закона отразятся на жизни тюменских автомобилистов — покажет время.