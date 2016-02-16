Селфи в форме: как тюменские спецслужбы представлены в соцсетях

Различные компании — от крупных холдингов до парикмахерской у дома — давно и с разной степенью успешности используют социальные сети для своего продвижения: сообщения об актуальных скидках или красивые фотографии в Instagram привлекают не меньше, чем реклама в СМИ. Свои страницы в соцсетях появились и у различных официальных структур. «В народ» идут городские и региональные администрации, департаменты, структуры системы ЖКХ. Интернет-портал Nashgorod.ru решил посмотреть, как представлены в социальных сетях экстренные службы и силовые ведомства.
УМВД России по Тюменской области
Тюменская полиция очень широко и качественно представлена в социальных сетях. На сегодняшний день у УМВД России по Тюменской области есть официальные аккаунты в «ВКонтакте» (5028 подписчиков), на Facebook (215 подписчиков), в Twitter (864 подписчика), Instagram (2943), а также на видеохостинге «YouTube». Ведут страницы сотрудники пресс-службы ведомства.
Страницы Facebook и «ВКонтакте» по большей части дублируют информацию с официального сайта УМВД России по Тюменской области, там много фотографий и видеозаписей, есть репосты материалов СМИ о работе полиции, информация о различных мероприятиях. В Instagram регионального главка попадают как официальные фотографии с мероприятий, так и личные снимки сотрудников полиции из разных подразделений, в том числе селфи симпатичных девушек в форме и фото не менее симпатичных служебных собак.
«Суммарная аудитория подписчиков социальных площадок превышает более 8 тысяч человек и продолжает расти. Мы информируем жителей Тюменской области о происшествиях, которые происходят в регионе. В 2015 году стало больше фото и видеоматериалов. По-прежнему много постов по профилактике, советов о том, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Самыми популярными постами в соцсетях в прошлом году стали публикации о конкурсе красоты среди сотрудниц ОВД Тюменской области «Мисс полиция-2015», а также акция МВД России «Селфи с мамой». Сейчас в социальных сетях проходит конкурс «Господа офицеры»: тюменцы активно голосуют за представителей правоохранительных органов. Итоги конкурса будут подведены 20 февраля, а до этого все желающие могут зайти в Instagram (@umvd72) и поддержать понравившегося кандидата. «, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Правда, сообщить о преступлении или пожаловаться через социальные сети не получится: сообщения от граждан не регистрируется.
Добавим, что собственные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» есть у Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области. Там выкладывают ориентировки на разыскиваемых преступников, а также фотографии пропавших людей
Госавтоинспекция Тюменской области
В официальной группе областной Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте» состоит 2868 человек. Оригинального контента там, как правило, нет — в основном репосты с официального сайта ведомства, зато можно всегда быть в курсе происшествий на дорогах региона. В группе выкладывают, в том числе, и фотографии с мест ДТП. Хватает информации и о различных акциях, мероприятиях и флешмобах, которыми славится областная Госавтоинспекция. Из группы, кстати, можно перейти на страницу юбилейного проекта #ГИБДД80, посвященного 80-летию образования службы.
Есть у представителей ГИБДД и собственный Twitter, который читают 426 человек. Туда также попадают выдержки из сводок ДТП, информация о проверках на дорогах, перекрытии улиц и акциях, которые проводит Госавтоинспекция.
ГУ МЧС по Тюменской области
Данное ведомство может соперничать с полицией по числу аккаунтов в социальных сетях. Сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области ведут страницы в «ВКонтакте» (давно существующая пользовательская страница, которую пришлось переименовать в «Александра Брандмейстерова», и новая группа — в общей сложности более 430 подписчиков), на Facebook (620 подписчиков), в Twitter (136 читателей), Instagram (143 подписчика), в «Одноклассниках», а также блог в «ЖЖ».
«Информацию для размещения в социальных сетях мы стараемся подстраивать под характер каждой из них. В блогах это более развернутые тексты, в Instagram, естественно, короткие подписи к фотографиям, в Twitter идет краткая информация о наших акциях и мероприятиях. Есть отдельная лента в Twitter у оперативных дежурных МЧС, там можно почитать о происшествиях в регионе. Основной акцент делаем все же на „ВКонтакте“ и Facebook, правда, там тоже ориентируемся на характер аудитории. Интересно, что через профиль „ВКонтакте“ идет много профессионального общения с коллегами из других регионов, а через Facebook — с журналистами. В целом публикуем официальных страницах как материалы, которые есть на официальном сайте, так и уникальную информацию, делимся материалами коллег из СМИ. Кроме того, каждый из сотрудников пресс-службы по мере возможности сообщает об интересных событиях и мероприятиях через личные страницы с соцсетях», — рассказал представитель пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Александр Зубарев.
Отметим, что в социальные сети часто попадает развлекательный контент, который не подходит для «серьезного» сайта ГУ МЧС по Тюменской области. Например, клип, который сотрудники ведомства сняли к 25-летию службы.
Тюменская областная служба экстренного реагирования
Собственная группа в социальной сети «ВКонтакте» есть и у спасателей из ТОСЭР. На нее подписаны 277 человек. На страницу попадают случаи из жизни спасателей (те же, что публикуются на сайте ведомства и рассылаются в СМИ), различные советы по поводу поведения в той или иной экстренной ситуации, репосты из различных источников.
Станция скорой медицинской помощи Тюмени
Собственных официальных страниц в соцсетях у тюменской станции скорой помощи нет, однако пресс-секретарь ведомства Ирина Бердюгина активно ведет свои аккаунты, размещая там больше профессиональной информации, нежели личной. Ирина размещает информацию о врачах скорой помощи и их фотографии, сообщает о новых достижениях в медицине и делает репосты новостей, связанных со здравоохранением.
«Мы всегда делимся информацией. Во-первых, можно посмотреть ее на нашем сайте — он, кстати, скоро будет обновлен. Во-вторых, на моих личных страницах в соцсетях. Кроме того, вся наша информация так или иначе попадает в социальные сети через СМИ, у каждого из которых есть своя собственная группа. Я не думаю, что нужна отдельная страница станции скорой помощи, скорее какая-то единая группа, где была бы информация от всех учреждений системы здравоохранения», — отметила Ирина Бердюгина.
Прокуратура Тюменской области и Следственное управление СК РФ по Тюменской области
Данные ведомства официально в социальных сетях не представлены. Как отметили и в пресс-службе следственного управления, и в пресс-службе прокуратуры, всю необходимую информацию тюменцы могут найти на официальных сайтах. Там же есть все данные о том, как осуществляется обратная связь.