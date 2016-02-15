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В Тюмени ищут 16-летнюю Ксению Павлову

15 февраля 2016, 10:20
В Тюмени ищут 16-летнюю жительницу Каскары Ксению Павлову. Девушка пропала несколько дней назад, за нее переживают родители.
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Тюмень

Информация о безвестном исчезновении Ксении появилась на днях в социальных сетях. Сообщается, что она пропала еще 9 февраля — поехала на учебу, а домой так и не вернулась. Как сообщают пользователи соцсетей, в последний раз девушку видели в районе Дома Обороны.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области подтвердили, что полиция занимается поисками Ксении Павловой. Заявление о ее пропаже поступило в правоохранительные органы в пятницу, 12 февраля. «Девушка и ранее уходила из дома. В данный момент полиция не усматривает криминальной подоплеки в ее исчезновении. Поиски несовершеннолетней продолжаются», — отметили в областном главке.

Приметы 16-летней Ксении: рост 176 см, темно-русые волосы длиной ниже плеч, серо-голубые глаза. Была одета в темный длинный пуховик, темные лосины, темную обувь.

Если вам известно что-либо о местонахождении девушки, просьба сообщить информацию по телефону 8-952-688-78-31 или 02.

#Новости#Тюмень#Таня#Общество
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