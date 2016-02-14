Туберкулез в Тюмени: 3 из 42

Именно этот вид исследования, в отличие от стандартных методов диагностики, позволяет в несколько раз быстрее, точнее установить либо исключить такой тяжелый диагноз как туберкулез в том случае, когда врач затрудняется в постановке диагноза у пациентов с заболеваниями органов дыхания.
«По результатам проведенной диагностики врач — торакальный хирург определяет диагноз и направляет пациента на дальнейшее лечение в противотуберкулезный диспансер (при подтверждении диагноза туберкулез) либо в отделение торакальной хирургии ОКБ № 1 для дальнейшего выяснения причины заболевания органов дыхания», — пояснил заведующий отделением торакальной хирургии Мустахим Сатывалдаев.
За 4 месяца было проведено 42 исследования, и в 3 случаях диагноз подтвердился. Что позволило пациентам вовремя начать лечение и избежать дальнейших осложнений, информирует пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ № 1».