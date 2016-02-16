Тюменские чиновники говорят, что на объединении школ не сэкономить

Напомним, в ответ на обращения общественников провела проверку областная прокуратура. Выяснилось, что ответственные за процесс оптимизации чиновники не определили возможный экономический эффект от нововведений. Как сообщает Родительский комитет, в письме подтверждается, что хотя городская прокуратура не выявила нарушений законодательства в процессе реорганизации образовательных учреждений, вместе с тем был дан ряд рекомендаций в части детализации механизма оптимизации учреждений, а также обоснований для их объединения.