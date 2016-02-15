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Тюменцам советуют использовать только йодированную соль

15 февраля 2016, 16:33
В 2015 году исследовано 559 проб йодированной соли по всем районам Тюменской области, различных производителей из Иркутской, Оренбургской областей, Гомельской области республики Беларусь. Две из них оказались с заниженным содержанием йода. Какие — управление Роспотребнадзора по Тюменской области не уточняет.

Изменение технологии производства йодированной соли с использованием более стойкого соединения йода, позволили улучшить ее качество, продлить сроки хранения. В среднем сроки хранения ее у различных производителей составляют 9–12 месяцев.

«В области достигнуто 100 % обеспечение йодированной солью детских, лечебных и оздоровительных учреждений. Однако по данным социологического опроса в домашнем питании употребляют йодированную соль только 48,1% респондентов, тем самым снижая эффективность общественной профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода», — сообщает ведомство.

В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют в ежедневном питании использовать только йодированную соль, соблюдая при этом сроки и условия ее хранения (в непрозрачной, плотно закрывающейся емкости), так как недостаточное поступление в организм йода может привести к нарушению выработки щитовидной железой гормонов, которые отвечают за рост, развитие, обмен веществ и многие другие процессы в организме. А Тюменская область относится к эндемичным территориям в связи с недостатком йода в окружающей среде.

#Новости#Соль#Роспотребнадзор#Йод#Женя#Общество
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