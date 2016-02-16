Селфи в форме: как тюменские спецслужбы представлены в соцсетях

«Информацию для размещения в социальных сетях мы стараемся подстраивать под характер каждой из них. В блогах это более развернутые тексты, в Instagram, естественно, короткие подписи к фотографиям, в Twitter идет краткая информация о наших акциях и мероприятиях. Есть отдельная лента в Twitter у оперативных дежурных МЧС, там можно почитать о происшествиях в регионе. Основной акцент делаем все же на „ВКонтакте“ и Facebook, правда, там тоже ориентируемся на характер аудитории. Интересно, что через профиль „ВКонтакте“ идет много профессионального общения с коллегами из других регионов, а через Facebook — с журналистами. В целом публикуем официальных страницах как материалы, которые есть на официальном сайте, так и уникальную информацию, делимся материалами коллег из СМИ. Кроме того, каждый из сотрудников пресс-службы по мере возможности сообщает об интересных событиях и мероприятиях через личные страницы с соцсетях», — рассказал представитель пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Александр Зубарев.