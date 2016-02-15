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Тюменским врачам удается вылечить более 70% детей с диагнозом острый лейкоз

15 февраля 2016, 14:16
Около 70 детей ежегодно проходят лечение в отделении гематологии и химиотерапии тюменской областной клинической больницы № 1. У половины из них диагноз выявлен впервые.
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Дети

Чаще всего это онкологическое заболевание крови — острый лейкоз. Стационарное лечение может длиться до девяти месяцев. Но после курса лечения более 70 процентов детей выздоравливают благодаря современным медицинским технологиям, а также большой поддержке со стороны врачей и волонтеров, а также родителей самих пациентов, сообщает пресс-служба ОКБ № 1.

«Как никому другому, ребенку, больному онкологическим заболеванием, необходима любовь и поддержка родителей и близких, чтобы он нашел силы для длительного и тяжелого лечения, продолжал верить в себя и в выздоровление», — говорит заведующая отделением Татьяна Ксензова.

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