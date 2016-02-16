У ФСС могут отобрать сбор страховых взносов

«Как видите, Фонд социального страхования был создан в 1991 году. То есть мы пережили все 90-е, все перестройки и катаклизмы в стране, кризисы и все остальное. И ни разу не было такого, чтобы в связи с кризисом мы понижали пособия, не выплачивали или задерживали их. То есть это изменение порядка администрирования страховых взносов на социальной защищенности граждан никак не скажется. В этом плане граждане могут не беспокоиться», — успокоила тюменцев Снежана Чистякова.