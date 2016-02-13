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Парень перекидывал наркотики через ограду колонии

13 февраля 2016, 11:15
Сотрудники тюменской полиции задержали 21-летнего безработного молодого человека при попытке сбыта наркотиков — он перекидывали их за ограду одной из исправительных колоний города.
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Тюмень

«В присутствии понятых у задержанного обнаружили предмет, внутри которого находилось два полиэтиленовых свертка с веществом. Как позже установили эксперты, там был реагент, используемый для изготовления „спайса“. Его общая масса — более 42 грамм, что является крупным размером», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

В настоящее время в отношении парня, который, кстати, ранее был судим, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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