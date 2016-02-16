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У ФСС могут отобрать сбор страховых взносов

16 февраля 2016, 09:19
Администрирование страховых платежей передадут из Федерального Фонда социального страхования другому органу. Эта информация уже несколько месяцев возникает в федеральных СМИ. И.о. управляющего Тюменского регионального отделения ФCC РФ Снежана Чистякова сообщила журналистам, что пока не решено, будут ли и какому органу передавать полномочия по сбору взносов с работодателей. В любом случае выплат тюменцев не лишат, заверила она.

Администрирование страховых платежей передадут из Федерального Фонда социального страхования другому органу. Эта информация уже несколько месяцев возникает в федеральных СМИ. И.о. управляющего Тюменского регионального отделения ФСС РФ Снежана Чистякова сообщила журналистам, что пока не решено, будут ли и какому органу передавать полномочия по сбору взносов с работодателей. В любом случае выплат тюменцев не лишат, заверила она.

Между тем, руководитель регионального фонда и не исключила возможность передачи администрирования страховых платежей, например, в Налоговую службу или Пенсионный фонд.

До 2010 года сбором единого социального налога занималась ФНС (совместно с ПФР), но после его замены на страховые взносы эти полномочия перешли к ПФР (также собирает взносы на медицинское страхование) и ФСС, пишут «Ведомости». Правительство уже не раз взвешивало все «за» и «против», но пока решения принято не было.

«Как видите, Фонд социального страхования был создан в 1991 году. То есть мы пережили все 90-е, все перестройки и катаклизмы в стране, кризисы и все остальное. И ни разу не было такого, чтобы в связи с кризисом мы понижали пособия, не выплачивали или задерживали их. То есть это изменение порядка администрирования страховых взносов на социальной защищенности граждан никак не скажется. В этом плане граждане могут не беспокоиться», — успокоила тюменцев Снежана Чистякова.

#Новости#Фонд социального страхования#Снежана Чистякова#Женя#Общество
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