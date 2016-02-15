«Контрольные закупки» выявили «лидеров» среди органов власти, на которые жалуются чаще

Количество обращений предпринимателей к уполномоченному в 2015 году выросло на 12,5% — чаще стали обращаться по поводу уплаты налогов и страховых взносов. В тройке лидеров также жалобы, связанные с имущественно-земельными отношениями и контрольно-надзорной деятельностью.
За год служба бизнес-омбудсмена провела 279 приемов граждан и организаций, по оперативным запросам была дана 151 правовая консультация. «Наше взаимодействие с предпринимательским сообществом строится по принципу „открытых дверей“. Это значит, что в любое время в течение рабочего дня предприниматель может обратиться к уполномоченному или его службе по любому интересующему его вопросу», — отметила Лариса Невидайло.
Анализ обращений, а их в ушедшем году было 153, показал смену «лидеров» среди органов власти, на которые предприниматели жалуются чаще всего. Если ранее «почетное» первое место удерживали органы местного самоуправления, то в 2015 главными «обидчиками» стали территориальные подразделения федеральных органов, осуществляющие контрольно-надзорные функции. Обращения с жалобами на действия региональных властей, как и в прошлые годы, единичны.
Закон дает омбудсмену право обращаться для защиты предпринимателей в суд. За минувший год необходимость прибегнуть к такому способу возникла семь раз. Практически все дела уполномоченный в суде выиграла. В одном случае разбирательство завершилось мировым соглашение, о котором ходатайствовал ответчик. Однако, суд — это крайняя мера. Как подчеркнула Лариса Невидайло, она — убеждённый сторонник досудебного урегулирования и разрешения конфликтов: «В ходе диалога, нам в 100 процентах случаев удавалось найти выход из конфликтной ситуации».
В минувшем году совместно с областными депутатами уполномоченной трижды инициированы изменения в пользу предпринимателей в федеральном законодательстве. Однако ответом стали отрицательные заключения Государственной Думы. Бизнес-омбудсмен объясняет это недоверием и подозрительностью по отношению к предпринимательству. «Все заключения пронизаны духом уверенности в том, что бизнесмены обязательно воспользуются предоставляемыми возможностями с одной только целью — нанести государству максимально возможный ущерб», — с сожалением отметила Лариса Невидайло.
Одной из ключевых задач на 2016 год областные парламентарии считают усиление защиты прав предпринимателей при осуществлении государственных закупок. Бизнес-омбудсмен, в свою очередь, призвала законодательный корпус к сотрудничеству в сфере повышения персональной ответственности должных лиц за принятие неправомерных решений в отношении бизнеса. Также она предложила ввести систему кураторства при получении предпринимателями технически-сложных государственных услуг (например, получение земельных участков) и регулярно повышать правовую грамотность чиновников, в особенности муниципальных, информирует пресс-служба Уполномоченного.