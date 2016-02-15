В итоговый список на ЧЕ-2016 попали 27 национальных команд

В оргкомитет Чемпионата Европы по биатлону поступили окончательные заявки от национальных команд, которые примут участие в соревнованиях. В итоговом списке значится 27 сборных. Самые большие представительства — по семь мужчин и семь женщин в команде — у россиян, немцев, австрийцев и норвежцев.