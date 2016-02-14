Туберкулез в Тюмени: 3 из 42

Именно этот вид исследования, в отличие от стандартных методов диагностики, позволяет в несколько раз быстрее, точнее установить либо исключить такой тяжелый диагноз как туберкулез в том случае, когда врач затрудняется в постановке диагноза у пациентов с заболеваниями органов дыхания.