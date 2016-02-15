Тюменских риэлторов научат быть психологами

Автор занятия, бизнес-тренер с 16-летним опытом работы в прямых продажах, преподаватель курса MBA Татьяна Маракулина так говорит о выбранной теме: «Риэлторам будет совершенно не лишним в своей работе опираться на психологические принципы, если, конечно, определяющий фактор для них способность убеждать, вызывать доверие и нивелировать сомнения клиентов. А я убеждена, что суть занятия риэлторского именно в этом и заключается. Пожалуй, неосознанно, на уровне интуиции в психологическую модель клиента сегодня пытаются встроиться все, но получается у единиц. Хотя нужно чтобы умело осознанно и тонко управлять подавляющее большинство профессионалов. Тогда и отдача будет выше, и степень удовлетворения клиента гораздо выше».