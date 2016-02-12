Прятал наркотики и в сейфе, и в цветочном горшке

В октябре 2015 года в Тобольский межрайонный отдел УФСКН России по Тюменской области поступила информация, что Саяхов причастен к сбыту гашиша. А 9 октября стало известно о сбыте мужчиной наркотического вещества местному наркоману, который ездил на Nissan Presage. Оперативники остановили иномарку и в кармане правой передней двери нашли гашиш массой 4,2 грамма.
«Через несколько дней сотрудники наркополиции в ходе оперативных мероприятий узнали о предстоящем сбыте опасного вещества. Они 14 октября на выходе из съемной квартиры Саяхова задержади наркозависимого, в правом кармане джинсовых брюк которого был обнаружен гашиш массой 2,3 грамма. Наркотики нашли и в жилище Саяхова. Они были спрятаны в стоявшем на кухне горшке с искусственными цветами и в металлическом сейфе на балконе», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Наркоролицейские изъяли у Саяхова в общей сложности 466 граммов гашиша. Сам тоболяк в это время находился в состоянии дурмана, вызванного наркотическими веществами группы каннабиноидов.
Суд назначил Саяхову девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.