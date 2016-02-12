В Тюменской области выявили 36 711 здоровых людей

«Сегодня в Тюменской области действует 12 центров здоровья для взрослых и 3 для детей. В них можно пройти комплексное обследование в результате которого пациент получает информацию о физических резервах организма, работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем, может оценить риск развития заболеваний и наметить индивидуальный план по их коррекции, а также проверить свое зрение и состояние зубов и десен, — отметила начальник управления профилактики ГАУ ТО „Медицинский информационно-аналитический центр“ Оксана Камынина, — Все центры здоровья оснащены современным диагностическим оборудованием. Врачи оценивают здоровье, дают рекомендации о пользе ведения здорового образа жизни как правильно питаться, как отказаться от вредных привычек. Если в ходе обследования у пациента были выявлены проблемы со здоровьем, то он получит подробные рекомендации: куда, к какому специалисту следует обратиться для более детальной диагностики и последующего лечения».