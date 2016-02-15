Прокуроры внесли представления «Теплу Тюмени» за порывы на теплотрассах

Между тем, с 1 января 2016 года произошли изменения в законодательстве. По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, частью 8 КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде штрафа за нарушение ресурсной организацией режима временного прекращения или ограничения услуги на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Материалы дел для решения вопроса о назначении правонарушителю — должностному лицу дисквалификации подлежат передаче на рассмотрение в суд.