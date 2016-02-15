«Контрольные закупки» выявили «лидеров» среди органов власти, на которые жалуются чаще

За год служба бизнес-омбудсмена провела 279 приемов граждан и организаций, по оперативным запросам была дана 151 правовая консультация. «Наше взаимодействие с предпринимательским сообществом строится по принципу „открытых дверей“. Это значит, что в любое время в течение рабочего дня предприниматель может обратиться к уполномоченному или его службе по любому интересующему его вопросу», — отметила Лариса Невидайло.