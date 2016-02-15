Нужна информация из областной библиотеки? Запустите Skype

К работнику библиотеки можно обратиться, если вы хотите найти издания по определенной теме или конкретную книгу, хранящуюся в фондах библиотеки, сделать фактологический запрос.
Вам не будут отвечать, если вы хотите заказать готовый реферат или курсовую работу, решить математическую или физическую задачу, если вам нужно решить вопрос или выиграть викторину, а также получить коммерческую информацию (покупка-продажа чего-либо).
Информационно-библиографическое обслуживание в режиме реального времени через программу Skype доступно в будни с 10:30 до 16:00. Общение происходит через пользователя с ником bibliographer72. В другое время можно оставить сообщение офлайн и вам обязательно ответят. Длительность сеанса связи составляет не более 10 минут. Список литературы по запросу высылается на адрес электронной почты пользователя в течение 3–5 рабочих дней (в зависимости от сложности запроса).
NashGorod.ru решил протестировать сервис и попросил консультанта найти альбомы по фотографии — не руководства, а именно альбомы с иллюстрациями. В начале был предложен иллюстрированный справочник «Фотография от А до Я», что не совсем соответствовало тематике запроса, однако потом подбор стал более точным — нам предложили 7 изданий, в числе которых подборка лучших фотографий National Geographic; «Фотография в моде: 100 лет в Conde nast», и сообщили, что альбомов очень много — более 1000.
«В читальном зале периодики (4 этаж ТОНБ) есть подшивки современных журналов по фотографии, там как правило все самое лучшее и самое актуальное. Если Вы в Тюмени, приходите: библиотека до 10 вечера работает. Я список альбомов Вам подготовлю не позднее, чем до среды», — ответил консультант.
Таким образом, мы видим, что консультанты очень отзывчивые и на самом деле стараются помочь.
Вы можете обратиться за выполнением:
— тематических запросов, выполнение которых не влечет за собой сложного библиографического поиска и может выполняться на основе имеющихся в библиотеке традиционных и электронных библиографических ресурсов, а также ресурсов сети Интернет;
— адресных запросов, в том числе о наличии конкретных изданий, хранящихся в фондах библиотеки;
— фактографических запросов по сведениям справочного характера о конкретных объектах, понятиях, персонах и т.д.
Правила:
— От одного пользователя принимается только один запрос в день
— Вопрос должен быть задан только на русском языке
— Общее количество принимаемых запросов в день: 3