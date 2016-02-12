В Тюменской области выявили 36 711 здоровых людей

Среди выявленных факторов риска у тюменцев преобладают избыточная масса тела и ожирение, повышенный уровень холестерина и артериального давления.
Среди маленьких жителей региона, прошедших обследование в детских центрах здоровья, выявлена более высокая предрасположенность к заболеваниям полости рта.
В центрах здоровья кабинеты лечебной физкультуры посетили 3 187 человек. Обучение в школах здоровья прошли 5 591 человек. Для них были организованы занятия по профилактике артериальной гипертонии, сахарного диабета, заболеваний костно-мышечной системы, бронхиальной астмы и по отказу от курения.
«Сегодня в Тюменской области действует 12 центров здоровья для взрослых и 3 для детей. В них можно пройти комплексное обследование в результате которого пациент получает информацию о физических резервах организма, работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем, может оценить риск развития заболеваний и наметить индивидуальный план по их коррекции, а также проверить свое зрение и состояние зубов и десен, — отметила начальник управления профилактики ГАУ ТО „Медицинский информационно-аналитический центр“ Оксана Камынина, — Все центры здоровья оснащены современным диагностическим оборудованием. Врачи оценивают здоровье, дают рекомендации о пользе ведения здорового образа жизни как правильно питаться, как отказаться от вредных привычек. Если в ходе обследования у пациента были выявлены проблемы со здоровьем, то он получит подробные рекомендации: куда, к какому специалисту следует обратиться для более детальной диагностики и последующего лечения».
Центры здоровья взрослых:
ММАУ «Городская поликлиника № 3»
г. Тюмень, ул. Ленина, 23, тел. 46-83-08
пн.-пт. 08.00–20.00, сб. 09.00–17.00
ММАУ «Городская поликлиника № 5»
г. Тюмень, ул. Московский такт, 35-а, тел. 56-00-05
пн.-пт. 08.00–20.00, сб. 09.00–15.00
ММАУ «Городская поликлиника № 6»
г. Тюмень, ул. Рижская, 53, стр. 1, тел. 56-00-11
пн.-пт. 08.00–20.00, сб. 09.00–15.00
ММАУ «Городская поликлиника № 8»
г. Тюмень, ул. Ватутина, 10-б, тел. 47-01-78
пн.-пт. 08.00–20.00, сб. 09.00–15.00
ММАУ «Городская поликлиника № 12»
г. Тюмень, ул. Широтная, 103/1, тел. 56-05-24
пн.-пт. 08.00–20.00, сб. 08.00–14.00
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75, тел. 28-73-34, регистратура, 20-74-74
пн.-пт. 08.00–20.00, сб. 08.00–16.00
ГБУЗ ТО «Областная больница № 3»
г. Тобольск, ул. Р. Люксембург, 14, стр. 3-а, тел. 8 (3456) 22-37-46
пн.- пт. 08.00–20.00, сб. 09.00–15.30
ГБУЗ ТО «Областная больница № 4»
г. Ишим, ул. Республики, 78, тел. 8 (34551) 5-68-88
пн.-пт. 08.00–20.00, сб. 09.00–15.30
ГБУЗ ТО «Областная больница № 11»
с. Голышманово, ул. Карла Маркса, 1, тел. 8 (34546) 2-78-65
пн.-пт. 08.00–18.00, сб. 08.00–14.00
ГБУЗ ТО «Областная больница № 12»
г. Заводоуковск, ул. Хахина, 19, тел. 8 (34542) 6-00-77
пн.-пт 08.00–17.00, сб. 08.00–14.00
ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»
г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 2, тел. 8 (3452) 59-39-18
пн.-пт. 08.00–20.00, сб. 08.00–14.00
ГБУЗ ТО «Областная больница № 23»
г. Ялуторовск, ул. Чкалова, 25, тел. 8 (34535) 3-33-06
пн.-пт. 08.00–15.00, сб. 08.00–14.00
Центры здоровья для детей:
ММАУ «Городская поликлиника № 1»
г. Тюмень, ул. Газовиков, д.6, тел. 8 (3452) 64-68-88
пн.-пт. 08.00–20.00 сб. 09.00–17.00
ГБУЗ ТО «Областная больница № 3»
г. Тобольск, 4 мкр, д. 53-а, тел. 8 (3456) 24-41-35
пн.-пт. 08.00–17.00
ГБУЗ ТО «Областная больница № 4»
г. Ишим ул. Рокоссовского, д. 24/1, тел. 8 (34551) 7-31-59
пн.-пт. 08.00–18.00, сб. 09.00–15.00