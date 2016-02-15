Прокуроры внесли представления «Теплу Тюмени» за порывы на теплотрассах

Порывы на теплотрассах в Тюмени в этом году случаются каждый день, от чего очень страдают горожане. Увеличение аварий на распределительных сетях в Тюмени отметили и прокуроры, об этом они сообщили на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в сфере ЖКХ.
«Через день на сутки выключают тепло. Особенно в последний месяц. В прошлые годы такого безобразия не было. Тогда писал, что перекрываю краны на батареях, и дома комфортно, в эту зиму краны не перекрывал, мерзнем», — сообщает на форуме житель Калининского округа. Теплотрассу на Ставропольской улице ремонтировали 5 раз за месяц.
Проблема с теплоснабжением в городе рассматривалась первым вопросом на заседании. Прокуроры Центрального и Калининского округов в текущем году по фактам порывов на тепловых сетях в районе улиц Голышева и Самарцева, нарушениям при производстве ремонтных работ внесли 2 представления руководителю «Тепло Тюмени» — филиала ПАО «СУЭНКО», которые находятся на рассмотрении. Представители ресурсоснабжающих организаций доложили о причинах повреждений на сетях и мерах, принимаемых для их устранения.
Добавим, что по улице Гастелло, 69 накануне сотрудники «Тепло Тюмени» обнаружили технологическое повреждение в работе тепловой сети. В зону отключения изначально попали 8 объектов, включая Родильный дом № 3. В результате переключения потребителей «Тепло Тюмени» с основной на резервную схему теплоснабжения были отключены от ресурса всего 3 объекта. На протяжении 12 часов продолжались работы по замене поврежденного участка тепловой сети, и в 06.30 часов 15 февраля началось заполнение трубопровода теплоносителем.
Между тем, с 1 января 2016 года произошли изменения в законодательстве. По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, частью 8 КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде штрафа за нарушение ресурсной организацией режима временного прекращения или ограничения услуги на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Материалы дел для решения вопроса о назначении правонарушителю — должностному лицу дисквалификации подлежат передаче на рассмотрение в суд.
Добавим, что на заседании в прокуратуре рассматривался вопрос задолженности перед всеми ресурсоснабжающими компаниями, работающими в областном центре. В частности, в 2015 году внесено 140 актов реагирования: 88 представлений, 29 предостережений, возбуждено 23 административных дела. По требованию прокуроров 61 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает облпрокуратура.