Прятал наркотики и в сейфе, и в цветочном горшке

«Через несколько дней сотрудники наркополиции в ходе оперативных мероприятий узнали о предстоящем сбыте опасного вещества. Они 14 октября на выходе из съемной квартиры Саяхова задержади наркозависимого, в правом кармане джинсовых брюк которого был обнаружен гашиш массой 2,3 грамма. Наркотики нашли и в жилище Саяхова. Они были спрятаны в стоявшем на кухне горшке с искусственными цветами и в металлическом сейфе на балконе», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.