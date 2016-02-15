Тюменцам советуют использовать только йодированную соль

Изменение технологии производства йодированной соли с использованием более стойкого соединения йода, позволили улучшить ее качество, продлить сроки хранения. В среднем сроки хранения ее у различных производителей составляют 9–12 месяцев.
«В области достигнуто 100 % обеспечение йодированной солью детских, лечебных и оздоровительных учреждений. Однако по данным социологического опроса в домашнем питании употребляют йодированную соль только 48,1% респондентов, тем самым снижая эффективность общественной профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода», — сообщает ведомство.
В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют в ежедневном питании использовать только йодированную соль, соблюдая при этом сроки и условия ее хранения (в непрозрачной, плотно закрывающейся емкости), так как недостаточное поступление в организм йода может привести к нарушению выработки щитовидной железой гормонов, которые отвечают за рост, развитие, обмен веществ и многие другие процессы в организме. А Тюменская область относится к эндемичным территориям в связи с недостатком йода в окружающей среде.