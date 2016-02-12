Водитель и его жена погибли в аварии на трассе

Трагедия произошла в результате столкновения автомобиля Vortex, ехавшего в сторону Тюмени, и грузовика HINO. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля во время снегопада совершал опасный обгон в месте, где такой маневр недопустим — в зоне действия знаков «опасный поворот» и «обгон запрещен». От удара Vortex воспламенился и сгорел. Водитель Vortex’а и его супруга погибли на месте ДТП.
Другое ДТП произошло на 444-ом километре той же автодороги. Самосвал Shaanxi въехал в полуприцеп автопоезда, ведомого тягачом Iveco. Водитель китайского грузовика получил рваные раны лба, ноги и травму головы. По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии опьянения.