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Тюменских риэлторов научат быть психологами

15 февраля 2016, 13:18
До 17 февраля у тюменцев еще есть возможность записаться на шестое занятие «Школы продаж». Речь пойдет о психологии влияния и фундаментальных психологических принципах, на которых зиждется человеческое поведение.

На 3-часовом занятии его участники рассмотрят шесть психологических принципов поведения и его стереотипные модели, которые определяют реакцию на других людей, а также попробуют смоделировать реальные ситуации влияния на реакцию и поведение других людей.

Автор занятия, бизнес-тренер с 16-летним опытом работы в прямых продажах, преподаватель курса MBA Татьяна Маракулина так говорит о выбранной теме: «Риэлторам будет совершенно не лишним в своей работе опираться на психологические принципы, если, конечно, определяющий фактор для них способность убеждать, вызывать доверие и нивелировать сомнения клиентов. А я убеждена, что суть занятия риэлторского именно в этом и заключается. Пожалуй, неосознанно, на уровне интуиции в психологическую модель клиента сегодня пытаются встроиться все, но получается у единиц. Хотя нужно чтобы умело осознанно и тонко управлять подавляющее большинство профессионалов. Тогда и отдача будет выше, и степень удовлетворения клиента гораздо выше».

Напомним, что участие в проекте Группы компаний «ТИС» «Школа продаж» по-прежнему бесплатное, при условии обязательной регистрации на сайте www.ttis.ru и по телефону 95 49 49.

Мероприятие состоится 17 февраля.

#Новости#Риэлтерский бизнес#ТИС#Школа продаж#Недвижимость#Женя#Общество
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