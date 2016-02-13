Тюменцы обращались к врачам после укусов енотов и обезьяны

Если говорить о взрослых, то 33 человека были укушены домашними животными — в основном кошками. Четвероногие обитатели улиц, в частности, бесхозные собаки, укусили 29 тюменцев. Еще два человека на себе узнали, какие зубы у енотов. Из десятерых детей четверых укусили домашние любимцы, пятерых — уличные животные, а одного малыша обидела обезьяна.
«Если вас укусила собака, даже если рана незначительная, первое, что нужно предпринять — обратиться за медицинской помощью в травмпункт. Независимо от того, было ли это животное домашним или бродячим. При локализации укусов в области рук, ног, живота, тазового пояса взрослым нужно обращаться в травмпункт приемного отделения Областной клинической больницы № 2 (Тюмень, улица Мельникайте, 73, стр. 3). Детям при такой же локализации укусов — в травмпункт приемного отделения детского стационара Областной клинической больницы № 2 (Тюмень, улица Мельникайте, 75, корпус 2). В случае, если раны от укусов животного располагаются на лице, волосистой части головы, то и взрослым, и детям нужно обращаться в травмпункт приемного отделения ОКБ № 2, поскольку в таком случае пациентам показаны осмотры таких врачей, как челюстно-лицевой хирург и нейрохирург», — рассказал врач-рабиолог травматологической поликлиники ОКБ № 2.
После осмотра и обработки ран после укуса животного в травмпункте приемного отделения пациенту проведут профилактику столбняка. Прививка от столбняка делается всем взрослым без исключения, детям — по показаниям. Если пациент не нуждается в госпитализации, его направляют на амбулаторное лечение и назначают наблюдение хирурга по месту жительства, а также дают направление на консультацию к врачу-рабиологу в травматологическую поликлинику Областной клинической больницы № 2. В случае, когда пациент госпитализирован, врач-рабиолог осматривает и консультирует его в палате стационара.
В пресс-службе ОКБ № 2 сообщили, что врач-рабиолог собирает анамнез, выясняет обстоятельства получения травмы и на основании полученных данных принимает решение о проведении либо не проведении вакцинации против бешенства, поскольку она показана не в каждом случае после укуса животного. Антирабическая вакцина, то есть вакцина от бешенства, вводится человеку несколько раз по графику.