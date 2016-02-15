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В Тюмени появились первые обладатели Lada Xray

15 февраля 2016, 10:50
В салоне официального дилера «Тюмень-АвтоВАЗ» стартовали продажи российского кроссовера Lada Xray. Первыми владельцами нового автомобиля стали тюменцы Эдуард и Юлия.

Вчера, 14 февраля, в автосалоне Lada на улице Чекистов состоялась презентация новинки, выхода которой уже долгое время ожидали автомобилисты и автообозреватели. И ожидание это было неслучайным — фактически, автомобиль Lada XRay стал первым кроссовером, сошедшим с конвейеров волжского автозавода.

В салоне «Тюмень-АвтоВАЗ» было многолюдно. Более 150 человек приняли участие в мероприятии X-day, положившем начало продажам новой машины. Гостям автосалона предложили бесплатные напитки и шведский стол, была организована фотозона с бесплатной печатью фотографий. Презентация сопровождалась живой музыкой и выступлением танцевального ансамбля. Был организован даже мини-квест, призом в котором стало право первой фотографии на фоне новой «Лады». Около 12 часов дня с автомобиля сняли черную ткань и посетители устремились к новинке.

После того, как автомобиль был представлен публике, у желающих появилась возможность поучаствовать в тест-драйве, а для самых решительных — возможность купить автомобиль незамедлительно. Первым владельцем городского кроссовера стал тюменец по имени Эдуард. «Решение купить XRay появилось спонтанно, несколько дней назад. Я всегда ездил на российских машинах, и очередной прорыв „АвтоВАЗа“, выход автозавода на новый уровень вдохновил в очередной раз поддержать отечественного производителя», — прокомментировал обладатель новинки. Первый покупатель получил памятные подарки и поздравления генерального директора автосалона. Спустя несколько минут на импровизированной сцене руководство Тюмень-АвтоВАЗа уже поздравляло второго покупателя машины — им оказалась тюменка Юлия.

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