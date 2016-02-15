Тюменским врачам удается вылечить более 70% детей с диагнозом острый лейкоз

Чаще всего это онкологическое заболевание крови — острый лейкоз. Стационарное лечение может длиться до девяти месяцев. Но после курса лечения более 70 процентов детей выздоравливают благодаря современным медицинским технологиям, а также большой поддержке со стороны врачей и волонтеров, а также родителей самих пациентов, сообщает пресс-служба ОКБ № 1.