В Тюмени ищут 16-летнюю Ксению Павлову

Информация о безвестном исчезновении Ксении появилась на днях в социальных сетях. Сообщается, что она пропала еще 9 февраля — поехала на учебу, а домой так и не вернулась. Как сообщают пользователи соцсетей, в последний раз девушку видели в районе Дома Обороны.