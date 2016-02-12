Проверь знание немецкого — приходи на диктант

Проверить свои знания, грамотность и уровень владения немецким языком приглашают школьников 6–11 классов, студентов вузов и всех, кто изучает немецкий язык, сообщает управление информационной политики ТюмГУ.
Диктант по немецкому языку проводится по инициативе Центра российско-немецкого сотрудничества Георга Вильгельма Стеллера и кафедры немецкой филологии.
Для участия в акции необходимо отправить заявку на электронную почту [email protected] до 17 февраля (ФИО, возраст, уровень владения языком).
Итоги будут подведены 4 апреля. Победители будут отмечены благодарственными письмами. Полный список победителей будет опубликован на портале Министерства образования и науки РФ.
Акция проводится Международным союзом немецкой культуры и Томским областным российско-немецким домом при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Она приурочена к Международному Дню родного языка и Году российского кино — 2016.
Место и время проведения: 19 февраля, ул. Республики, 9 (Институт филологии и журналистики ТюмГУ), аудитория 401.