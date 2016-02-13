Тюменцы обращались к врачам после укусов енотов и обезьяны

«Если вас укусила собака, даже если рана незначительная, первое, что нужно предпринять — обратиться за медицинской помощью в травмпункт. Независимо от того, было ли это животное домашним или бродячим. При локализации укусов в области рук, ног, живота, тазового пояса взрослым нужно обращаться в травмпункт приемного отделения Областной клинической больницы № 2 (Тюмень, улица Мельникайте, 73, стр. 3). Детям при такой же локализации укусов — в травмпункт приемного отделения детского стационара Областной клинической больницы № 2 (Тюмень, улица Мельникайте, 75, корпус 2). В случае, если раны от укусов животного располагаются на лице, волосистой части головы, то и взрослым, и детям нужно обращаться в травмпункт приемного отделения ОКБ № 2, поскольку в таком случае пациентам показаны осмотры таких врачей, как челюстно-лицевой хирург и нейрохирург», — рассказал врач-рабиолог травматологической поликлиники ОКБ № 2.