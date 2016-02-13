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Шипулин стал третьим в гонке преследования в Преск-Айле

13 февраля 2016, 08:01
Антон Шипулин завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в Преск-Айле. Победителем гонки стал французский биатлонист Мартен Фуркад.

К финишу Фуркад пришел с двумя промахами, но более чем на минуту опередил Шипулина, который также сделал два промаха на огневом рубеже. Победитель спринтерской гонки норвежец Йоханнес Бе допустил три осечки в стрельбе, однако, также опередил россиянина на дистанции, уступив Фуркаду 25 секунд. Еще один из россиян, дебютант этих соревнований, Александр Поварницын замкнул первую десятку с отставанием от лидера почти на две с половиной минуты.

Напомним, бронза Шипулина стала его второй наградой на текущем этапе Кубка мира. Днем ранее он занял второе место в спринте.

#Новости#Кубок мира#Биатлон#Алексей#Спорт
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