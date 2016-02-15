Юлия Зольникова: Исторический танец возвращает мужчин и женщин на место

— Дело в том, что он как бы есть и как бы нет. Все знают спортивно-бальные танцы, народные, современные. Однако мы, по большому счету, никуда не относимся. На различных фестивалях, на том же «Новом поколении», самое сложное — определить, в какой категории мы выступим. На эстрадный танец мы не тянем, на народный — тоже… ну если только «Богемскую национальную польку» притянуть за уши. Назвать наше направление историко-бытовым не совсем верно, и от спортивно-бального оно довольно сильно отличается: у нас нет обязательной программы, при этом все танцы фигурные.