Шипулин стал третьим в гонке преследования в Преск-Айле

К финишу Фуркад пришел с двумя промахами, но более чем на минуту опередил Шипулина, который также сделал два промаха на огневом рубеже. Победитель спринтерской гонки норвежец Йоханнес Бе допустил три осечки в стрельбе, однако, также опередил россиянина на дистанции, уступив Фуркаду 25 секунд. Еще один из россиян, дебютант этих соревнований, Александр Поварницын замкнул первую десятку с отставанием от лидера почти на две с половиной минуты.