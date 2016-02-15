В итоговый список на ЧЕ-2016 попали 27 национальных команд

Напомним, Чемпионат Европы по биатлону впервые пройдет в Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». В предварительной заявке на эти соревнования присутствовала 31 команда, однако, по финансовым причинам их количество сократилось до 29.
В числе участников Чемпионата следует отметить таких спортсменов как бельгийский биатлонист Михаэль Реш, австриец Даниэль Мезотич, чех Ярослав Соукуп, норвежец Александр Ус и другие. У прекрасной половины человечества за медали будут бороться белорусская спортсменка Надежда Скардино, представительница Германии Тина Бахман, Йитка Ландова из Чехии.
Поскольку турнир имеет открытый статус, попробовать свои силы на трассах «Жемчужины Сибири» смогут представители других континентов. Так, заявку на участие подала сборная Австралии в лице 22-летнего биатлониста Даниэля Уолкера, который начал заниматься биатлоном всего четыре года назад.
Всего известно об участии в чемпионате 87 биатлонистов и 82 биатлонисток. Основная масса спортсменов прибудет в Тюмень уже в конце этой недели — 21 февраля. На следующий день у них запланирована тренировка, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области.
Напомним, соревнования стартуют 24 февраля. Первой дисциплиной станут традиционная смешанная эстафета, а также относительно новая ее разновидность — одиночная смешанная эстафета (один участник-мужчина плюс одна участница-женщина). Далее, 25 февраля, последуют спринтерские гонки. В выходные, 27 и 28 февраля, запланированы пасьюты и масс-старты.