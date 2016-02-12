nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Прятал наркотики и в сейфе, и в цветочном горшке

12 февраля 2016, 16:31
В Тобольске осужден молодой человек, торговавший гашишем. 32-летний Айрат Саяхов признан виновным по ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое в крупном размере).

В октябре 2015 года в Тобольский межрайонный отдел УФСКН России по Тюменской области поступила информация, что Саяхов причастен к сбыту гашиша. А 9 октября стало известно о сбыте мужчиной наркотического вещества местному наркоману, который ездил на Nissan Presage. Оперативники остановили иномарку и в кармане правой передней двери нашли гашиш массой 4,2 грамма.

«Через несколько дней сотрудники наркополиции в ходе оперативных мероприятий узнали о предстоящем сбыте опасного вещества. Они 14 октября на выходе из съемной квартиры Саяхова задержади наркозависимого, в правом кармане джинсовых брюк которого был обнаружен гашиш массой 2,3 грамма. Наркотики нашли и в жилище Саяхова. Они были спрятаны в стоявшем на кухне горшке с искусственными цветами и в металлическом сейфе на балконе», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Наркоролицейские изъяли у Саяхова в общей сложности 466 граммов гашиша. Сам тоболяк в это время находился в состоянии дурмана, вызванного наркотическими веществами группы каннабиноидов.

Суд назначил Саяхову девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

#Новости#Прокуратура Тюменской области#Наркотики#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25