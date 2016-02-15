В Тюмени появились первые обладатели Lada Xray

После того, как автомобиль был представлен публике, у желающих появилась возможность поучаствовать в тест-драйве, а для самых решительных — возможность купить автомобиль незамедлительно. Первым владельцем городского кроссовера стал тюменец по имени Эдуард. «Решение купить XRay появилось спонтанно, несколько дней назад. Я всегда ездил на российских машинах, и очередной прорыв „АвтоВАЗа“, выход автозавода на новый уровень вдохновил в очередной раз поддержать отечественного производителя», — прокомментировал обладатель новинки. Первый покупатель получил памятные подарки и поздравления генерального директора автосалона. Спустя несколько минут на импровизированной сцене руководство Тюмень-АвтоВАЗа уже поздравляло второго покупателя машины — им оказалась тюменка Юлия.