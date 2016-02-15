Тюменцам советуют использовать только йодированную соль

В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют в ежедневном питании использовать только йодированную соль, соблюдая при этом сроки и условия ее хранения (в непрозрачной, плотно закрывающейся емкости), так как недостаточное поступление в организм йода может привести к нарушению выработки щитовидной железой гормонов, которые отвечают за рост, развитие, обмен веществ и многие другие процессы в организме. А Тюменская область относится к эндемичным территориям в связи с недостатком йода в окружающей среде.