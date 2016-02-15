Фонд соцстрахования отчасти дефицитный, но тюменцы этого не ощущают

«Государство обеспечивает исполнение наших обязательств. Даже если мы собираем не ту сумму, которая нам требовалась бы для того, чтобы выплатить все пособия, нам поможет федеральный бюджет. Последние несколько лет Фонд социального страхования по одному из видов соцстрахования является дефицитным, но никто не чувствует этого — люди как получали свои пособия, так они их и получают», — объяснила руководитель фонда.