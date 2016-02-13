Парень перекидывал наркотики через ограду колонии

«В присутствии понятых у задержанного обнаружили предмет, внутри которого находилось два полиэтиленовых свертка с веществом. Как позже установили эксперты, там был реагент, используемый для изготовления „спайса“. Его общая масса — более 42 грамм, что является крупным размером», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
В настоящее время в отношении парня, который, кстати, ранее был судим, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.