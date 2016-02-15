Юлия Зольникова: Исторический танец возвращает мужчин и женщин на место

Очередной бал от Merletto состоялся в Тюмени в конце января. Его гостями стали участники студий исторического танца Pas de cote (Екатеринбург), «Реверанс» (Шадринск), а также хореограф Дмитрий Хань — руководитель и танцмейстер челябинской студии исторического и шотландского танца «Гаттака», который по традиции провел для «мерлеттовцев» накануне праздника два мастер-класса. А несколько дней спустя мы с Юлией Зольниковой — танцмейстером и руководителем Merletto — встретились за чашечкой чая…
Юля, начну с главного: как ты думаешь, почему окружающие зачастую воспринимают нас как сумасшедших фриков и неформалов? Неужели исторический танец настолько необычен и непривычен?
— Дело в том, что он как бы есть и как бы нет. Все знают спортивно-бальные танцы, народные, современные. Однако мы, по большому счету, никуда не относимся. На различных фестивалях, на том же «Новом поколении», самое сложное — определить, в какой категории мы выступим. На эстрадный танец мы не тянем, на народный — тоже… ну если только «Богемскую национальную польку» притянуть за уши. Назвать наше направление историко-бытовым не совсем верно, и от спортивно-бального оно довольно сильно отличается: у нас нет обязательной программы, при этом все танцы фигурные.
Тем не менее направление существует и пользуется популярностью.
— Да. По всей России движение довольно большое. В Москве и Питере, например, этим никого уже не удивишь.
А как исторический танец пришел в Тюмень?
— Лет семь назад Оля с Викой (Ольга Яйлоян — основатель студии Merletto, Виктория Курушина — активист и преподаватель. — Прим. авт.) ходили на занятия по шотландским и историческим танцам. Но основной задачей их руководителя был постоянный набор новичков и, как следствие, изучение самых простых танцев. Девочки быстро заскучали… и начали самостоятельно ездить на балы и фестивали в Новосибирск, Челябинск и Екатеринбург. Там они поняли, что возможно идти другим и путем, постоянно развиваясь и совершенствуясь, и Оля решила создать собственную студию.
В которую ты потом пришла на занятия?
— Да.
Юля, а что именно тебя привлекло в этом виде танца?
— Я «историчник» с детства (улыбается). Я училась в гуманитарной гимназии, у нас часто устраивали балы. Исторический танец меня манит: я не люблю многие современные направления, не люблю показуху и активные обнимания.
Ты про бачату и сальсу?
— Я к ним очень подозрительно отношусь. А исторический танец из всего, что сегодня представлено на танцевальной арене мира, — самое чистое, самое невинное направление. У нас дама имеет право регулировать, насколько близко к ней может подойти партнер!
Юля, а почему ты решилась возглавить Merletto после того, как Оля отошла от руководства студией?
— Мне не хотелось, чтобы это направление погибло. Возможно, это прозвучит самонадеянно, но мне кажется, что моей танцевальной техники вполне хватает, чтобы учить других. Мне мои ноги в зеркале нравятся! (Смеется.) Вика уехала, Ася (Анастасия Король, активист студии. — Прим. авт.) ушла в декрет… мне ничего не оставалось, кроме как взять ответственность на себя. Так я и получила студию.
Быть танцмейстером и главой коллектива — ответственно и хлопотно. Но ты до сих пор с нами — значит, тебя это не напрягает? Или цель настолько значительна, что перевешивает все неудобства?
— Я, наверное, немного странный человек. (Смеется) Будем считать, что это мой своеобразный акт альтруизма. Если я могу нести что-то хорошее и доброе в мир — почему нет? Боюсь, что если это перестанет быть хобби — а это хобби — то оно потеряет некий шарм.
Давай снова вернемся в 2010 год… Как появилось название студии?
— Его придумала Оля, а логотип — Ася. Ребрендинга мы не проводили и не планируем. Вообще мы стараемся хранить традиции нашей студии — например, весенний танцевальный пикник «Под яблоней цветущей».
Который иногда переносится на осень. (Смеемся)
— Ну что поделать, лето не всегда балует хорошей погодой! А периодически этот пикник сливается с празднованием моего дня рождения в середине июня. (Смеемся).
А еще по одной традиции к нам регулярно приезжает Дима Хань со своими мастер-классами…
— За годы своего существования студия многое почерпнула от преподавателей из других городов, и от Ханя в том числе. Мастер-классы для нас он начал проводить еще в 2010 году. В первый раз, помню, он привез танцы эпохи барокко и много-много Шотландии, которую он очень любит. Параллельно мы познакомились и с активом нынешней студии Pas de cote, который тогда еще входил в состав другого коллектива. Екатеринбург, кстати, вообще богат на студии исторического танца. Видимо, рабочей молодежи не хватает творческого начала. Хотя, в принципе, о большинстве наших участников можно сказать то же самое.
Потому что наш основной контингент — инженеры и программисты?
— Да. Но сейчас, как ты могла заметить, ситуация меняется: к нам начинают ходить и более творческие люди.
На Зимнем балу мы обсуждали это с гостями из Pas de cote. Они тоже заметили, что технари с первого раза запоминают схемы танцев, у них лучше развито пространственное воображение, поэтому им легче представить нужную траекторию движения между другими парами. А таким, как я, приходится сложнее.
— Это правда. Я технарь, и мне действительно проще!
Кстати, ребятам очень понравился наш бал.
— Как и Дима Хань, они всегда тепло отзываются о наших мероприятиях. Хотя в этот раз и не обошлось без небольших каверз. Я у руля студии уже второй год, но я не волшебник, у меня еще не все получается. Что лично мне очень нравится на наших балах — это наличие камерных музыкальных выступлений. Мало где еще это есть. Благодаря им атмосфера становится более уютной и непринужденной.
Юля, как ты думаешь, какое будущее ждет исторический танец?
— Он не совсем близок нашему обществу — обществу потребителя, который пришел и хочет получить все на блюдечке с каемочкой. Он не близок обществу, в котором принято показывать себя: смотрите, у меня платье за 300 тысяч, туфли — за 200, и вообще я самая красивая. А на то, что рядом с ней, вообще-то, находится партнер, девушке, скажем так, фиолетово. Исторический же танец на это не нацелен, и я уверена, что он никогда не станет модным. Его суть — приятное времяпрепровождение, общение, инструментом которого как раз выступает танец.
Смысл бала не в том, чтобы прийти потанцевать: для этого есть дискотека. Здесь все иначе. Будь ты хоть семи медалей в груди — если ты не доверяешь партнеру, ничего не получится. Но я думаю, что исторический танец очень нужен.
Почему?
— Все просто: он в юношах растит мужчин, в а девушках — женщин, возвращает их на свои места. Мужчина учится вести, быть галантным, сильным и уверенным, женщина учится быть слабой и податливой. И, как показывает практика, учится неохотно.
Потому что это на самом деле сложно!
— А никто не говорил, что будет легко! (Смеется.) Множество красавиц и умниц грустят вечерами: «Ах, я никому не нужна». А кому нужна женщина, которая напоминает танковую амбразуру? Кто осмелится ее завоевать? Нет смысла защищать то, что защищено.
Одним словом, наши танцы учат молодежь правильному поведению, о котором им не рассказывали в школе. И я совершенно не случайно прошу учениц приходить на занятия в юбках. Во-первых, так мне проще видеть, что творят ваши ноги, а во-вторых, вы автоматически становитесь более женственными.
Чем еще хорош исторический танец? Он учит общаться и взаимодействовать — друг с другом, с обществом, с другими парами. Учит лучше, чем сальса, бачата и танго. В общем, это полезная и нужная вещь. Им всегда будут заниматься люди, которые не находят в мире то, что их устраивает.
Меня порой спрашивают, занимаемся ли мы ради исторического танца как такового или ради ролевого погружения в прошлое. Но ведь смысл наших мероприятий совсем не в том, чтобы надеть платье с корсетом и кринолином.
— Мы занимаемся по большей части ради общения. У нас не задерживаются тусовщики, любители клубов, и это нормально! Кто-то любит классику, кто-то — рок. Среди нас много тех, кто любит хорошую оркестровую музыку… И почему бы под это не потанцевать, если эта музыка создавалась специально для бала? А раз музыка была написана в XIX веке, почему бы не надеть костюм той же эпохи? Чем хороши наши стилизованные платья — ты понимаешь, почему они двигались именно так. Зачем кавалер пропускает даму, зачем делает шаг в сторону, ведь она такая маленькая? А когда дама на балу танцует в объемном кринолине, понимаешь, что можно было сделать и два шага, чтобы ей хватило места. Кроме того, костюм помогает создать праздничную атмосферу.
Насчет праздника ты верно подметила. Пусть время сменилось и наши балы уже несут другой смысл, они остаются для нас важным и волнительным событием.
— В XIX веке выходы в свет, как и умение танцевать, были обязательными. Балы тогда обладали важной общественной функцией. Это была единственная возможность собраться огромной толпой, что-то обсудить… ну и показать своих детей, как без этого. На балах заключались политические межсемейные связи — брак по расчету был совершенно обычным делом. Юношей и девушек представляли друг другу, они пообщались, потанцевали — все, через месяц у вас венчание. Увезли в разные имения, а через месяц все снова встретились на свадьбе. И они потом нормально жили до старости, рожали и воспитывали детей.
Нам этого не представить…
— Потому что мы стали очень большими эгоистами. И от этого старательно отучает танец в парах, где ты должен думать о партнере. И, по логике, если кавалер скажет даме: «Вы прекрасно вальсируете», — очевидным и самым правильным ответом будет: «Это потому, что вы хорошо ведете».
Фото: из архива Юлии Зольниковой