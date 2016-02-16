Тюменские чиновники говорят, что на объединении школ не сэкономить

У родительской общественности Тюмени накопилось немало вопросов о проходящей в области оптимизации школ. Встречи руководством городского и регионального департаментов, собрания, проходившие в конце прошлого года несколько прояснили ситуацию. Однако родители, несогласные с объединением некоторых школ, не получив ответа от департамента образования, продолжают протестовать и даже проводят одиночные пикеты.
Городской родительский комитет направил обращение губернатору Тюменской области. Под обращением подписались более двух тысяч человек. На днях ответ был получен от заместителя губернатора Натальи Шевчик. Как отметил председатель Родкома Андрей Добрынин, в письме раскрыты не все интересующие общественников моменты.
Примечательно, что в своем письме заместитель губернатора указывает на то, что экономический эффект «не является решающим при принятии решения о реорганизации образовательных учреждений», а главным критерием принятия решений о реорганизации является «сохранение на территории данного муниципального образования условий для получения гражданами образования соответствующего уровня». Хотя в самом начале процесса именно возможная экономия средств называлась главной целью реорганизации.
Напомним, в ответ на обращения общественников провела проверку областная прокуратура. Выяснилось, что ответственные за процесс оптимизации чиновники не определили возможный экономический эффект от нововведений. Как сообщает Родительский комитет, в письме подтверждается, что хотя городская прокуратура не выявила нарушений законодательства в процессе реорганизации образовательных учреждений, вместе с тем был дан ряд рекомендаций в части детализации механизма оптимизации учреждений, а также обоснований для их объединения.
Говоря о кадровых проблемах педагогов, Наталья Шевчик сообщает, что этим вопросом займется специальная комиссия. Ее работа позволит исключить зависимость принимаемых кадровых решений от субъективных предпочтений и личной предрасположенности к тому или иному кандидату.
«В целом, тон, которым написано обращение, примирительный. Хотя главнейшие предложения, вошедшие в обращение инициативной группы, в полученном ответе так и не были прокомментированы. Например, идея создания комиссии по разработке, утверждению, внедрению критериев эффективности учебных заведений так и повисла в воздухе. Предложение внести поправки в региональное законодательство с целью закрепить полноправное участие родительской общественности при принятии решений по организации учебного процесса также осталось без комментариев», — сообщают в Родкоме.