Работодатель, сотрудник банка, покупатель котенка: кем прикидываются аферисты?

11 февраля неизвестный позвонил на сотовый телефон 44-летней тюменке, представился сотрудником банка, под предлогом разблокирования завладел данными карты и похитил с нее 145 тысяч рублей. На следующий день на уловику аферистов попалась 64-летняя женщина. Мошенник, представившись работодателем, похитил с ее банковской карты 100 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюмени, злоумышленник попросил потерпевшую набрать определенную комбинацию на банкомате для перевода денежных средств.
13 февраля мошенник под предлогом продажи котенка через интернет-сайт, завладел данными банковской карты 25-летней девушки и похитил 98 тысяч рублей. В тот же день 53-летней тюменке на сотовый телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одной из компаний города. Он сообщил, что женщина выиграла денежный приз, и для перевода денежных средств необходимы данные банковской карты. Потерпевшая, передав злоумышленнику необходимую ему информацию, в том числе защитный код, лишилась 10 тысяч рублей.
Полицейские напоминают правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников:
— никогда и никому нельзя сообщать свой ПИН-код;
— не доверяйте карту третьим лицам, не оставляйте ее без присмотра, не записывайте ПИН-код в легкодоступных местах (тем более на самой карточке);
— обязательно оставляйте образец своей подписи на обратной стороне карты сразу же после ее получения;
— проверяйте, все ли было взято из банкомата. После завершения операции у держателя должны остаться карточка, деньги и выписка о произведенной операции;
— если чего-то не хватает, а банкомат не сообщил никакой дополнительной информации, то здесь что-то не так;
— не пользуйтесь советами третьих лиц и не прибегайте к помощи незнакомцев при возникновении проблем в работе с банкоматом;
— незамедлительно сообщите в банк о потере или краже платежной карты;
— не оставляйте данные о себе и своей карте на интернет-сайтах ни в объявлениях, ни при расчетах;
— не используйте для оплаты в интернете карты, на которых постоянно находятся крупные суммы денег. Лучше завести для таких целей отдельную «карту для интернета» и переводить туда ровно столько денег, сколько нужно для оплаты покупки, прямо перед ее совершением;
— подключите услугу sms-банкинга, и банк будет присылать отчеты обо всех операциях по счету;
— установить лимит снятия наличных денег с карты: суточный и на каждую операцию.
Если вы знаете о случаях мошенничества или сами стали жертвой злоумышленников, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы по телефонам: 291–600 или 02, также в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 799–855.