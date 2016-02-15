Нужна информация из областной библиотеки? Запустите Skype

NashGorod.ru решил протестировать сервис и попросил консультанта найти альбомы по фотографии — не руководства, а именно альбомы с иллюстрациями. В начале был предложен иллюстрированный справочник «Фотография от А до Я», что не совсем соответствовало тематике запроса, однако потом подбор стал более точным — нам предложили 7 изданий, в числе которых подборка лучших фотографий National Geographic; «Фотография в моде: 100 лет в Conde nast», и сообщили, что альбомов очень много — более 1000.