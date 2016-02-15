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Тюменская футзалистка попала в число лучших игроков планеты

15 февраля 2016, 13:03
Популярный интернет-портал о мини-футболе Futsalplanet.com объявил претендентов на звание лучшего игрока мира. В список из десяти кандидаток на это звание попала капитан женской команды МФК «Тюмень» Александра Самородова.

Как сообщает АСН «Тюменская арена», в ноябре прошлого года женская сборная России впервые в истории добралась до серебряных медалей чемпионата мира, уступив в финале сборной Бразилии — 0:3. Александра Самородова продемонстрировала блестящую игру в обороне за национальную сборную, чем удостоилась попадания в список номинантов.

В числе претенденток на звание лучшей футзалистки значатся сразу пять бразильянок: Амандинья, Лу, Нега, Тати и Ванесса, две футболистки сборной Португалии — Ана Азеведо и Даниэла Феррейра, испанка Ванесса Сотело и Карими из Ирана.

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