Парень перекидывал наркотики через ограду колонии

«В присутствии понятых у задержанного обнаружили предмет, внутри которого находилось два полиэтиленовых свертка с веществом. Как позже установили эксперты, там был реагент, используемый для изготовления „спайса“. Его общая масса — более 42 грамм, что является крупным размером», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.