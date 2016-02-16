Работодатель, сотрудник банка, покупатель котенка: кем прикидываются аферисты?

13 февраля мошенник под предлогом продажи котенка через интернет-сайт, завладел данными банковской карты 25-летней девушки и похитил 98 тысяч рублей. В тот же день 53-летней тюменке на сотовый телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одной из компаний города. Он сообщил, что женщина выиграла денежный приз, и для перевода денежных средств необходимы данные банковской карты. Потерпевшая, передав злоумышленнику необходимую ему информацию, в том числе защитный код, лишилась 10 тысяч рублей.