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Водитель и его жена погибли в аварии на трассе

12 февраля 2016, 14:54
Два человека погибли около восьми часов вечера на 144-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе.

Трагедия произошла в результате столкновения автомобиля Vortex, ехавшего в сторону Тюмени, и грузовика HINO. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля во время снегопада совершал опасный обгон в месте, где такой маневр недопустим — в зоне действия знаков «опасный поворот» и «обгон запрещен». От удара Vortex воспламенился и сгорел. Водитель Vortex’а и его супруга погибли на месте ДТП.

Другое ДТП произошло на 444-ом километре той же автодороги. Самосвал Shaanxi въехал в полуприцеп автопоезда, ведомого тягачом Iveco. Водитель китайского грузовика получил рваные раны лба, ноги и травму головы. По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии опьянения.

#Новости#Транспорт#Евгений#Общество
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