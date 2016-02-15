Фонд соцстрахования отчасти дефицитный, но тюменцы этого не ощущают

Об этом на пресс-конференции рассказала и.о. управляющего Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Снежана Чистякова.
«Формирование фонда, то есть сбора средств, точно также как и расходование их, утверждается на федеральном уровне и они абсолютно одинаковы во всех субъектах Российской Федерации независимо от того, насколько он более или менее экономически успешен», — уточнила она и пояснила, что выплату, если она положена, работник получит в любом случае.
«Государство обеспечивает исполнение наших обязательств. Даже если мы собираем не ту сумму, которая нам требовалась бы для того, чтобы выплатить все пособия, нам поможет федеральный бюджет. Последние несколько лет Фонд социального страхования по одному из видов соцстрахования является дефицитным, но никто не чувствует этого — люди как получали свои пособия, так они их и получают», — объяснила руководитель фонда.
Проблемы с получением пособия, по словам Снежаны Чистяковой, могут возникнуть из-за неверно зарегистрированных отношений работника и работодателя, например, отсутствие трудового договора или «черная» зарплата.
Напомним, Фонд социального страхования осуществляет выплаты по больничным листам (временной нетрудоспособности), при травмах на производстве, пособия по беременности и родам, пособия по утрате кормильца и так далее. Для того, чтобы получать эти выплаты, нужно быть официально трудоустроенным.
Отметим, что с 01 февраля 2016 года размеры пособий в связи с материнством составляют:
-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности — 581,73 руб.,
-единовременное пособие при рождении ребенка — 15512,65 руб.,
-минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком — 2908,62 руб.,
-минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком — 5817,24 руб.