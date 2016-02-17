Депутаты предлагают приструнить «эвакуаторщиков» и строже наказывать лихачей

В ближайшее время в парламенте будут рассмотрены проекты законов, существенно ограничивающие полномочия ГИБДД и служб эвакуации. Депутаты предлагают запретить эвакуировать автомобили, припаркованные в зоне действия знаков, запрещающих остановку и стоянку. Как отметили законодатели в пояснительной записке, действия «эвакуаторщиков» все больше коммерциализируются и превращаются из добросовестного исполнения полномочий в действия по получению прибыли. Изменить ситуацию по мнению депутатов может только запрет эвакуации автомобиля, если он не создает препятствий и опасности для участников дорожного движения. Отметим, что речь не идет о машинах, брошенных на тротуарах, переходах и автобусных остановках — транспорт, припаркованный с такими нарушениями, можно будет эвакуировать как прежде.