Тюменская футзалистка попала в число лучших игроков планеты

Как сообщает АСН «Тюменская арена», в ноябре прошлого года женская сборная России впервые в истории добралась до серебряных медалей чемпионата мира, уступив в финале сборной Бразилии — 0:3. Александра Самородова продемонстрировала блестящую игру в обороне за национальную сборную, чем удостоилась попадания в список номинантов.