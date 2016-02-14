nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Туберкулез в Тюмени: 3 из 42

14 февраля 2016, 14:42
Туберкулез — страшное заболевание, и если есть подозрение на него, стоит обратиться к врачам. С августа 2015 года в Областной клинической больнице № 1 города Тюмени для пациентов больницы появилась возможность пройти новое исследование на туберкулез методом ПЦР-диагностики. 42 исследования уже проведены.

Именно этот вид исследования, в отличие от стандартных методов диагностики, позволяет в несколько раз быстрее, точнее установить либо исключить такой тяжелый диагноз как туберкулез в том случае, когда врач затрудняется в постановке диагноза у пациентов с заболеваниями органов дыхания.

«По результатам проведенной диагностики врач — торакальный хирург определяет диагноз и направляет пациента на дальнейшее лечение в противотуберкулезный диспансер (при подтверждении диагноза туберкулез) либо в отделение торакальной хирургии ОКБ № 1 для дальнейшего выяснения причины заболевания органов дыхания», — пояснил заведующий отделением торакальной хирургии Мустахим Сатывалдаев.

За 4 месяца было проведено 42 исследования, и в 3 случаях диагноз подтвердился. Что позволило пациентам вовремя начать лечение и избежать дальнейших осложнений, информирует пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ № 1».

#Новости#Туберкулез#ОКБ №1#Медицина#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25